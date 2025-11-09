ഗുരുവായൂരപ്പനെ കണ്ട് തൊഴുത് മുകേഷ് അംബാനി; ദേവസ്വത്തിന് 15 കോടി രൂപ കൈമാറി
പൊതു അവധി ദിവസങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ദർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ, 25 ഭക്തർക്ക് നെയ് വിളക്കുകൾ കത്തിച്ച ശേഷമാണ് അംബാനി ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ചത്.
Published : November 9, 2025 at 2:54 PM IST
തൃശൂർ: ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തി റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് ചെയർമാനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ മുകേഷ് അംബാനി. തൃശൂരിലെ ദേവസ്വം മൾട്ടി-സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയുടെ നിർമാണത്തിനായുള്ള ആദ്യ ഗഡുവായി ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിന് 15 കോടി രൂപ ചെക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്തു.
രാവിലെ 7:30 ഓടെ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ കോളജ് മൈതാനത്തിൽ എത്തിയ അദ്ദേഹത്തെ ദേവസ്വം ചെയർമാൻ ഡോ. വി.കെ. വിജയൻ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ സി. മനോജ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഒ.ബി. അരുൺ കുമാർ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് സ്വീകരിച്ചത്. പിന്നീട് പൊന്നാട അണിയിച്ച് ശ്രീവത്സം അതിഥി മന്ദിരത്തിലേയ്ക്ക് കൊണ്ടു പോയി.
പൊതു അവധി ദിവസങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ദർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ, 25 ഭക്തർക്ക് നെയ് വിളക്കുകൾ കത്തിച്ച ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ചത്. നാലമ്പലത്തിൽ ഗുരുവായൂരപ്പനെ കണ്ട് തൊഴുത് പ്രാർഥിച്ച ശേഷം ക്ഷേത്ര മേൽശാന്തിയിൽ നിന്ന് പ്രസാദം സ്വീകരിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉപദൈവങ്ങളെ തൊഴുത് കൊടിമര ചുവട്ടിൽ എത്തിയ അദ്ദേഹം മാലകൾ, പഴങ്ങൾ, പഞ്ചസാര എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള കാണിക്കകളും ദൈവത്തിന് മുന്നിൽ സമർപ്പിച്ചു. കാണിക്ക അർപ്പിച്ചശേഷം ദേവസ്വം ചെയർമാൻ അംബാനിക്ക് ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ പ്രസാദവും നന്ദി സൂചകമായി ഒരു ചുവർചിത്രവും സമ്മാനിച്ചു.
സന്ദർശന വേളയിൽ, വരാനിരിക്കുന്ന മൾട്ടി-സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രി പദ്ധതിയുടെ രൂപരേഖയും ക്ഷേത്രത്തിലെ ആനകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങളും ദേവസ്വം ഉദ്യോഗസ്ഥർ അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ഇന്ന് രാവിലെ, അംബാനി തിരുമലയിലെ ശ്രീ വെങ്കിടേശ്വര സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലും ദർശനം നടത്തി. സുപ്രഭാത സേവയ്ക്കിടെ പ്രാർത്ഥനകളും നടത്തി.
ദർശനത്തിനായി പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്ത് അഡീഷണൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർ വെങ്കയ്യ ചൗധരിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചത്. ദർശനത്തിനുശേഷം, രംഗനായകുല മണ്ഡപത്തിൽ വേദ പണ്ഡിതന്മാർ മുകേഷ് അംബാനിക്ക് വേദാശിർവചനം അർപ്പിച്ചു. ദിവ്യാനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി അഡീഷണൽ ഇഒ അദ്ദേഹത്തിന് തീർത്ഥ പ്രസാദവും വെങ്കിടേശ്വരൻ്റെ ഛായാചിത്രവും സമ്മാനിച്ചു.
ഇതിന് മുൻപും അംബാനി കുടുംബം ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അന്ന് അന്നദാന ഫണ്ടിലേക്ക് 1.51 കോടി രൂപയാണ് അദ്ദേഹം സംഭാവന ചെയ്തത്. ആനന്ദ് അംബാനിയുടെ ഭാര്യ രാധിക മെർച്ചൻ്റും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. സന്ദർശനവേളയിൽ 50 കോടിയോളം രൂപ ചെലവ് വരുന്ന പുതിയ ആരോഗ്യകേന്ദ്രം നിർമിക്കാനുള്ള പദ്ധതി ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികൾ അദ്ദേഹത്തെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ALSO READ: "ഇവിടെ മത പരിവർത്തനം നടത്തുമോ?" ആക്രോശിച്ചെത്തിയ ബജ്റംഗ്ദള് ഹിന്ദുത്വ പ്രവര്ത്തകര് പുരോഹിതൻ്റെ മുഖത്തടിച്ചു, ക്രൂരമര്ദനം