കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയിൽ നോ കോംപ്രമൈസ്! സ്‌കൂൾ തുറക്കും മുൻപേ എംവിഡി കളം നിറഞ്ഞു, പരിശോധന ഊര്‍ജിതം

പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിന് മുന്നോടിയായി സ്‌കൂൾ വാഹനങ്ങളുടെ സുരക്ഷാ പരിശോധന ഊര്‍ജിതമാക്കി മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പ്. വാഹനങ്ങളുടെ ഫിറ്റ്നസ് രേഖകളും വിശദമായി പരിശോധിക്കുന്നു..

എംവിഡിയുടെ വാഹനങ്ങളുടെ സുരക്ഷാ പരിശോധന (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 20, 2026 at 6:41 PM IST

വയനാട്: പുതിയ അധ്യയന വര്‍ഷം ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ വിദ്യാർഥികളുടെ സുരക്ഷിത ഭാവി മുന്നിൽ കണ്ട് നിരവധി മാറ്റങ്ങൾക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് പുതിയ കേരള സർക്കാർ. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമെന്നനിലയിൽ സംസ്ഥാനത്തെ സ്ക്കൂൾ വാഹനങ്ങളുടെ സുരക്ഷാ പരിശോധന ശക്തമാക്കി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ അധ്യയന വർഷം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ കുട്ടികൾ സുരക്ഷിതമായി സ്‌കൂളിലെത്തുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയാണ് പരിശോധനയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

സ്‌കൂൾ ബസുകളിലും മറ്റ് വിദ്യാർഥി വാഹനങ്ങളിലുമുള്ള സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ നേരിട്ട് പരിശോധിച്ചാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. വാഹനങ്ങളിലെ ഫസ്‌റ്റ് എയ്‌ഡ് ബോക്‌സ്, ഡോർ ലോക്കുകൾ, ഹോൺ, എമർജൻസി എക്‌സിറ്റ്, ജനാലുകളുടെയും വാതിലുകളുടെയും സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ, വേഗപരിധി നിയന്ത്രണ സംവിധാനം തുടങ്ങിയവ പരിശോധനയുടെ ഭാഗമാണ്.

വാഹനങ്ങളുടെ ഫിറ്റ്നസ് രേഖകളും വിശദമായി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. പരിശോധനയിൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൻ്റെ സ്‌റ്റിക്കർ മുൻവശത്തെ ഗ്ലാസിൽ പതിപ്പിച്ച് സർവീസ് നടത്താൻ അനുമതി നൽകും. പരിശോധനയിൽ വീഴ്‌ച കണ്ടെത്തുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ പരിഹാരങ്ങൾ വരുത്തി വീണ്ടും ഫിറ്റ്നസിന് ഹാജരാക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിന് മുന്നോടിയായി സ്‌കൂൾ വാഹനങ്ങളുടെ സുരക്ഷാ പരിശോധന വയനാട്ടിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. കൽപ്പറ്റ എസ്.കെ.എം.ജെ സ്‌കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് പരിശോധന. മറ്റ് ജില്ലകളിലും പരിശോധന ശക്തമാക്കും. സ്‌കൂൾ തുറക്കുന്നതിനുമുമ്പ് കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷക്കാവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായി നടത്തുന്ന പരിശോധന പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഡ്രൈവർമാർക്കും ആയമാർക്കും വാഹന സുരക്ഷ, കുട്ടികളോട് സ്വീകരിക്കേണ്ട സമീപനം, യാത്ര കൂടുതൽ സുരക്ഷിതവും സൗകര്യപ്രദവുമാക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഈ മാസം 30ന് ബോധവത്കരണ ക്ലാസുകളും സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് വയനാട് അസിസ്‌റ്റൻ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്‌ടർ എസ് കെ സുനിൽ പറഞ്ഞു.

"അപകടസാഹചര്യങ്ങളും അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പരിശീലനവും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാകും. വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ മാനസികാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കുന്ന തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഡ്രൈവർമാർക്കും ആയമാർക്കും ബോധവത്കരണ ക്ലാസുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് മാനസിക സംഘർഷം കുറയുകയും കുട്ടികൾ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതരാവുകയും ചെയ്യുന്നു. സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് സർവീസ് നടത്താൻ അനുമതി നൽകില്ല " അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

