'കേരള സ്റ്റോറി 2'; എസ്എഫ്ഐയുടെ ബീഫ് ഫെസ്റ്റ് ബഹിഷ്ക്കരിക്കണമെന്ന ആഹ്വാനവുമായി എംഎസ്എഫ്
മുസ്ലീം സ്റ്റുഡൻ്റ്സ് ഫെഡറേഷൻ (MSF) സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി കെ നജാഫ് പരിപാടിയെ എതിർക്കുകയും ഹിന്ദുക്കളുടെ മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിക്കുകയും ചെയ്തു
Published : February 20, 2026 at 2:00 PM IST|
Updated : February 20, 2026 at 2:18 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: 'കേരള സ്റ്റോറി 2' നെതിരെ എസ്എഫ്ഐ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 'ബീഫ് ഫെസ്റ്റ്' ബഹിഷ്കരിക്കണമെന്ന ആഹ്വാനവുമായി എംഎസ്എഫ്.
മുസ്ലീം സ്റ്റുഡൻ്റ്സ് ഫെഡറേഷൻ (MSF) സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി കെ നജാഫ് പരിപാടിയെ എതിർക്കുകയും ഹിന്ദുക്കളുടെ മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിക്കുകയും ചെയ്തു. മതപരമോ വ്യക്തിപരമോ ആയ കാരണങ്ങളാൽ ഗോമാംസം കഴിക്കാത്ത, ആർഎസ്എസ് അനുകൂലികളല്ലാത്ത ഹിന്ദുക്കളുടെ വികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്താൻ ഇത്തരമൊരു പരിപാടി നടത്തരുതെന്ന് നജാഫ് പറഞ്ഞു.
"ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൽ ഗോമാംസം കഴിക്കാത്തവരെ നാം ബഹുമാനിക്കണം. ആർഎസ്എസിനെ നേരിടാൻ സാധാരണ ഹിന്ദു വിശ്വാസികളുടെ വികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സിപിഐ (എം) വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയായ എസ്എഫ്ഐ (SFI) ജില്ലാ കമ്മിറ്റി വൈകുന്നേരം ആറു മണിക്ക് മാനവീയം വീഥിയിൽ ബീഫ് ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് എസ്എഫ്ഐ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് എം ശിവപ്രസാദ് പറഞ്ഞു.
ട്രെയിലറുകൾ അനുസരിച്ച്, വരാനിരിക്കുന്ന 'കേരള സ്റ്റോറി 2: ഗോസ് ബിയോണ്ട്' എന്ന സിനിമയിൽ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ നിർബന്ധിച്ച് ഗോമാംസം തീറ്റിക്കുന്ന ഒരു രംഗം ഉണ്ട്. ഇതില് പ്രതിഷേധിച്ചാണ് എസ്എഫ്ഐ ബീഫ് ഫെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത്. ഇത്തരമൊരു പരിപാടി നടത്തുന്നതിലൂടെ ഗോമാംസം നിഷിദ്ധമായ ഹിന്ദുക്കളുടെ വികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തരുതെന്നും എല്ലാ വിശ്വാസികളും ആർഎസ്എസ് അല്ലെന്നും നജാഫ് പറഞ്ഞു."എല്ലാ വിശ്വാസികളും വർഗീയവാദികളാണെന്ന ധാരണ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ശരിയല്ല" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ബീഫ് നിരോധനം മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമാണെന്നതുപോലെ, ആളുകളെ ബീഫ് കഴിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാക്കുന്ന സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമാണെന്നും നജാഫ് പറഞ്ഞു. ബീഫ് കഴിക്കാത്തതിനാൽ ഫെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത ഹിന്ദുക്കളെ ആർ.എസ്.എസ് അനുകൂലികളായി മുദ്രകുത്തരുതെന്ന് മാത്രമാണ് താൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സമൂഹത്തിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ മതവികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന അത്തരമൊരു ഫെസ്റ്റ് നടത്താതെ തന്നെ സിനിമയ്ക്കെതിരെ ക്രിയാത്മകമായി പ്രതിഷേധിക്കാൻ മറ്റ് നിരവധി മാർഗങ്ങളുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു."മലയാളികൾ ആരോടും ബീഫ് കഴിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നില്ല. അതുപോലെ, അവർ ആരെയും ബീഫ് കഴിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല. ബീഫ് കഴിക്കുന്നത് നിഷിദ്ധമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ഹിന്ദു വിശ്വാസിയുണ്ടെങ്കിൽ, അവരുടെ വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം. സസ്യഭുക്കുകളുണ്ടെങ്കിൽ അതും ബഹുമാനിക്കപ്പെടണം" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ആർ.എസ്.എസിൻ്റെ വർഗീയ-ഫാസിസത്തെ ചെറുക്കാൻ കേരളത്തിൽ നിലവിൽ ബീഫ് ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിക്കേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഒരു മുസ്ലീം വിശ്വാസി പന്നിയിറച്ചി കഴിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ആരും അത് കഴിക്കരുതെന്ന് നിർബന്ധമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. "എന്നാൽ ഒരു പന്നിയിറച്ചി ഫെസ്റ്റ് നടത്തുകയും ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്താൽ അതിൽ മതവിരുദ്ധതയുണ്ട്. എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളെയും ബഹുമാനത്തോടെ പരിഗണിക്കണം," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സർക്കാർ അനുവദിക്കുന്ന ഏതൊരു സിനിമയും കേരളത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാമെന്നും അവാർഡുകൾ നൽകാമെന്നും ആളുകൾ അത് കാണണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ലെന്നും എംഎസ്എഫ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു.
"'കേരള സ്റ്റോറി' ഒരു മുസ്ലീം വിരുദ്ധ സിനിമയായതുകൊണ്ടല്ല ഞങ്ങൾ അതിനെ എതിർത്തത്. കേരളത്തിനെതിരായ ഒരു പ്രചാരണ സിനിമയായതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ എതിർത്തത്. ബീഫ് ഫെസ്റ്റ് നടത്തി അതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസിലാകുന്നില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധമല്ല വേണ്ടത്. സൃഷ്ടിപരമായ പ്രതിരോധമാണ്. "കേരള സ്റ്റോറി 2 ബഹിഷ്കരിക്കൂ," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കാമാഖ്യ നാരായൺ സിങ് സംവിധാനം ചെയ്ത 'കേരള സ്റ്റോറി 2: ഗോസ് ബിയോണ്ട്' ഫെബ്രുവരി 27 ന് റിലീസ് ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗമായ 'ദി കേരള സ്റ്റോറി' 71-ാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡുകളിൽ മികച്ച സംവിധാനത്തിനും മികച്ച ഛായാഗ്രഹണത്തിനുമുള്ള അവാർഡുകൾ നേടിയിരുന്നു.
കേരള സ്റ്റോറി2 ട്രെയിലറിനെ വിമർശിച്ചും പരിഹസിച്ചും ഒരുപാട് പേർ രംഗത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചിത്രത്തിൽ വസ്തുതാപരമല്ലാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുവെന്നും ഇത് തെറ്റിദ്ധാരണയ്ക്ക് ഇടയാക്കുന്നുവെന്നുമാണ് അഭിപ്രായം.
