''ഏതു തരത്തിലുള്ള ഭീഷണിവന്നാലും പതറില്ല''; ഇഡി റെയ്ഡിൽ പ്രതികരിച്ച് മുൻ മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ്
പിണറായി വിജയൻ്റെ മരുമകനും മുൻ മന്ത്രിയും ബേപ്പൂർ എംഎൽഎയുമായ മുഹമ്മദ് റിയാസിൻ്റെ വീട്ടിലും ഇഡി റേയ്ഡ് നടന്നു. തുടർന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം
Published : May 27, 2026 at 6:05 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംഘപരിവാറിനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നവരെ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ വെച്ച് വേട്ടയാടുന്നുവെന്ന് മുഹമ്മദ് റിയാസ്. ന്തുകൊണ്ട് പിണറായി വിജയൻ്റെ വീട് റെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മുമ്പ് ചോദിച്ചിരുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയെപ്പോലുള്ളവർക്ക് ഇത് സന്തോഷം നൽകുമെന്നും റിയാസ് പ്രതികരിച്ചു.
പനിയെ തുടർന്ന് കോഴിക്കോട് ചികിത്സയിലായിരുന്ന മുൻ മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഇഡി റെയ്ഡിനെ തുടർന്ന് വീട്ടിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു. രാജ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾക്കും പ്രവർത്തകർക്കും എതിരെ ബിജെപി ഗവൺമെൻ്റ് കരുതിക്കൂട്ടിയുള്ള ആക്രമണ നടപടികളാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു.
മാസപ്പടി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ പിണറായി വിജയൻ്റെ തിരുവനന്തപുരത്തെ വാടക വസതി, മുഹമ്മദ് റിയാസിൻ്റെ വസതി ഉൾപ്പെടെ സംസ്ഥാനത്തെ 12 ഇടങ്ങളിലാണ് ഇഡി റേയ്ഡ് നടന്നത്.
മതനിരപേക്ഷതയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവൻ ഉൾപ്പെടെ നൽകാൻ തയ്യാറാണെന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ പ്രവർത്തികൾ കാട്ടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ പേടിപ്പിക്കാൻ വരേണ്ടതില്ലെന്നും ഈ പോരാട്ടം ശക്തമായി മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകുമെന്നും ഏതു തരത്തിലുള്ള ഭീഷണിവന്നാലും പതറില്ലെന്നും റിയാസ് പറഞ്ഞു.
വിവാദമായ പണമിടപാട് വിഷയത്തിൽ, നിയമപരമായി നടത്തിയ ഒരു ബിസിനസിൻ്റെ ഭാഗമായി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴി പ്രതിഫലം വാങ്ങുകയും അതിന് കൃത്യമായി നികുതിയടയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അന്വേഷണ ഏജൻസിയുമായി എല്ലാ നിലയിലും സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വീട്ടിൽ നടന്ന പരിശോധനയിൽ ഒന്നും തന്നെ ലഭ്യമായിട്ടില്ലെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമാക്കി. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പാർട്ടിയുമായി ചർച്ചചെയ്തതിനുശേഷം സംസാരിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
റിയാസിൻ്റെ കോഴിക്കോട്ടെ വീട്ടിലും കൊച്ചിയിലെ സിഎംആർഎൽ ഓഫിസുകളിലും മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ശശിധരൻ കർത്തയുടെ വീട്ടിലുമാണ് പ്രധാനമായും പരിശോധനകൾ നടന്നത്. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്താനും നിർണായക രേഖകൾ കണ്ടെത്താനുമായി വീണാ വിജയനിൽ നിന്നും സിഎംആർഎൽ മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുടെ മകൻ ശരൺ എസ് കർത്തയിൽ നിന്നും അന്വേഷണ സംഘം ഇതിനോടകം വിവരങ്ങൾ കണ്ടത്തിരുന്നു.
ഇഡി റെയ്ഡിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാൻ ഇല്ലെന്ന് പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി
ഇഡി റെയ്രഡിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാൻ ഇല്ലയെന്നും സതീശൻ മോദി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് റെയ്ഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്നും പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു. 'അന്വേഷണം അതിൻ്റെ വഴിക്ക് സുതാര്യമായി നടക്കട്ടെ. വൻ തുക കൈപ്പറ്റിയ രണ്ടുപേർ മന്ത്രി സഭയിൽ ഉണ്ടെന്ന ആരോപണം, അതൊക്കെ കോടതിയിൽ വന്നുപോയ കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ പേരുണ്ട് അതിൽ മറുപടിയൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്' എന്നും പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു.
റെയ്ഡിന് പിന്നിൽ മോദി ഇഡി വിഡി കൂട്ടുകെട്ടെന്ന് മുൻമന്ത്രി വിഎൻ വാസവൻ
എഫ്ഐആർ പോലുമിടാത്ത കേസിൽ റെയ്ഡ് രാഷ്ട്രീയ പക പോക്കലാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ യുഡിഎഫ് ഉണ്ട് മോദി ഇഡി വിഡി കൂട്ടുകെട്ടാണെന്ന് വിഎൻ വാസവൻ. മുൻ മുഖ്യ മന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഇഡി റെയ്ഡിനെതിരെ സിപിഎം കോട്ടയത്ത് നടത്തിയ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമ്പോൾ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു വാസവൻ. ഓലപ്പാമ്പിനെ കാട്ടി സിപിഎംമിനെ പേടിപ്പിക്കാൻ നേക്കേണ്ട. ഇതെല്ലാം ജനങ്ങൾ മനസിലാക്കും രാഷ്ട്രീയമായി നേരിടാൻ ശക്തി സിപിഎമ്മിനുണ്ട് എന്നും വാസവൻ പറഞ്ഞു.
