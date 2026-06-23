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'കണ്ടെയ്‌നറുകൾ കരയ്ക്കടിഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും തുറന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?' എംഎസ്‌സി എൽസ 3 കപ്പലപകടത്തിൽ ആശങ്ക ആവർത്തിച്ച് ഹൈക്കോടതി

മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കപ്പലിൽ 12 കണ്ടെയ്‌നറുകളിൽ അപകടകരമായ കാൽസ്യം കാർബൈഡ് 339.02 മെട്രിക് ടൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവ പരിസ്ഥിതിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആഘാതം ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവർ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുകയാണെന്ന് വിമർശനം

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Msc elisa -3 and high court (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 23, 2026 at 3:50 PM IST

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Updated : June 23, 2026 at 4:01 PM IST

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എറണാകുളം: കേരള തീരത്ത് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട എംഎസ്‌സി എൽസ 3 കപ്പൽ അപകടത്തിൽ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി ഹൈക്കോടതി. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട കപ്പലിൽ നിന്ന് രണ്ട് കണ്ടെയ്നറുകൾ ചോർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ വ്യക്തമാണെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ശക്തമായ കടൽക്ഷോഭത്തിലും വലിയ തിരമാലകളിലും പെട്ട് ഈ കണ്ടെയ്നറുകൾ എങ്ങാനും തീരത്തേക്ക് അടിച്ചുകയറുകയും, അത് അവിടുള്ള ആരെങ്കിലും തുറന്നുനോക്കുകയും ചെയ്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ആശങ്കയോടെ ചോദ്യമുന്നയിച്ചു.

കേരള തീരത്ത് അറബിക്കടലിൽ എംഎസ്‌സി എൽസ 3 കപ്പൽ മുങ്ങിയിട്ട് ഒരു വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും സമഗ്രമായ പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനം നടത്താത്തതിനെയും കോടതി ശക്തമായി വിമർശിച്ചു. മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കപ്പലിൽ 12 കണ്ടെയ്‌നറുകളിൽ അപകടകരമായ കാൽസ്യം കാർബൈഡ് 339.02 മെട്രിക് ടൺ ഉണ്ടായിരുന്നു.

70 കണ്ടെയ്‌നറുകിലായി 1836.1 മെട്രിക് ടൺ നർഡിൽസും. ഇവ പരിസ്ഥിതിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആഘാതം ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവർ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുകയാണെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. കപ്പലപകടം ബാധിച്ച മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ടി എൻ പ്രതാപൻ അടക്കം നൽകിയ പൊതുതാത്പര്യ ഹർജികളാണ് പരിഗണിക്കെയാണ് കോടതിയുടെ ഈ വിമർശനം.

ചോർന്നിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്‌നറുകൾ നിലവിൽ സുരക്ഷിതമാണെങ്കിലും ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അധികൃതർ കാര്യമായി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും കോടതിയ്ക്ക് കണ്ണടയ്ക്കാൻ ആവില്ലെന്നും ഹൈക്കോടതി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കടലിലെയും തീരത്തെയും മാലിന്യങ്ങൾ അടിയന്തരമായി നീക്കം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൃത്യമായ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ സമർപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഹൈക്കോടതി രണ്ടാഴ്ചത്തെ സാവകാശം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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അതേസമയം, കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയവും ഡി.ജി ഷിപ്പിങ്ങും സംയുക്തമായി യോഗം ചേർന്ന് മാലിന്യ നീക്കത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. കടൽ-തീര സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു. എംഎസ്‌സി എൽസ 3 കപ്പലപകടത്തെത്തുടർന്ന് മത്സ്യബന്ധന മേഖലയ്ക്ക് വലിയ തോതിലുള്ള നഷ്ടം സംഭവിച്ചുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഹർജിയാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ളത്. വിശദമായ വാദങ്ങൾക്കായി ഹർജി ജൂലൈ 15-ലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു.

കോടതിയുടെ പ്രധാന നിരീക്ഷണങ്ങൾ

  • പരിസ്ഥിതി ആഘാതം: കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന ഡീസലും മറ്റ് എണ്ണകളും നീക്കം ചെയ്തതായി കേന്ദ്രം അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, പരിസ്ഥിതിക്കും തീരദേശത്തിനും ഇപ്പോഴും വലിയ ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
  • സ്വതന്ത്ര പരിശോധന: അപകടത്തിൻ്റെ പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതത്തെക്കുറിച്ച് സ്വതന്ത്രമായ പരിശോധന അനിവാര്യമാണെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തോട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദമായ കർമപദ്ധതി സമർപ്പിക്കാനും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
  • കമ്പനിയുടെ റിപ്പോർട്ട്: കപ്പൽ ഉടമകളായ എംഎസ്‌സി കമ്പനി സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടുകളിൽ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉള്ളതായി കണ്ടെത്തി. ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് ഷിപ്പിങ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ അപകടത്തിന് കാരണം കപ്പലിലെ ഗുരുതരമായ തകരാറുകളാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

2025 മെയ് 25-ന് കൊച്ചി തീരത്തുനിന്ന് ഏകദേശം 38 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ (70.3 കിലോമീറ്റർ) അകലെ അറബിക്കടലിൽ മുങ്ങിയ ലൈബീരിയൻ പതാകയുള്ള കണ്ടെയ്നർ കപ്പലാണ് എംഎസ്‌സി എൽസ 3 . വിഴിഞ്ഞത്തുനിന്ന് ചരക്കുകൾ കയറ്റുന്നതിനിടയിൽ കപ്പലിൽ വെള്ളം കയറിയതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായത് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കപ്പൽ മുങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന് ടൺ കണക്കിന് രാസവസ്തുക്കളും പ്ലാസ്റ്റിക് പെല്ലറ്റുകളും കേരള-തമിഴ്നാട് തീരങ്ങളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടി വലിയ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്‌നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു.

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Last Updated : June 23, 2026 at 4:01 PM IST

TAGGED:

HIGH COURT
MSC ELSA 3
SHIP WRECK
ARABIAN SEA
MSC ELSA 3 SHIPWRECK

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