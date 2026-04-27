'ഒരാഴ്ചയായി അമ്മയെയും മകനെയും കാണ്മാനില്ല'; പൊലീസ് പരിശോധനയിൽ വീട്ടുവളപ്പിൽ ശരീര ഭാഗങ്ങള് കണ്ടെത്തി
ഈ മാസം രണ്ട് മുതൽ അമ്മയെയും സഹോദരനെയും കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരവും ലഭിക്കാതായതോടെ വീട്ടുകാർക്കും നാട്ടുകാർക്കും സംശയമുണ്ടായിരുന്നു
Published : April 27, 2026 at 1:13 PM IST
ഇടുക്കി: നെടുങ്കണ്ടത്തിന് സമീപം പച്ചടിയിൽ നാടിനെ നടുക്കിയ ഇരട്ടക്കൊലപാതകം നടന്നതായി സംശയം. ഒരു കുടുംബത്തിലെ പ്രായമായ അമ്മയെയും മകനെയും കാൺമാനില്ലെന്ന പരാതിയിൽ പൊലീസ് നടത്തിയ ഊർജിതമായ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ്, ഇവരുടെ വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള പറമ്പിൽ കുഴിച്ചിട്ട നിലയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തത്.
പച്ചടി പൊന്നുട്ടയിൽ താമസിക്കുന്ന മേരിക്കുട്ടി (70), മകൻ റെജി (48) എന്നിവരുടെ മൃതദേഹാവശിഷ്ടങ്ങളാണ് ഇതെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഈ മാസം രണ്ടാം തീയതി മുതലാണ് ഇരുവരെയും ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ വീട്ടിനുള്ളിൽ നിന്നും കാണാതായത്. സംഭവത്തിൽ ബന്ധുക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
മകളുടെ പരാതിയും പൊലീസ് അന്വേഷണവും
ഈ മാസം രണ്ട് മുതൽ അമ്മയെയും സഹോദരനെയും കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരവും ലഭിക്കാതായതോടെ വീട്ടുകാർക്കും നാട്ടുകാർക്കും സംശയമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരാഴ്ച പിന്നിട്ടിട്ടും ഇരുവരെയും കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തതിനെത്തുടർന്ന് മേരിക്കുട്ടിയുടെ മകൾ സിനി പൊലീസിനെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു.
അമ്മയെയും സഹോദരനെയും കാണാനില്ലെന്ന് സമർപ്പിച്ച പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. തുടർന്ന് പ്രദേശത്തും വീട്ടിലും വിശദമായ പരിശോധന നടത്തിവരുന്നതിനിടെയാണ് വീടിന് സമീപത്തെ മണ്ണിനടിയിൽ നിന്ന് മൃതദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തിയ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയിൽ മണ്ണ് ഇളകിയതായി കണ്ടെത്തിയതാണ് നിർണായകമായത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ശരീരഭാഗങ്ങൾ കണ്ട് ഇരട്ടക്കൊലപാതകമെന്ന സംശയം ബലപ്പെടുകയായിരുന്നു.
ഫോറൻസിക് പരിശോധന നിർണായകം
മൃതദേഹഭാഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ വിവരം അറിഞ്ഞയുടൻ ഇടുക്കി ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി (എസ്പി) ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വൻ പൊലീസ് സംഘം സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി. പ്രദേശം പൂർണമായും പൊലീസിൻ്റെ സുരക്ഷാവലയത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
ഫോറൻസിക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദഗ്ധ സംഘം എത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ മൃതദേഹങ്ങൾ പുറത്തെടുത്ത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുടർനടപടികളിലേക്ക് കടക്കുകയുള്ളൂ. ശാസ്ത്രീയമായ പരിശോധനകളിലൂടെയും ഡിഎൻഎ പരിശോധനയിലൂടെയും മാത്രമേ കൊല്ലപ്പെട്ടത് മേരിക്കുട്ടിയും റെജിയുമാണെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റിന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ സാധിക്കൂ.
ഡോഗ് സ്ക്വാഡും വിരലടയാള വിദഗ്ധരും വരുംദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ തെളിവെടുപ്പുകൾ നടത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കൊലപാതകം നടത്തി മൃതദേഹങ്ങൾ വീടിൻ്റെ പരിസരത്തുതന്നെ കുഴിച്ചിട്ടത് ക്രൂരകൃത്യം ഒളിച്ചുവെക്കാൻ നടത്തിയ ആസൂത്രിതമായ നീക്കമാണെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ.
കുടുംബവഴക്കിനെത്തുടർന്ന് കൊലപാതകമോ?
മേരിക്കുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിൽ നിരന്തരം കലഹങ്ങൾ നടന്നിരുന്നതായി അവരുടെ അടുത്ത ബന്ധു മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു. വീട്ടിൽ സ്വത്തുതർക്കവും കുടുംബപ്രശ്നങ്ങളെച്ചൊല്ലിയുള്ള വഴക്കുകളും പതിവായിരുന്നു. മേരിക്കുട്ടിയുടെ മക്കളായ സജിയും റെജിയും തമ്മിൽ മദ്യപിച്ച് നിരന്തരം വഴക്കിടാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ബന്ധു വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സുപ്രധാന മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുടുംബപ്രശ്നങ്ങളാണോ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന സംശയത്തിലാണ് നിലവിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത്.
മൃതദേഹങ്ങൾ വീട്ടുപറമ്പിൽ തന്നെ കുഴിച്ചിട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ ദുരൂഹതകൾ ഏറെയായതിനാൽ എല്ലാ കോണുകളിൽ നിന്നും പൊലീസ് അന്വേഷണം ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ച യഥാർഥ കാരണങ്ങൾ, കുറ്റകൃത്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ച ആയുധങ്ങൾ, തെളിവ് നശിപ്പിക്കാനായി കൂട്ടുനിന്നവർ, സംഭവത്തിൽ മറ്റാർക്കെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെയും അയൽവാസികളുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും മൊഴികൾ അന്വേഷണ സംഘം വിശദമായി രേഖപ്പെടുത്തിവരികയാണ്.
ഇതിന് പുറമെ മേരിക്കുട്ടിയുടെയും റെജിയുടെയും സജിയുടെയും അവസാന ദിവസങ്ങളിലെ ഫോൺ കോളുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചും സൈബർ സെല്ലിൻ്റെ സഹായത്തോടെ പൊലീസ് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാകുന്നതോടെ കൊലപാതകം നടന്ന സമയം, മരണകാരണം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെ പൂർണമായും പൊലീസ് നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്. സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞതോടെ വൻ ജനക്കൂട്ടമാണ് പച്ചടിയിലേക്ക് എത്തിയത്. നാട്ടുകാരെ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കിയാണ് പൊലീസ് പരിശോധനകൾ തുടരുന്നത്. യാതൊരുവിധത്തിലും തെളിവുകൾ നശിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ട നിർദേശങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
