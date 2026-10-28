മകളുടെ മരണവാർത്ത കേട്ടയുടൻ അമ്മ കുഴഞ്ഞുവീണു; ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ദാരുണാന്ത്യം
ഒറ്റപ്പാലം മനിശ്ശേരി ചുണ്ടിച്ചിപറമ്പിൽ ശാന്ത (74), മകൾ ശാന്തി (56) എന്നിവരാണ് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത്
Published : October 28, 2026 at 8:38 AM IST
പാലക്കാട്: മകളുടെ ചേതനയറ്റ ശരീരം കാണാൻ കാത്തുനിൽക്കാതെ, ആ വിയോഗവാർത്ത കേട്ട നിമിഷം തന്നെ അമ്മയും മരണത്തിലേക്ക് യാത്രയായി. ഒറ്റപ്പാലം മനിശ്ശേരിയെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട്, മകളുടെ മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞയുടൻ അമ്മ ഹൃദയാഘാതം വന്ന് മരിച്ചു. മണിക്കൂറുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ അമ്മയും മകളും വിടവാങ്ങിയതിൻ്റെ നടുക്കത്തിലാണ് നാട്.
ഒറ്റപ്പാലം മനിശ്ശേരി ചുണ്ടിച്ചിപറമ്പിൽ ശാന്ത (74), മകൾ ശാന്തി (56) എന്നിവരാണ് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത്. മായന്നൂരിലെ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു ശാന്തി താമസിച്ചിരുന്നത്. ഇന്നലെ ശാന്തിക്ക് പെട്ടെന്ന് കടുത്ത നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെടുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇവരെ വാണിയംകുളത്തെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ വിദഗ്ധ ചികിത്സ നൽകിയെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നതിനിടെ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ശാന്തി മരിച്ചത്. ഈ വിവരം ബന്ധുക്കൾ മനിശ്ശേരിയിലുള്ള അമ്മ ശാന്തയെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.
താങ്ങാനാകാതെ വിയോഗം
മകളുടെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗവാർത്ത കേട്ടതിൻ്റെ ആഘാതം താങ്ങാൻ ആ അമ്മയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. വാർത്ത അറിഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ ശാന്തയ്ക്ക് ഹൃദയാഘാതം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു. കുഴഞ്ഞുവീണ ഇവരെ ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. തൻ്റെ ജീവൻ്റെ പാതിയായ മകൾ ഇനിയില്ലെന്ന സത്യം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാതെയാണ് ആ അമ്മയും യാത്രയായത്. ഒരേ ദിവസം തന്നെ രണ്ട് മരണങ്ങൾ സംഭവിച്ചതിൻ്റെ ഞെട്ടലിലാണ് ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും. ഒരു കുടുംബത്തിലെ രണ്ട് പേർ മണിക്കൂറുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ വിടവാങ്ങിയത് നാടിനെയാകെ കടുത്ത ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തി.
കണ്ണീരണിയുന്ന ഗ്രാമം
പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ പെട്ടെന്നുള്ള വേർപാട് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദവും ആഘാതവുമാണ് പലപ്പോഴും ഇത്തരം ഹൃദയാഘാതങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത്. താങ്ങാനാകാത്ത സങ്കടം വരുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ അത് സാരമായി ബാധിക്കാറുണ്ട്. ശാന്തയുടെ കാര്യത്തിലും സംഭവിച്ചത് ഇതുതന്നെയാണെന്നാണ് നിഗമനം. വാർധക്യസഹജമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കിടയിലും മകളോടുള്ള അഗാധമായ സ്നേഹമാണ് ആ അമ്മയുടെ ജീവനെടുത്തത്. നാട്ടുകാർക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും ഒരുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായിരുന്നു ഇരുവരും. ശാന്തിയുടെ പെട്ടെന്നുള്ള അസുഖവും മരണവും ആർക്കും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിനു പിന്നാലെ അമ്മയും മരിച്ചതോടെ ഗ്രാമം ഒന്നാകെ കണ്ണീരണിയുകയായിരുന്നു.
മരണവിവരം അറിഞ്ഞ് നിരവധി പേരാണ് ഇരു വീടുകളിലേക്കും ഒഴുകിയെത്തുന്നത്. ജനപ്രതിനിധികളും നാട്ടുകാരും ഉൾപ്പെടെ വലിയൊരു ജനാവലി തന്നെ അന്ത്യോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. മാതാവ് ശാന്തയുടെ മൃതദേഹം മനിശ്ശേരിയിലെ വീട്ടിലും മകൾ ശാന്തിയുടെ മൃതദേഹം മായന്നൂരിലെ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിലുമാണ് പൊതുദർശനത്തിന് വച്ചിരിക്കുന്നത്. നാളെയാണ് ഇരുവരുടെയും സംസ്കാരം നടക്കുക.
ഉറ്റവരുടെ വിയോഗത്തിൽ തകർന്നുനിൽക്കുന്ന കുടുംബത്തെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വാക്കുകളില്ലാതെ വിതുമ്പുകയാണ് നാട്. ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന നിമിഷം വരെ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ച അമ്മയും മകളും മരണത്തിലും ഒന്നിച്ചുവെന്നത് ഏവരുടെയും കണ്ണ് നനയിക്കുന്ന കാഴ്ചയായി മാറി. ഇത്തരം അപ്രതീക്ഷിത ദുരന്തങ്ങൾ മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെ നശ്വരതയെയാണ് വീണ്ടും ഓർമിപ്പിക്കുന്നത്.
Also Read: ചേരാനല്ലൂര് അപകടം; കാറുടമയായ ജഡ്ജിയുടെ വീട്ടില് റെയ്ഡ്, 7 മണിക്കൂര് നീണ്ട പരിശോധന