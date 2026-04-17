പൊലീസിന് പിടി കൊടുക്കാതെ കുംഭമേള വൈറൽ താരം; മധ്യപ്രദേശ് പൊലീസിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം തേടി ദമ്പതികൾ

മധ്യപ്രദേശിലെ മഹേശ്വർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സിഐ ഗണപത് കനയൽ, വനിത എസ്ഐ പ്രിയങ്ക എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അഞ്ച് അംഗ സംഘമാണ് അന്വേഷണത്തിനായി കേരളത്തിലെത്തിയത്

Kumbh Mela Viral Star Marriage photo (Special Arrangement)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 17, 2026 at 2:12 PM IST

എറണാകുളം: കുംഭമേള വൈറൽ താരത്തെയും ഭർത്താവ് ഫർമാൻ ഖാനെയും കണ്ടെത്താനാവാതെ മധ്യപ്രദേശ് പൊലീസ്. അന്വേഷണത്തിനായി കൊച്ചിയിലെത്തിയ മധ്യപ്രദേശ് പൊലീസ് സംഘം ഇവിടെ തുടരുകയാണ്. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മകളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്ന യുവതിയുടെ പിതാവിൻ്റെ പരാതിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത കേസിലാണ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്.

നിയമനടപടികൾക്ക് യുവതി

അതേസമയം മധ്യപ്രദേശ് പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കോടതിയെ സമീപിക്കാനാണ് യുവതിയുടെ നീക്കം. പൊലീസിന് മുൻപിൽ ഹാജരാകാതെ നിയമനടപടികളിലേക്ക് കടക്കാനാണ് യുവതിയുടെയും ഭർത്താവിൻ്റെയും തീരുമാനം.

തൻ്റെ കുടുംബത്തെ സ്വാധീനിച്ച് ചിലർ തനിക്കെതിരെ വ്യാജപരാതി നൽകുകയാണെന്ന് ഇവർ ആരോപിക്കുന്നു. യുവതിയും ഭർത്താവ് ഫർമാൻ ഖാനും നിലവിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുകയാണ്. കുംഭമേളയിലെ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയ പെൺകുട്ടിയെയാണ് ഫർമാൻ വിവാഹം കഴിച്ചത്. വിവാഹത്തിന് ശേഷം ഇരുവരും കേരളത്തിൽ എത്തിയതോടെയാണ് നിയമപ്രശ്നങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്.

സംരക്ഷണം തേടി പരാതി

തനിക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായെന്നും മധ്യപ്രദേശ് പൊലീസിൻ്റെ നടപടികളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് പെൺകുട്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർക്കും പരാതി നൽകിയിരുന്നു.

എന്നാൽ പരാതിയിൽ കൊച്ചി പൊലീസ് ഇതുവരെ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. പെൺകുട്ടിയുടെ ഭർത്താവിന് കേരള ഹൈക്കോടതി നൽകിയ ഇടക്കാല മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിലെ വ്യവസ്ഥകളും തുടർന്നുള്ള കോടതി നിർദേശങ്ങളും അനുസരിച്ചായിരിക്കും കൊച്ചി പൊലീസ് നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുകയെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.

മധ്യപ്രദേശ് പൊലീസിൻ്റെ അന്വേഷണം

മധ്യപ്രദേശിലെ മഹേശ്വർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സിഐ ഗണപത് കനയൽ, വനിത എസ്ഐ പ്രിയങ്ക എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അഞ്ച് അംഗ സംഘമാണ് അന്വേഷണത്തിനായി കേരളത്തിലെത്തിയത്. പെൺകുട്ടിയുടെ ഭർത്താവ് ഫർമാൻ ഖാൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ മേൽവിലാസം തേടി സംഘം തൃക്കാക്കര പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിരുന്നു.

ഇവരെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് പെൺകുട്ടിയുടെയും ഭർത്താവിൻ്റെയും മൊഴിയെടുക്കാൻ തയാറാകണമെന്ന് മധ്യപ്രദേശ് പൊലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ നിയമപരമായി കേസിനെ നേരിടുമെന്നാണ് ഇവർ മറുപടി നൽകിയത്.

ദേശീയ പട്ടികവർഗ കമ്മിഷൻ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫർമാൻ ഖാനെതിരെ മധ്യപ്രദേശ് പൊലീസ് പോക്സോ നിയമപ്രകാരം കേസെടുത്തിരുന്നു. വിവാഹസമയത്ത് പെൺകുട്ടിക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായിരുന്നില്ല എന്നാണ് കമ്മിഷൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നിലവിലെ അന്വേഷണം തുടരുന്നത്.

മധ്യപ്രദേശ് പൊലീസ് തങ്ങളെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പെൺകുട്ടി അധികൃതരെ സമീപിച്ചത്. തനിക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ആധാർ കാർഡിൻ്റെ പകർപ്പ് സഹിതമാണ് പൊലീസ് കമ്മിഷണർക്ക് പരാതി നൽകിയത്. തങ്ങൾ നിയമപരമായാണ് വിവാഹിതരായതെന്നും കേരളത്തിൽ സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നുമാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ ആവശ്യം.

വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ കാളിരാജ് മഹേഷ് കുമാർ, ഫർമാൻ ഖാൻ്റെ അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് മധ്യപ്രദേശ് പൊലീസിനെ അറിയിച്ചു. പെൺകുട്ടിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുമോയെന്നത് മധ്യപ്രദേശ് പൊലീസിനോട് തന്നെ ചോദിക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത്.

കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് 11ന് തിരുവനന്തപുരം പൂവാറിനടുത്ത് അരുമാനൂർ ശ്രീനൈനാർ ദേവക്ഷേത്രത്തിൽ വച്ചായിരുന്നു പെൺകുട്ടിയും ഫർമാൻ ഖാനും വിവാഹിതരായത്. വിവാഹസമയത്ത് പെൺകുട്ടിക്ക് 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായിരുന്നുവെന്നാണ് കേരള പൊലീസിൻ്റെ മുൻ റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. രേഖകളിലെ വിവരങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റ് വഴി പരിശോധിച്ച് പ്രായം ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷമാണ് വിവാഹം നടന്നതെന്നും പൊലീസ് നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു.

എങ്കിലും പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവിൻ്റെ പരാതിയും ദേശീയ പട്ടികവർഗ കമ്മിഷൻ്റെ ഇടപെടലും കേസ് സങ്കീർണമാക്കി. മെയ് 20 വരെ ഫർമാൻ ഖാൻ്റെ അറസ്റ്റ് ഹൈക്കോടതി തടഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവർക്ക് താത്കാലിക ആശ്വാസമാണ്. മധ്യപ്രദേശ് പൊലീസിൻ്റെ തുടർനടപടികളും കേരള പൊലീസിൻ്റെ നിലപാടും വരും ദിവസങ്ങളിൽ നിർണായകമാകും.

