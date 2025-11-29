ETV Bharat / state

"ഇടതുവച്ച് വലതു മാറ്റാൻ": കടത്തനാട്ട് വീണ്ടും അങ്കം; കളരി വിട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിലേക്ക് മുകുന്ദൻ ഗുരുക്കൾ

പത്ത് വർഷമായി യുഡിഎഫ് കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന വാർഡ് തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ സിപിഎം കളരി ആചാര്യനെ രംഗത്തിറക്കി. വികസന മുരടിപ്പ് ചർച്ചയാക്കി ശിഷ്യസമ്പത്തും ജനകീയതയും വോട്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

മുകുന്ദൻ ഗുരുക്കൾ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 29, 2025

2 Min Read
കോഴിക്കോട്: കളരിപ്പയറ്റിന് പേരുകേട്ട കടത്തനാട്ടിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിൽ അങ്കം കുറിക്കുകയാണ് മുകുന്ദൻ ഗുരുക്കൾ. കടത്തനാടൻ കളരി സംഘം പുറമേരി ശാഖയുടെ സ്ഥാപകൻ സിപിഎം സ്ഥാനാർഥിയായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. പുറമേരി പോസ്റ്റ് ഓഫിസ് മൂന്നാം വാർഡിൽനിന്നാണ് മുകുന്ദൻ ഗുരുക്കൾ ജനവിധി തേടുന്നത്.

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിൽ കച്ചമുറുക്കി ആക്കച്ചുവട് വച്ച് മുന്നേറുകയാണ് കടത്തനാട് മുകുന്ദൻ ഗുരുക്കൾ. 10 വർഷമായി യുഡിഎഫ് കൈയടക്കിവച്ച വാർഡ് തിരിച്ചുപിടിക്കുക എന്ന ദൗത്യമാണ് കന്നിയങ്കത്തിൽ പാർട്ടി മുകുന്ദൻ ഗുരുക്കളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുറമേരി പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭരണത്തുടർച്ചയ്ക്ക് കരുത്തുപകരുക എന്നതും ലക്ഷ്യമിടുന്നു. നൂറുകണക്കിന് ശിഷ്യസമ്പത്തുള്ള ഗുരുക്കളുടെ ജനകീയതയിൽ യുഡിഎഫിനെ അടിയറവ് പറയിക്കാനാകുമെന്നാണ് എൽഡിഎഫ് കണക്കുകൂട്ടുന്നത്. ഇതിനനുസരിച്ചുള്ള തന്ത്രങ്ങളാണ് മുന്നണി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

മുകുന്ദൻ ഗുരുക്കൾ (ETV Bharat)

വികസനത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല

പരിചയമില്ലാത്ത കളരിയാണെങ്കിലും വിജയിച്ചാൽ നാടിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് ഒപ്പമുണ്ടാകുമെന്ന് ഗുരുക്കൾ ഉറപ്പുനൽകുന്നു. വാർഡിലെ റോഡുകളെല്ലാം പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് ഗതാഗതം ദുഷ്കരമായ അവസ്ഥയിലാണ്. ഇതിനൊരു പരിഹാരവും ഒപ്പം പുതിയ വികസനവുമാണ് ഗുരുക്കൾ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന ആശയം. കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി വാർഡ് വികസന മുരടിപ്പ് നേരിടുകയാണെന്ന് ആക്ഷേപമുണ്ട്. കുടിവെള്ള ക്ഷാമവും മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിലെ പോരായ്മകളും ഇവിടെ പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയമാണ്.

Kalari master contests election (ETV Bharat)

ജനങ്ങളിൽനിന്ന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്നും ഈ തവണ വാർഡ് തിരിച്ചുപിടിച്ച് മികച്ച വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ഗുരുക്കൾ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കുന്നു. മെയ്‌വഴക്കത്തോടെ കളരിയിൽ എതിരാളികളെ നേരിടുന്ന ഗുരുക്കൾ വാർഡിലെ വികസന പ്രശ്നങ്ങളെയും അതേ കാര്യക്ഷമതയോടെ നേരിടുമെന്ന് വോട്ടർമാർക്ക് ഉറപ്പുനൽകുന്നു.

Kalari Master Mukundan Gurukkal Enters Election Fray in Kadathanad (ETV Bharat)

അങ്കം ജയിക്കാൻ ഗുരുക്കൾ

കടത്തനാട് കളരി സംഘം പുറമേരി കളരി ആചാര്യൻ വളപ്പിൽ കരുണൻ ഗുരുക്കളുടെ ശിഷ്യനായ മുകുന്ദൻ കഴിഞ്ഞ 54 വർഷമായി കളരിപ്പയറ്റ് രംഗത്തുണ്ട്. 36 വർഷമായി കടത്തനാട് കളരി സംഘം പുറമേരി എന്ന പേരിൽ കളരി നടത്തിവരുന്നു. വിദേശരാജ്യങ്ങളിലും രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുമെല്ലാം കളരിപ്പയറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കളരിയിലെ സമഗ്രസംഭാവനയ്ക്ക് 2022ൽ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് ഫോക്‌ലോർ പുരസ്കാരം നൽകി ആദരിച്ചു. കളരിപ്പയറ്റ് സംഘടനയുടെ പ്രസിഡൻ്റ്, കേരള ആയുർവേദ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ വടകര ഏരിയ പ്രസിഡൻ്റ്, വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി പുറമേരി യൂണിറ്റ് പ്രസിഡൻ്റ്, കർഷക സംഘം യൂണിറ്റ് പ്രസിഡൻ്റ് എന്നീ നിലകളിൽ പൊതുപ്രവർത്തനത്തിലും സജീവമാണ് മുകുന്ദൻ ഗുരുക്കൾ.

Kalari Master Mukundan Gurukkal Enters Election Fray in Kadathanad (ETV Bharat)

വടക്കൻ പാട്ടുകളിലെ തച്ചോളി ഒതേനൻ്റെയും ഉണ്ണിയാർച്ചയുടെയും വീരഗാഥകൾ ഉറങ്ങുന്ന മണ്ണാണ് കടത്തനാട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇവിടെ കളരി ഗുരുക്കന്മാർക്ക് സമൂഹത്തിൽ വലിയ സ്ഥാനവും ബഹുമാനവുമുണ്ട്. ആ ബഹുമാനം വോട്ടായി മാറുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യമുന്നണി. സാധാരണഗതിയിൽ രാഷ്ട്രീയ വടംവലികൾക്കിടയിൽ പെടാതെ നിൽക്കുന്നവരാണ് കളരി ആചാര്യന്മാർ. എന്നാൽ നാടിൻ്റെ വികസനത്തിന് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് മുകുന്ദൻ ഗുരുക്കളെ സ്ഥാനാർഥി കുപ്പായമണിയിച്ചത്.

Kalari Master Mukundan Gurukkal Enters Election Fray in Kadathanad (ETV Bharat)

ശിഷ്യസമ്പത്താണ് ഗുരുക്കളുടെ ഏറ്റവും വലിയ കരുത്ത്. ജാതിമത രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ നിരവധിപ്പേരാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൽനിന്ന് കളരി അഭ്യസിച്ചിട്ടുള്ളത്. ശിഷ്യന്മാരിൽ പലരും എതിർ രാഷ്ട്രീയ ചേരിയിലുള്ളവരാണെങ്കിലും ഗുരുനാഥൻ മത്സരത്തിനിറങ്ങുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയം മറന്ന് വോട്ട് ചെയ്യുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും എൽഡിഎഫ് ക്യാമ്പിനുണ്ട്. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾക്കും സ്ഥാനാർഥിയുടെ സ്വീകാര്യതയ്ക്കും വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കർഷക സംഘത്തിലും വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതിയിലുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിപരിചയം ഭരണരംഗത്തും ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. കടത്തനാടിൻ്റെ മണ്ണിൽ അങ്കം ജയിക്കാൻ പതിനെട്ടടവും പയറ്റാൻ തന്നെയാണ് മുകുന്ദൻ ഗുരുക്കളുടെയും പാർട്ടിയുടെയും തീരുമാനം.

മുകുന്ദൻ ഗുരുക്കൾ പുരസ്‌കാരം സ്വീകരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

