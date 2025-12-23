ETV Bharat / state

സുർക്കി പോയോ, വിള്ളലുണ്ടോ? മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ സത്യമറിയാൻ 'റോബോട്ട്' ഇറങ്ങുന്നു; നിർണായക പരിശോധന ഇന്ന്

സുപ്രീം കോടതി നിർദേശപ്രകാരമുള്ള സുരക്ഷാ ഓഡിറ്റ് ഇന്ന്. അണക്കെട്ടിലെ സുർക്കി നഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കും. ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്ധരാണ് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്.

Mullaperiyar Dam (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 23, 2025 at 9:54 AM IST

ഇടുക്കി: മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിൻ്റെ ബലക്ഷയം നിർണയിക്കുന്നതിനായി വെള്ളത്തിനടിയിൽ റിമോട്ട്‍ലി ഓപ്പറേറ്റഡ് വെഹിക്കിൾ (ആർഒവി) ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരിശോധന ഇന്ന് തുടങ്ങും. അണക്കെട്ടിൻ്റെ ജലാഭിമുഖ ഭാഗത്തെ ദൃശ്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് ബലക്ഷയം ശാസ്ത്രീയമായി വിലയിരുത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം. സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം നടക്കുന്ന പരിശോധനയിൽ ഡൽഹിയിൽനിന്നുള്ള വിദഗ്ധസംഘമാണ് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്.

1200 അടി നീളമുള്ള അണക്കെട്ട്, 100 അടി വീതമുള്ള 12 ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചാണ് ആദ്യഘട്ട പരിശോധന നടത്തുന്നത്. ഇതിനുശേഷം 50 അടി വീതമുള്ള ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ച് വിശദമായി പരിശോധിക്കും. അണക്കെട്ടിൻ്റെ നിർമാണത്തിനുപയോഗിച്ച സുർക്കി മിശ്രിതം നഷ്ടപ്പെട്ടും സിമൻ്റ് പ്ലാസ്റ്ററിങ് ഇളകിപ്പോയും കരിങ്കല്ലുകൾ തെളിഞ്ഞതായി മുമ്പ് കേരളം നടത്തിയ പഠനങ്ങളിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു. ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ ശരിവയ്ക്കുന്ന തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കാനാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം ജലാഭിമുഖഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ പരിശോധന നടത്തുന്നത്.

ഡൽഹിയിലെ സെൻട്രൽ സോയിൽ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് റിസർച്ച് സ്റ്റേഷനിൽ (സിഎസ്എംആർഎസ്) നിന്നുള്ള നാല് ശാസ്ത്ര, സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെ സഹായത്തോടെ ഫ്രാൻസിൽ നിന്നെത്തിച്ച അത്യാധുനിക ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത്തവണ പരിശോധന നടത്തുന്നത്. അണക്കെട്ടിൻ്റെ ഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ ചിത്രം ലഭിക്കുന്നതിനായി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അണക്കെട്ടിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് 10 അടി വീതമായി ഭാഗിച്ച് ആർഒവി ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തും.

അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ

മനുഷ്യർക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയാത്തത്ര ആഴത്തിൽ പരിശോധന നടത്താൻ സാധിക്കുമെന്നതാണ് ആർഒവിയുടെ പ്രത്യേകത. ജലത്തിനടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡ്രോൺ സമാനമായ ഈ ഉപകരണത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ കാമറകളും ലൈറ്റുകളും ഉപയോഗിച്ച് അണക്കെട്ടിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി പകർത്താനാകും. വെള്ളത്തിനടിയിലെ വിള്ളലുകൾ, സുർക്കി ഒലിച്ചുപോയ ഭാഗങ്ങൾ, അണക്കെട്ടിൻ്റെ അടിത്തറയിലെ മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവ കൃത്യമായി മനസിലാക്കാൻ ഈ പരിശോധന സഹായിക്കും. പരിശോധനയുടെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങൾ ബോട്ടിലിരുന്ന് വിദഗ്ധർക്ക് നിരീക്ഷിക്കാനും സാധിക്കും.

സുരക്ഷാ ഓഡിറ്റിൻ്റെ ഭാഗം

സുപ്രീം കോടതി നിയോഗിച്ച മേൽനോട്ട സമിതിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം നടക്കുന്ന സേഫ്റ്റി ഓഡിറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ പരിശോധന. 129 വർഷം പഴക്കമുള്ള അണക്കെട്ടിൻ്റെ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച് കേരളം കാലങ്ങളായി ഉയർത്തുന്ന ആശങ്കകൾക്ക് ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവ് നൽകാൻ ഈ പരിശോധനയ്ക്ക് സാധിക്കും. അണക്കെട്ടിൻ്റെ മുൻവശത്തെ ഭിത്തികളിൽ (അപ്‌സ്ട്രീം ഫേസ്) കാര്യമായ ബലക്ഷയമുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടത് പുതിയ അണക്കെട്ട് എന്ന കേരളത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് നിർണായകമാണ്. നേരത്തെ നടത്തിയ പരിശോധനകളിൽ അണക്കെട്ടിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വിള്ളലുകൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഈ പരിശോധന കൂടുതൽ വ്യക്തത നൽകും.

ഏകദേശം പത്തുദിവസത്തോളം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പരിശോധനയാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമാണെങ്കിൽ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും. ശേഖരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും വിവരങ്ങളും ക്രോഡീകരിച്ച് സിഎസ്എംആർഎസ് വിദഗ്ധർ റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കി മേൽനോട്ട സമിതിക്ക് കൈമാറും. ഈ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും അണക്കെട്ടിൻ്റെ ബലപ്പെടുത്തൽ നടപടികൾ വേണോ അതോ അണക്കെട്ട് സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്തണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുക. കേരളത്തിലെയും തമിഴ്നാട്ടിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരും പരിശോധനാ സമയത്ത് സ്ഥലത്തുണ്ടാകും. അണക്കെട്ടിൻ്റെ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച തർക്കങ്ങളിൽ ഈ റിപ്പോർട്ട് നിർണായക സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.

