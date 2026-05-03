അഞ്ചുരുളിയിൽ വനംവകുപ്പിൻ്റെ വിചിത്ര നടപടി; 24 കുടുംബങ്ങളുടെ വൈദ്യുതി മുടക്കാൻ നീക്കം, പ്രതിഷേധം ശക്തം

പുതിയ വീടുകൾക്ക് വൈദ്യുതി നൽകരുതെന്നും നിലവിലുള്ള കണക്ഷനുകൾ വിച്ഛേദിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് കെഎസ്ഇബിക്ക് നോട്ടീസ് നൽകി വനംവകുപ്പ്.

IDUKKI ANCHURULI KERALA KSEB KERALA FOREST DEPARTMENT LIFE MISSION
Anchuruli Idukki (ETV Bhrat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 3, 2026 at 3:20 PM IST

ഇടുക്കി: കാഞ്ചിയാർ പഞ്ചായത്തിലെ അഞ്ചുരുളി താമരപ്പാറയിൽ വനംവകുപ്പും നാട്ടുകാരും തമ്മിലുള്ള പോര് തെരുവിലേക്ക്. പതിറ്റാണ്ടുകളായി അധ്വാനിച്ച് മണ്ണിൽ വീട് വെച്ച 24 കുടുംബങ്ങളുടെ വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കാൻ വനംവകുപ്പ് കെഎസ്ഇബിക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയതോടെയാണ് മേഖലയിൽ പ്രതിഷേധം ആളിക്കത്തുന്നത്. റവന്യൂ രേഖകളിലെ പിശകുകൾ ആയുധമാക്കി ജനങ്ങളെ കുടിയിറക്കാനാണ് വനംവകുപ്പിൻ്റെ നീക്കമെന്നാണ് പ്രധാന ആരോപണം.

സർക്കാരിൻ്റെ ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി, പിഎംഎവൈ എന്നിവയിലൂടെ നിർമിച്ച വീടുകൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഭീഷണി ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. മുൻപ് ഇതേ ഭൂമിയിൽ വീട് നിർമിക്കാൻ വനംവകുപ്പ് തന്നെ എൻ ഒ സി (NOC) നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ കുറച്ചു നാളുകളായി വനംവകുപ്പ് കർശന നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. വീടുകൾക്ക് വൈദ്യുതി നൽകരുതെന്ന് മാത്രമല്ല, നിലവിലുള്ള കണക്ഷനുകൾ വിച്ഛേദിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെ സാധാരണക്കാരായ കുടുംബങ്ങൾ വലിയ ആശങ്കയിലായി.

ഇടുക്കി അഞ്ചുരുളിയിൽ വനംവകുപ്പിൻ്റെ വിചിത്ര നടപടി; 24 കുടുംബങ്ങളുടെ വൈദ്യുതി മുടക്കാൻ നീക്കം

ഈ മേഖലയിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഏലം കൃഷിയാണ് പ്രധാന ഉപജീവനമാർഗ്ഗം. മരങ്ങൾ മുറിച്ചുമാറ്റാതെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. എന്നാൽ, ഭൂമിയിൽ മരങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രദേശം വനഭൂമിയാണെന്ന് വരുത്തിത്തീർക്കാൻ വനംവകുപ്പ് ബോധപൂർവം ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു.
"നിരവധി വീടുകളാണ് നിലവിൽ ഇവിടെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. 15 വർഷത്തിനു മുമ്പേ വൈദ്യുതി കണക്ഷനും ലഭിച്ചു. എന്നാൽ യാതൊരു സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്കില്ല. ഒരു കുഴൽ കിണർ നിർമിക്കാനോ, ഒരു ശുചിമുറി പണിയാനോ പോലും വനംവകുപ്പ് സമ്മതിക്കുന്നില്ല. രേഖകളിലെ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ വച്ച് ഞങ്ങളെ ഇവിടുന്ന് തുരത്താനാണ് അവരുടെ നീക്കം," നാട്ടുകാരനായ ഷാജി ലാൽ പറഞ്ഞു.

വൈദ്യുതിയില്ലെങ്കിൽ കൃഷിയില്ല

കാഞ്ചിയാർ പഞ്ചായത്തിലെ ഏഴാം വാർഡിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ മേഖലയിൽ 150-ഓളം കുടുംബങ്ങളാണ് താമസിക്കുന്നത്. വൈദ്യുതി വിച്ഛേദിച്ചാൽ കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ മോട്ടോറുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനോ മറ്റു ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾക്കോ സാധിക്കില്ല. ഇത് ഈ മേഖലയിലെ കാർഷിക രംഗത്തെ തകർക്കുമെന്ന് കർഷകർ ഭയപ്പെടുന്നു.

രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ സമരം

വനംവകുപ്പിൻ്റെ കടുംപിടുത്തത്തിനെതിരെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഒന്നടങ്കം രംഗത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞു. സിപിഎമ്മും കോൺഗ്രസും വനംവകുപ്പ് നടപടിക്കെതിരെ ശക്തമായ സമര പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ്. ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകേണ്ട സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ തന്നെ ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്നതിനെതിരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ജനകീയ പ്രക്ഷോഭമാണ് അഞ്ചുരുളിയിൽ രൂപപ്പെടുന്നത്.

