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എംഎസ്‌സി എൽസ 3 കപ്പലപകടം: അപകടകരമായ ചരക്കുകൾ കടലിനടിയിൽ തുടരുന്നുവെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ, നീക്കം ചെയ്യാൻ നടപടി

അപകടത്തിൽപ്പെട്ട കപ്പലും ചരക്കുകളും നീക്കം ചെയ്യേണ്ടത് പൂർണമായും കപ്പൽ കമ്പനിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ

MSC ELSA 3 SHIPWRECK
എംഎസ്‌സി എൽസ 3 കപ്പലപകടം (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 11, 2026 at 1:37 PM IST

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എറണാകുളം: കേരളതീരത്തുണ്ടായ എംഎസ്‌സി എൽസ 3 കപ്പലപകടത്തെത്തുടർന്ന് അപകടകരമായ ചരക്കുകൾ ഇനിയും കടലിനടിയിൽ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ. ഇത് സമുദ്രപരിസ്ഥിതിക്ക് ഭാവിയിൽ ഗുരുതരമായ ദോഷം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും, കപ്പലും അവശേഷിക്കുന്ന കണ്ടെയ്‌നറുകളും പൂർണമായി നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്നും മെർക്കൻ്റൈൽ മറീൻ വിഭാഗം ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ അറിയിച്ചു.

അപകടത്തിൽപ്പെട്ട കപ്പലും ചരക്കുകളും നീക്കം ചെയ്യേണ്ടത് പൂർണമായും കപ്പൽ കമ്പനിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. കടലിനടിയിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ പരിശോധിച്ച് അവശേഷിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്താൻ നാവികസേനയുടെ സഹായം തേടിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിലെ കാലാവസ്ഥയും കടലിലെ സാഹചര്യം സുരക്ഷിതമായ പരിശോധനയ്ക്ക് അനുയോജ്യമല്ലാത്തതിനാൽ, കാലവർഷത്തിനു ശേഷം മാത്രമേ കടലിനടിയിലെ കപ്പലിലും കണ്ടെയ്‌നറുകളിലും വിശദമായ പരിശോധന നടത്താനാകൂ എന്ന് കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.

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കപ്പലപകടത്തെ തുടർന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കുണ്ടായ നഷ്‌ടങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ടി എൻ പ്രതാപൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നൽകിയ പൊതുതാൽപ്പര്യ ഹർജികളിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചത്. ​2025 മെയ് 24-ന് വിഴിഞ്ഞത്തുനിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന എംഎസ്‌സി എൽസ 3 എന്ന ചരക്കുകപ്പൽ മെയ് 25-നാണ് കേരളതീരത്തുണ്ടായ അപകടത്തെത്തുടർന്ന് കടലിൽ താഴ്ന്നത്. മോശം കാലാവസ്ഥയും കപ്പലിന്‍റെ സാങ്കേതിക തകരാറുമാകാം അപകടത്തിന് കാരണമെന്നാണ് നിഗമനം. അപകടത്തില്‍ 623 കണ്ടെയ്‌നറുകളാണ് കടലില്‍ പതിച്ചത്. ഇതില്‍ 13 കണ്ടെയ്‌നറുകളില്‍ ഒന്നുമില്ല. എന്നാല്‍ 13 എണ്ണത്തില്‍ ഹാനികരമായ രാസവസ്‌തുക്കളും 12 എണ്ണത്തില്‍ കാത്സ്യം കാര്‍ബൈഡുമാണ് എന്നായിരുന്നു സൂചന.

അതേസമയം എംഎസ്‌സി എൽസ 3 കപ്പൽ അപകടം സാങ്കേതിക പിഴവുകളും സുരക്ഷാ വീഴ്‌ചകളും മൂലം വരുത്തി വച്ചതെന്ന് ഡയറക്‌ടർ ജനറൽ ഓഫ് ഷിപ്പിങ് ഹൈക്കോടതിയിൽ അറിയിച്ചിരുന്നു. കപ്പലിൻ്റെ ബാലസ്റ്റ് വാട്ടർ സംവിധാനം ആദ്യം തകരാറിലായെന്നും മുൻ യാത്രകളിൽ തന്നെ കപ്പലിന് ചരിവ് ഉണ്ടായിരുന്നതായും ഡി ജി ഷിപ്പിങ് നൽകിയ മറുപടി സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.

രാജ്യം വിട്ടു പോകാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യമുന്നയിച്ച് നാവികർ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ഡി ജി ഷിപ്പിങിൻ്റെ എതിർ സത്യവാങ്മൂലം. കപ്പലിൻ്റെ സുരക്ഷാ മാനേജ്‌മെൻ്റ് സംവിധാനം പൂർണമായും ഫലപ്രദമല്ലായിരുന്നു. കഠിനമായ ചരിവും കണ്ടയ്‌നറുകളുടെ ഭാരവും കപ്പലിൻ്റെ സ്ഥിരതയെ കൂടുതൽ അപകടത്തിലാക്കി. കണ്ടെയ്‌നർ കയറ്റുമ്പോൾ തന്നെ വിഴിഞ്ഞം പോർട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നത് അവഗണിച്ചു.

വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയ സമയത്ത് കപ്പലിന് അഞ്ച് ഡിഗ്രി ചരിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു കടൽക്ഷമതയെ ബാധിക്കുന്ന നിരവധി ഘടനാപരമായ പ്രശ്‌നങ്ങൾ കപ്പലിനുണ്ടായിരുന്നു. കപ്പലിൻ്റെ കാലപ്പഴക്കവും അപകടത്തിനു കാരണമായി. 2016 ൽ ഒരു കൂട്ടിയിടിയെ തുടർന്ന് കപ്പലിന് കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമവും കപ്പൽ കമ്പനി നടത്തിയില്ലെന്നും സത്യവാങ്മൂലത്തിലൂടെ ഡി ജി ഷിപ്പിങ് ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

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TAGGED:

MSC ELSA 3
HIGH COURT
CENTRAL GOVERNMENT
MSC ELSA 3 CASE
MSC ELSA 3 SHIPWRECK

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