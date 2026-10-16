നിയമം ലംഘിച്ചാല് നോട്ടിസ് വരും; മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ എഐ ക്യാമറകൾ വീണ്ടും സജീവം
ജില്ലയിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള 28 ക്യാമറകളും പൂർണ സജ്ജമാണ്.
Published : October 16, 2026 at 6:16 PM IST
വയനാട്: ജില്ലയിലെ റോഡുകളിൽ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ എഐ (AI) ക്യാമറകൾ വീണ്ടും സജീവമായി. സോഫ്റ്റ്വെയറിലെ സാങ്കേതിക അപാകതകൾ പൂർണമായും പരിഹരിച്ചതോടെ നിയമലംഘനം നടത്തുന്ന വാഹന ഉടമകൾക്ക് പിഴയടക്കാനുള്ള നോട്ടിസുകൾ അയച്ചു തുടങ്ങി. ജില്ലയിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള 28 ക്യാമറകളും പൂർണ്ണ സജ്ജമാണ്. അതേസമയം മുൻപ് ലഭിച്ച പിഴ തുകകളിൽ 50 ശതമാനം ഇളവോടെ അടയ്ക്കാൻ നവംബർ ഒന്ന് മുതൽ അദാലത്തും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസമായി ജില്ലയിലെ എഐ ക്യാമറകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും സോഫ്റ്റ്വെയർ തകരാറുകൾ കാരണം നിയമലംഘനം നടത്തുന്നവർക്ക് നോട്ടിസ് അയക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ പരിഹരിച്ചതോടെ ഈ ആഴ്ച മുതൽ വാഹന ഉടമകൾക്കും ഡ്രൈവർമാർക്കും പിഴയടക്കാനുള്ള നോട്ടിസ് ലഭിച്ചു തുടങ്ങി.
ജില്ലയിലെ 28 ക്യാമറകളിലൂടെ നൂറുകണക്കിന് നിയമലംഘനങ്ങളാണ് ഇതിനോടകം മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. അയക്കുന്ന നോട്ടിസുകൾ പ്രകാരം പിഴ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ പുക പരിശോധന, ഇൻഷുറൻസ് പുതുക്കൽ, മറ്റ് വാഹന സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ, രജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കൽ എന്നിവയ്ക്ക് തടസം നേരിടും.
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നെടുമ്പാശ്ശേരി വാഹനാപകടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജില്ലയിൽ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവും ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം മുൻപ് നോട്ടിസ് ലഭിച്ച് പിഴ അടയ്ക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്കായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ആശ്വാസ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2024 ഡിസംബർ വരെയുള്ള പിഴ തുകകളിൽ 50 ശതമാനം ഇളവോടെ അടയ്ക്കാനുള്ള പ്രത്യേക അദാലത്താണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. വാഹന സംബന്ധമായ എല്ലാ പിഴകളും ഈ ഇളവോടെ നവംബർ ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് മാസക്കാലയളവിനുള്ളിൽ അടച്ചു തീർക്കാം.
റോഡുകളിലെ അപകടങ്ങൾ പരമാവധി കുറയ്ക്കുന്നതിനും സുരക്ഷിതമായ യാത്രാ സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനുമായി വരും ദിവസങ്ങളിലും പരിശോധനകൾ കൂടുതൽ കടുപ്പിക്കാനാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം.
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