'മെമ്പറേ' എന്ന് നീട്ടി വിളിച്ചാൽ അമ്മയും മകളും തിരിഞ്ഞ് നോക്കും; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓര്മകള് പങ്കുവച്ച് പ്രസന്നയും മകള് അശ്വതിയും
ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നാണെങ്കിലും രണ്ടു പേരും രണ്ടു പഞ്ചായത്തുകളിൽ മെമ്പർമാരാണ്.
Published : November 3, 2025 at 7:59 PM IST
പത്തനംതിട്ട: നാട്ടു വഴികളിലൂടെ ഒന്നിച്ചു നടന്നു പോകുമ്പോൾ പിന്നിൽ നിന്നാരെങ്കിലും മെമ്പറേ എന്നൊന്ന് വിളിച്ചാൽ അമ്മയും മകളും ഒന്നിച്ചു തിരിഞ്ഞു നോക്കും. കാരണം രണ്ട് പേരും പഞ്ചായത്തുകളിൽ മെമ്പർമാരാണ്. പക്ഷേ രണ്ടു പേരും രണ്ടു പഞ്ചായത്തുകളിലാണെന്ന് മാത്രം. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു 'മെമ്പർ' കുടുംബം എന്ന് വിളിക്കാം.
തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ചൂടിലേയ്ക്ക് കേരളം കടക്കുമ്പോള് പഴയ ഓര്മകള് പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് പത്തനംതിട്ടക്കാർക്ക് സുഭരിചിതമായ വള്ളിക്കോട് പ്ലാങ്കൂട്ടത്തിൽ വീട്ടിൽ പ്രസന്ന രാജനും മകൾ അശ്വതി വിനോജും. കോന്നി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗമാണ് അമ്മ പ്രസന്ന രാജൻ. മകൾ അശ്വതി പന്തളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റും.
കോന്നി വള്ളിക്കോട് ഡിവിഷനിൽ നിന്നാണ് പ്രസന്ന സിപിഎം അംഗമായി വിജയിച്ചത്. പന്തളം ബ്ലോക്കിലെ നീർവിളാകം 13-ാം ഡിവിഷനിൽ നിന്നാണ് മകൾ അശ്വതി സിപിഎം അംഗമായി വിജയിച്ച് പന്തളം ബ്ലോക്ക് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായത്. അമ്മ പ്രസന്ന ആദ്യം വള്ളിക്കോട് പഞ്ചായത്ത് അംഗംമായിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ തവണ ബ്ലോക്കിലേക്ക് മത്സരിച്ചു വിജയിച്ചു. വിവാഹിതയായതോടെയാണ് അശ്വതി ആറന്മുള നീർവിളാകത്തേക്ക് എത്തിയത്. ബിഎസ്സി, എച്ച്ഡിസി ബിരുദ ധാരിയാണ് അശ്വതി. കോന്നി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും പന്തളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായാത്തും അതിർത്തി പങ്കിടുന്നതിനാൽ തന്നെ രണ്ടു ബ്ലോക്കുകളും അയൽക്കാരുമാണ്.
ഇരട്ടി സന്തോഷത്തിൽ അമ്മയും മകളും
മറ്റൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തു വരുമ്പോൾ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗവുമായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അമ്മയും മകളും ഓർത്തെടുക്കുകയാണ്. നാടിൻ്റെ വികസന പ്രക്രിയയിലും മറ്റും ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച്ചയ്ക്കും ഇവര് തയ്യാറല്ല. നാട്ടുകാർക്കൊപ്പം ചേർന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വീട്ടുകാര്യം പോലെ തന്നെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഇരുവരും ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടു പഞ്ചായത്തുകളെ സേവിക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഒന്നിച്ച് അവസരം ലഭിച്ചതിൽ അതിയായ സന്തോഷം ഉണ്ടെന്നും അമ്മയും മകളും പറയുന്നു. ഭരണതിരക്കുകൾക്കിടയിലും അമ്മയും മകളും കണ്ടു മുട്ടുമ്പോഴെല്ലാം വീട്ടുകാര്യങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ നാടിൻ്റെ വികസന കാര്യങ്ങളാണ് ചർച്ചയാകുന്നത്.
പഞ്ചായത്ത് വികസനം ഓൺ പവർ
ആരോഗ്യമുള്ള കരുത്തുറ്റ സ്ത്രീ സമൂഹം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നീർവിളാകം ഡിവിഷനിൽ അശ്വതി ലേഡീസ് ജിം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി. അമ്മ പ്രസന്ന തൻ്റെ ഡിവിഷനിൽ ലേഡീസ് ജിം പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആദ്യം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത് മകൾ ആയതിനാൽ പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അമ്മ മകളിൽ നിന്നും ചോദിച്ച് അറിയും. പഞ്ചായത്ത് ഭരണത്തിൻ്റെ അനുഭവ പാഠങ്ങൾ അമ്മ മകൾക്കും പകർന്നു നൽകും. മൊത്തത്തിൽ വീട്ടുകാര്യം പോലെയാണ് ഈ അമ്മയ്ക്കും മകൾക്കും പഞ്ചായത്ത് ഭരണം. സ്ത്രീ സംവരണം 33 ശതമാനത്തിൽ നിന്നും 50 ശതമാനം ആക്കണം എന്നതാണ് ആഗ്രഹമെന്നും അശ്വതി പറഞ്ഞു.
ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയം പുതുമയല്ല
പ്ലാങ്കൂട്ടത്തിൽ വീട്ടിൽ രാഷ്ട്രീയം പുതുമയല്ല. പ്രസന്നയുടെ ഭർത്താവ് പി ആർ രാജൻ സിപിഎം ഭാരവാഹിയും സജീവ പ്രവർത്തകനുമാണ്. ഭർത്താവിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പാടവം കണ്ടു ശീലിച്ച പ്രസന്നയ്ക്കും അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കണ്ടു വളർന്ന അശ്വതിക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കളത്തിൽ ഒരിക്കലും പതറേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. നാട്ടിൽ നടപ്പിലാക്കിയ വികസന പ്രവർത്തങ്ങളുടെ തുടർച്ചയ്ക്കായി നാടിനൊപ്പം നിൽക്കാൻ വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനം അനുസരിച്ചാകും അതെന്നും അമ്മയും മകളും പറയുന്നു.
അശ്വതിയുടെ ഭർത്താവ് ലിനോജ് വില്ലേജ് ഓഫിസറാണ്. മൂത്ത മകൻ സാഥ്വിക് വി ദേവ് ഏഴിലും ഇളയ മകൻ ദർഷിത്ത് വി ദേവ് മൂന്നിലും പഠിക്കുന്നു. നാടിൻ്റെ ഭാവി നിർണയിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരു ജനാധിപത്യ ഉത്സവമാണെന്നും അതിൽ ഭാഗമാകുന്നത് ഏറെ സന്തോഷം നൽകുന്നതാണെന്നും അമ്മയും മകളും പറഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ നേരുന്നുവെന്നും പ്രസന്നയും അശ്വതിയും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
