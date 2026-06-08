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എംഎസ്‌സി എൽസ 3 കപ്പലപകടം; അഞ്ച് വിദേശ നാവികർക്ക് രാജ്യം വിടാൻ ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുമതി

വിദേശ ചരക്കുകപ്പലിലെ ഏഴ് വിദേശ ജീവനക്കാരാണ് സ്വന്തം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങാൻ അനുമതി തേടി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

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Msc elisa -3 and high court (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 8, 2026 at 1:40 PM IST

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എറണാകുളം: എംഎസ്‌സി എൽസ 3 (MSC Elsa 3) കപ്പലപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിൽ തുടരുന്ന അഞ്ച് നാവികർക്ക് രാജ്യം വിടാൻ ഹൈക്കോടതി അനുമതി നൽകി. മൂന്ന് പേർക്ക് രാജ്യം വിടാനായുള്ള അനുമതി ഉത്തരവ് നാളെ ഇറങ്ങും. മറ്റ് രണ്ട് പേരുടെ കാര്യത്തിൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് കൂടി ലഭിച്ച ശേഷമാകും അനുമതി ഉത്തരവിറക്കുക. അപകടത്തെ തുടർന്ന് കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന 24 ജീവനക്കാരെയും ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡും നാവികസേനയും ചേർന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയാകാത്തതിനാൽ ഇവർക്ക് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

വിദേശ ചരക്കുകപ്പലിലെ ഏഴ് വിദേശ ജീവനക്കാരാണ് സ്വന്തം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങാൻ അനുമതി തേടി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. അതേസമയം ഇവരിൽ മാസ്റ്റർ ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് പേർക്ക് കേസിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി രാജ്യം വിടാനാകില്ല. തങ്ങളെ ഒരു വർഷത്തോളമായി നിയമവിരുദ്ധമായി തടഞ്ഞുവച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും പാസ്‌പോർട്ടുകൾ തിരികെ നൽകാൻ നിർദേശം നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് കപ്പലിലെ ക്യാപ്റ്റൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള റഷ്യ, ഉക്രൈൻ, ജോർജിയ, ഫിലിപ്പീൻസ് സ്വദേശികളായ ജീവനക്കാരാണ് ഹർജി നൽകിയത്.

എന്തിനാണ് നാവികർ ഇവിടെ കഴിയുന്നതെന്നും അന്വേഷണത്തിലെ കാലതാമസം അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. കടൽ മലിനീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ക്രിമിനൽ കേസിൽ കപ്പലിൻ്റെ മാസ്റ്റർ ഒഴികെ മറ്റാരെയും എഫ്ഐആറിൽ പ്രതി ചേർത്തിട്ടില്ലെന്നും അന്വേഷണവുമായി പൂർണമായി സഹകരിച്ചിട്ടും 11 മാസമായി കൊച്ചിയിൽ തുടരാൻ നിർബന്ധിതരാവുകയാണെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. എന്നാൽ എംഎസ്‌സി എൽസ 3 മുങ്ങിയ സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് 2025 സെപ്റ്റംബർ 12ന് തന്നെ തോപ്പുംപടി ജെഎഫ്സിഎം കോടതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകിയതായി ഡിഎസ്ജി കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് വിചാരണക്കോടതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് രജിസ്ട്രി മുഖേന ഹൈക്കോടതി തേടിയത്.

എംഎസ്‌സി എൽസ 3 അപകടം
2025 മെയ് 24നാണ് എംഎസ്‌സി എൽസ 3 ചരക്കുകപ്പൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. കേരള തീരത്തുനിന്ന് 38 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അകലെയായിരുന്നു കപ്പൽ അപകടം നടന്നത്. കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന കണ്ടെയ്നറുകൾ ഒഴുകി നടന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കടക്കം വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. രാസമാലിന്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ കണ്ടെയ്നറുകൾ കടലിൽ ഒഴുകി പലയിടങ്ങളിലായി അടിയുകയും ചെയ്തു. പ്ലാസ്റ്റിക് പെല്ലറ്റുകളും കാൽസ്യം കാർബൈഡ് പോലുള്ള അപകടകരമായ രാസവസ്തുക്കളും കടലിൽ കലർന്നത് കേരളത്തിൻ്റെയും തമിഴ്‌നാടിൻ്റെയും തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ വലിയ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായിരുന്നു.

തുടർന്ന് കപ്പൽ മുങ്ങിയ സംഭവത്തിൽ കപ്പൽ ഉടമകളായ മെഡിറ്ററേനിയൻ ഷിപ്പിങ് കമ്പനിയോട് 1200 കോടി രൂപ കെട്ടിവയ്ക്കാൻ ഹൈക്കോടതി ഇടക്കാല ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. 136 കോടി രൂപ മാത്രമാണ് നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും അതിനാൽ ഇത്രയും വലിയ തുക കെട്ടിവയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നുമായിരുന്നു കപ്പൽ കമ്പനി ആദ്യം മുതൽ സ്വീകരിച്ച നിലപാട്. തുക കെട്ടിവച്ചില്ലെങ്കിൽ വിഴിഞ്ഞത്ത് നങ്കൂരമിട്ടിരിക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ മറ്റൊരു ചരക്കുകപ്പലായ എംഎസ്‌സി അക്വിറ്റേറ്റ 2 അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് തടഞ്ഞുവയ്ക്കാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദേശം നൽകി.

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സെപ്റ്റംബർ മുതൽ അക്വിറ്റേറ്റ വിഴിഞ്ഞത്ത് തുടരുകയായിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് കപ്പൽ കമ്പനി കരുതൽ പണമായി 1227.62 കോടി രൂപ കെട്ടിവച്ചു. തുക കെട്ടിവച്ചതിനെത്തുടർന്ന് വിഴിഞ്ഞത്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന എംഎസ്‌സി അക്വിറ്റേറ്റ 2 എന്ന കപ്പൽ വിട്ടയക്കുകയും ചെയ്തു. തൂത്തുക്കുടി, വിഴിഞ്ഞം, കൊച്ചി, മംഗളൂരു എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് കടൽമാർഗം സർവീസ് നടത്തുന്ന എംഎസ്‌സി എൽസ 3ൽ 643 കണ്ടെയ്നറുകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്.

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TAGGED:

KERALA HIGH COURT ORDER
KOCHI SHIP ACCIDENT
MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY
MARINE POLLUTION KERALA
MSC ELSA 3 CREW

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