മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിൽ സമഗ്ര സുരക്ഷാ പരിശോധനയ്ക്ക് തുടക്കം; അഞ്ചംഗ വിദഗ്ധ സംഘം നടപടി ആരംഭിച്ചു
അണക്കെട്ടിൻ്റെ ഘടനാപരമായ സുരക്ഷയും ഭൂകമ്പ പ്രതിരോധ ശേഷിയും മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി സംഘം വിശദമായി വിലയിരുത്തും.
Published : September 1, 2026 at 4:08 PM IST
ഇടുക്കി: സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിൻ്റെ സമഗ്ര സുരക്ഷാ പരിശോധനയ്ക്ക് തുടക്കമായി. കേന്ദ്ര ഡാം സുരക്ഷാ അതോറിറ്റിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ രൂപീകരിച്ച അഞ്ചംഗ വിദഗ്ധ പാനലാണ് ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ അണക്കെട്ടിൽ പരിശോധന ആരംഭിച്ചത്. രാവിലെ പത്ത് മണിയോടെ സംഘം ബോട്ട് മാർഗം മുല്ലപ്പെരിയാറിലേക്ക് തിരിച്ചു. സെപ്റ്റംബർ ഒന്നു മുതൽ മൂന്നു വരെയുള്ള മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി അണക്കെട്ടിൻ്റെ ഘടനാപരമായ സുരക്ഷയും ഭൂകമ്പ പ്രതിരോധ സാധ്യതകളും സംഘം വിശദമായി വിലയിരുത്തും.
എൻ എച്ച് പി സി മുൻ ചെയർമാനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ ബൽരാജ് ജോഷിയാണ് സമിതി അധ്യക്ഷൻ. എൻ എച്ച് പി സി മുൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഗോപാൽ ധവാൻ, ഐ ഐ ടി റൂർക്കിയിലെ പ്രൊഫസർ എം എൽ ശർമ്മ, ഗംഗാ പ്രളയ നിയന്ത്രണ കമ്മീഷൻ മുൻ ചെയർമാൻ ഗുൽഷൻ രാജ്, ഒഡീഷ ജലവിഭവ വകുപ്പ് മുൻ എഞ്ചിനീയർ ഇൻ ചീഫ് അശുതോഷ് ദാഷ് എന്നിവരാണ് സമിതിയിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾ.
പരിശോധന പ്രധാന ഭാഗങ്ങളിൽ; കേരളവും തമിഴ്നാടുമായി ചർച്ച
അണക്കെട്ടിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളായ മെയിൻ ഡാം, ബേബി ഡാം, സ്പിൽവേ, ഡാം ഗാലറി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് സമിതിയുടെ നേരിട്ടുള്ള പരിശോധന നടക്കുന്നത്. പഴക്കമേറിയ അണക്കെട്ടിൻ്റെ അടിത്തറയുടെ ബലം, ചോർച്ചയുടെ അളവ്, സിമൻ്റ് ഗ്രൗട്ടിങ്ങിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്നിവ സംഘം പ്രത്യേകം നിരീക്ഷിക്കും. സാങ്കേതിക പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം സമിതി കേരളത്തിലെയും തമിഴ്നാട്ടിലെയും ജലവിഭവ വകുപ്പിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി വിപുലമായ ചർച്ചകൾ നടത്തും. അണക്കെട്ടിൻ്റെ ഭൂകമ്പ പ്രതിരോധ ശേഷിയും ഘടനാപരമായ ഭദ്രതയും ഇത്തവണത്തെ സുരക്ഷാ ഓഡിറ്റിൽ പ്രധാന വിഷയമാണ്. സെപ്റ്റംബർ നാലിന് സംഘം തേക്കടിയിൽ നിന്ന് ഡൽഹിക്ക് മടങ്ങും. സമിതി സമർപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ഡൽഹിയിൽ ഉന്നതതല യോഗം ചേരുമെന്ന് കേരള ജലവിഭവ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
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ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ പ്രധാനം; പുതിയ അണക്കെട്ടെന്ന നിലപാടിൽ കേരളം
പെരിയാർ തീരവാസികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ പുതിയ അണക്കെട്ട് നിർമ്മിക്കുക മാത്രമാണ് ഏക ശാശ്വത പരിഹാരമെന്ന നിലപാടിൽ കേരളം ശക്തമായി ഉറച്ചുനിൽക്കുകയാണ്. 'തമിഴ്നാടിന് വെള്ളം, കേരളത്തിന് സുരക്ഷ' എന്ന തത്വം മുൻനിർത്തി സമഗ്രമായ സുരക്ഷാ ഓഡിറ്റ് നടത്തണമെന്ന് കേരളം വിദഗ്ധ സമിതിക്ക് മുന്നിൽ ആവശ്യപ്പെടും. സാങ്കേതിക സമിതിയുടെ പഠന റിപ്പോർട്ട് സുപ്രീം കോടതിക്ക് കൈമാറുന്നതോടെ മുല്ലപ്പെരിയാർ വിഷയത്തിൽ കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ നിർണ്ണായക തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് വഴിതുറക്കും.
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