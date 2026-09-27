വയനാട്ടിലെ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഡൽഹിയിലേയ്ക്ക് മടങ്ങി; മണ്ഡലത്തിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉറപ്പ് നൽകി
ഈ മാസം 21 ന് വയനാട്ടിലെത്തിയ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി മണ്ഡലത്തിലെ വികസന വിഷയങ്ങളിലും ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളിലും സജീവമായി ഇടപെട്ട ശേഷമാണ് ഡൽഹിയിലേക്ക് മടങ്ങിയത്.
Published : September 27, 2026 at 8:21 PM IST
വയനാട്: വയനാട് മണ്ഡലത്തിലെ ഏഴ് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനും വിവിധ അവലോകന യോഗങ്ങൾക്കും ശേഷം പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എംപി ഡൽഹിയിലേക്ക് തിരിച്ചു. പത്തു ദിവസത്തെ പര്യടനമാണ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും ഡൽഹിയിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി യോഗമടക്കം അടിയന്തര കൂടിക്കാഴ്ചകൾ ഉള്ളതിനാലാണ് സന്ദർശനം വെട്ടിച്ചുരുക്കി എംപി മടങ്ങിയത്. വിവിധ മേഖലകളിലെ പ്രതിനിധികളുമായും ജനപ്രതിനിധികളുമായും ചർച്ച നടത്തിയ ശേഷമാണ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ മടക്കം.
ഈ മാസം 21 ന് വയനാട്ടിലെത്തിയ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി മണ്ഡലത്തിലെ വികസന വിഷയങ്ങളിലും ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളിലും സജീവമായി ഇടപെട്ട ശേഷമാണ് ഡൽഹിയിലേക്ക് മടങ്ങിയത്. ദിശാ യോഗത്തിലും മലപ്പുറത്തെ കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളുടെ അവലോകന യോഗത്തിലും പങ്കെടുത്ത എംപി ജില്ലാ വൈദ്യുതി കമ്മിറ്റി, ആരോഗ്യ-ടൂറിസം-വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും സമഗ്രമായ ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നു.
തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ, ഓട്ടോറിക്ഷാ തൊഴിലാളികൾ, ജൈവ-കുരുമുളക്-തേൻ കർഷകർ, താളവാദ്യ കലാകാരന്മാർ, സാഹസിക ടൂറിസം മേഖലയിലുള്ളവർ തുടങ്ങി വിവിധ വിഭാഗം ജനങ്ങളുമായി എംപി നേരിട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്തി. നൂൽപ്പുഴ മോഡൽ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ, ചീയമ്പം ഉന്നതി, വാണിയമ്പുഴ സെറ്റിൽമെൻ്റ്, കൽപ്പറ്റ കിൻഫ്ര പാർക്ക് എന്നിവ സന്ദർശിച്ച് പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ച ശേഷമാണ് ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള മടക്കം. ചൊവ്വാഴ്ച ഡൽഹിയിൽ ചേരുന്ന കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി യോഗത്തിന് ശേഷം മണ്ഡലത്തിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തുടർനടപടികളിൽ എംപി ഉറപ്പു നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഗ്യാനേഷ് കുമാർ രാജി വയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യം
അതേസമയം, ഇന്നലെ പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ രാജിവയ്ക്കണമെന്നും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് ബിജെപി തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം സംബന്ധിച്ച് അമിത ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്താറുണ്ടെന്നും എന്നാൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിലെ സാഹചര്യം അതിൽനിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
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തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ രാജി വയ്ക്കുക എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാന ആവശ്യമെന്നും ഇതിൽ എല്ലാ പാർട്ടികളും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്നെന്നും എംപി പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസ് ഇതിനകം പ്രതിഷേധവുമായി തെരുവിലിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെതിരായ വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിലെ എല്ലാ പാർട്ടികളും നേതാക്കളും ഒരേ നിലപാടിലാണ്. നിലവിൽ നടക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധവും ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധവുമാണ്. ഇത് രാജ്യത്തിനും ജനാധിപത്യത്തിനും എതിരാണ്. ഉത്തരവാദികളായവരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നും എംപി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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