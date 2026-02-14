ETV Bharat / state

പ്രഭാവ 'തീ' അമ്മയെ അനുമോദിച്ച് മോട്ടു ആന; പുരസ്‌കാരം നല്‍കി എംവിഡി

പ്രഭാവതി അമ്മയ്ക്ക് ആശംസകളും അനുമോദനങ്ങളും നേരിട്ട് നല്‍കി മോട്ടു ആന. ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെയും ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മിഷണറുടെയും ഉപഹാരങ്ങളും കൈമാറി.

Motu elephant of Motor Vehicles Department meet Prabhavathi Amma (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 14, 2026 at 8:27 PM IST

2 Min Read
കോഴിക്കോട്: വൈറലായ പ്രഭാവതി അമ്മയെ നേരില്‍ കാണാൻ 'മോട്ടു ആന' കോഴിക്കോട്ടെത്തി. കാൽനടയാത്രക്കാർ സഞ്ചരിക്കേണ്ട ഫുട്‌പാത്തിലൂടെ ബൈക്ക് ഓടിച്ച ആളെ തടഞ്ഞ് റോഡിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ച പ്രഭാവതി അമ്മയെ ഒന്ന് നേരിട്ട് കണ്ട് അഭിനന്ദനം അറിയിക്കാനാണ് മോട്ടു നേരിട്ടെത്തിയത്.

എരഞ്ഞിപ്പാലത്തെ പ്രഭാവതി അമ്മയുടെ വീടിന് സമീപത്താണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൻ്റെ ട്രാഫിക് ബോധവൽക്കരണ ഐക്കൺ ആയ മോട്ടു ആന എത്തിയത്. ഇന്ന് (ഫെബ്രുവരി 14) വൈകുന്നേരം നാലുമണിയോടെയാണ് എത്തിയത്. പ്രഭാവതി അമ്മയെ കണ്ടതോടെ മോട്ടു ആന ആശംസകളും അനുമോദനങ്ങളും അറിയിച്ചു.

പ്രഭാവതി അമ്മയെ നേരില്‍ കണ്ട് മോട്ടു ആന (ETV Bharat)

കൂടാതെ ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെയും ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മിഷണറുടെയും
പേരിലുള്ള ഉപഹാരങ്ങളും കൈമാറി. മോട്ടോ ആനക്കൊപ്പം കോഴിക്കോട്ടെ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്തെത്തി. ചടങ്ങിനു ശേഷം പ്രഭാവതി അമ്മ എല്ലാവരുമായി സൗഹൃദം പങ്കുവെച്ചു. ഇതിനുപുറമേ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വിശദീകരിച്ചു നൽകി.

അതേസമയം സംഭവം വൈറൽ ആയതിനു ശേഷവും ഇതുവഴി ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രക്കാർ സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് യാതൊരു കുറവും വന്നിട്ടില്ല. എരഞ്ഞിപ്പാലം സിഗ്നലിൽ നിത്യവും ഉണ്ടാകുന്ന വാഹന തിരക്കാണ് ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രക്കാർ ഫുട്‌പാത്തിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ കാരണം. എരഞ്ഞിപ്പാലത്തെ ഈ ഗതാഗത കുരുക്കിന് അറുതി ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നതിന് പരിഹാരം ആവുകയുള്ളൂ.

ഗതാഗത വകുപ്പിൻ്റെ മോട്ടു ആന

മോട്ടോർവാഹന വകുപ്പിൻ്റെ ട്രാഫിക് ബോധവത്കരണ കാമ്പെയ്‌നിലെ പ്രചരണ വേഷമാണ് മോട്ടു ആന. മോട്ടോർവാഹനവകുപ്പ് ഇൻസ്‌പെക്‌ടറെയാണ് 'മോട്ടു ആന' പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്. മോട്ടുവിൻ്റെ കൈയിൽ ഗദയും മിഠായിയുമുണ്ടാകും. നിയമലംഘനം കണ്ടാൽ വാഹനമോടിക്കുന്നവർക്ക് ഗദകൊണ്ട് അടികിട്ടും. നല്ലയാത്രികർക്ക് മിഠായിയും ലഭിക്കും.

സ്‌കൂട്ടർ യാത്രക്കാരൻ്റെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കി

സംഭവം വൈറലായതോടെ ഫുട്‌പാത്തിൽ സ്‌കൂട്ടർ ഓടിച്ചയാളുടെ ലൈസന്‍സ് റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. സംഭവം നാടാകെ വാർത്തയായതോടെ ഇത്തരം നിയമലംഘനങ്ങൾ പിടികൂടുന്നതിന് ഊർജ്ജിതമായി പരിശോധന നടത്തുമെന്ന് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. അതോടൊപ്പം പൊലീസുമായി ചേർന്ന് വേഷം മാറിയുള്ള കർശന പരിശോധനയും സംസ്ഥാനത്ത് ആരംഭിക്കുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി

പ്രഭാവതി അമ്മയെ തേടിയെത്തിത് അഭിനന്ദ പ്രവാഹം

അഭിന്ദനവുമായി ചോട്ടു ആന എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പ്രഭാവതിയമ്മയുടെ വീട്ടിലെത്തി മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പ് ആദരം നല്‍കിയിരുന്നു. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ നിരവധി പേരാണ് പ്രഭാവതി അമ്മയ്‌ക്ക് പിന്തുണയും അനുമോദനങ്ങളുമായിഎത്തിയത്.

കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കലക്‌ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പ്രഭാവതി അമ്മയുടെ ഈപോരാട്ടം സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജിൽ ഷെയര്‍ ചെയ്‌തു. കൂടാതെ സംസ്ഥാനത്തെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മിഷണർ നാഗരാജു ൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി പേർ പ്രഭാവതി അമ്മയുടെ വൈറലായ വീഡിയോ സ്‌റ്റാറ്റസ് ആക്കുകയും ചെയ്‌തു. വിവിധ മാധ്യമങ്ങളും പ്രഭാവതി അമ്മയുടെ പ്രവര്‍ത്തിയിലെ ആധികാരികത ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

