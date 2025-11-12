ETV Bharat / state

മലപ്പുറത്ത് നടുക്കുന്ന സംഭവം; ഓട്ടിസം ബാധിച്ച മകളെ കൊലപ്പെടുത്തി അമ്മ ജീവനൊടുക്കി

എടപ്പാളിനടുത്ത് മാണൂർ പറക്കുന്ന് പുതുക്കൊടി അനിതകുമാരി (56)യാണ് മകൾ അഞ്ജന (35)യെ കൊലപ്പെടുത്തി ജീവനൊടുക്കിയത്.

മലപ്പുറം: എടപ്പാളിനടുത്ത് മണൂരിൽ നടുക്കുന്ന സംഭവം. ഓട്ടിസം ബാധിതയായ മകളെ കൊലപ്പെടുത്തി അമ്മ ജീവനൊടുക്കി. മാണൂർ പറക്കുന്ന് പുതുക്കൊടി അനിതകുമാരി (56)യാണ് മകൾ അഞ്ജന (35)യെ കൊലപ്പെടുത്തി ജീവനൊടുക്കിയത്. അഞ്ജനയെ വീടിന് പുറത്ത് വെള്ളം നിറച്ച ഡ്രമ്മിൽ മരിച്ച നിലയിലും അനിതകുമാരിയെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് മരിച്ച നിലയിലുമാണ് നാട്ടുകാർ കണ്ടെത്തിയത്.

സംഭവം അറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേർന്ന നാട്ടുകാർ ഉടൻ തന്നെ പൊലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചു. പൊന്നാനി പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി. തുടർന്ന് മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. അഞ്ജന ഓട്ടിസം ബാധിതയായിരുന്നു എന്നും, മകളുടെ രോഗാവസ്ഥയും ജീവിതപ്രതിസന്ധികളും മൂലം അനിതകുമാരിക്ക് മാനസിക സംഘർഷം ഉണ്ടായിരുന്നെന്നുമാണ് പൊലീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക കണ്ടെത്തൽ.

ബുധനാഴ്‌ച പുലർച്ചെയോടെയാണ് സംഭവം നടന്നതെന്നാണ് പൊലീസ് നിഗമനം. വീടിനുള്ളിലും പുറത്തും പൊലീസ് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന നടത്തി. കുടുംബാംഗങ്ങളെയും അയൽക്കാരെയും ചോദ്യം ചെയ്‌ത് വിശദമായ അന്വേഷണം പൊലീസ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പൊന്നാനി ഡിവൈഎസ്‌പിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ മണൂർ പൊലീസ് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.

