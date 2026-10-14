മൂലത്തറ ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകത്തിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ; കൊലപാതകം വീട്ടുമുറ്റത്ത് കിടന്നുറങ്ങിയതിന്
പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടും പ്രധാന പ്രതി മൂലക്കടവ് സ്വദേശി കതിരേശൻ്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് കിടന്നുറങ്ങിയതിൻ്റെ വൈരാഗ്യത്തിൽ 40കാരനെ തല്ലിക്കൊന്നുവെന്നും ഇയാളെ ഏഴംഗ സംഘം കൊലപ്പെടുത്തിയത് അതിക്രൂരമായെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
Published : October 14, 2026 at 2:00 PM IST
പാലക്കാട്: മൂലത്തറ ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകത്തിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ. മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യമുള്ള യുവാവിനെ കൊന്നത് വീട്ടുമുറ്റത്ത് കിടന്നുറങ്ങിയതിൻ്റെ പേരിലെന്ന് കണ്ടെത്തൽ. പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടും പ്രധാന പ്രതി മൂലക്കടവ് സ്വദേശി കതിരേശൻ്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് കിടന്നുറങ്ങിയതിൻ്റെ വൈരാഗ്യത്തിൽ 40കാരനെ തല്ലിക്കൊന്നുവെന്നും ഇയാളെ ഏഴംഗ സംഘം കൊലപ്പെടുത്തിയത് അതിക്രൂരമായെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
''ശരീരത്തിൽ 50ലേറെ മുറിവുകളുണ്ട്. തലയ്ക്കുള്ളിലെ രക്തസ്രാവമാണ് മരണകാരണമെന്നാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട്. പ്രതികള് മദ്യലഹരിയിൽ മരത്തടിയും കല്ലും ഉപയോഗിച്ച് ക്രൂരമായി ആക്രമിച്ചു. മുഖത്തും തലയിലും പലതവണ ആഞ്ഞടിച്ചു. നിലത്ത് വീണ് കിടന്നപ്പോഴും ആക്രമണം തുടർന്നു. അര കിലോമീറ്ററോളം ദൂരം പിന്തുടർന്ന് മർദ്ദിച്ചു,'' ഡിവൈഎസ്പി ശശീന്ദ്രന് പറഞ്ഞു.
കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏഴ് പേരെ മീനാക്ഷിപുരം പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു. സംഭവം നേരത്തേ അട്ടപ്പാടിയിൽ മധു എന്ന ആദിവാസി യുവാവിനെ ജനക്കൂട്ടം ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത് പോലെയുള്ള ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകമാണ് എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. മരിച്ചയാളെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി പ്രദേശത്തുണ്ടായിരുന്ന ഇദ്ദേഹം മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് അറിവ്.
വണ്ണാമട ഉൾപ്പെടെ മേഖലകളിൽ എത്തി ഭിക്ഷാടനം നടത്തിയിരുന്നതായും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. മൂലത്തറ കള്ള് ഷാപ്പിന് സമീപത്തെ ഒഴിഞ്ഞ പറമ്പിൽ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ഏകദേശം 40 വയസ് പ്രായം വരുന്നയാളുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ശരീരത്തിൽ നിരവധി മുറി പാടുകളും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
തുടർന്ന് പൊലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് കൊലപാതകം വ്യക്തമായത്.
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സംഭവത്തിൽ, പ്രതികളായ കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ സ്രാമ്പി ഉന്നതിയിലെ കാർത്തിക് (26), നവീൻ (24), സഞ്ജയ് (27), പ്രശാന്ത് (35), കതിരേശൻ (23), മണികണ്ഠൻ (25), സൂര്യപ്രകാശ് (22) എന്നിവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കൊല്ലപ്പെട്ടയാളുടെ ശരീരത്തിൽ അൻപതിലേറെ മുറിവുകളുണ്ടെന്നും തലയ്ക്കുള്ളിലെ രക്തസ്രാവമാണു മരണകാരണമെന്നും പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ കണ്ടെത്തിയതോടെയാണു മർദനമേറ്റാണു മരണമെന്നു സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
തുടർന്ന് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പരിശോധിച്ചാണു പൊലീസ് പ്രതികളിലേക്ക് എത്തിയത്. യുവാവ് പ്രദേശത്തെ സ്ത്രീകളോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയെന്നും അതിൻ്റെ ദേഷ്യത്തിൽ മർദിച്ചുവെന്നും ഇവർ മൊഴി നൽകിയതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ശനിയാഴ്ച രാത്രി പത്തോടെ യുവാവിനെ അര കിലോമീറ്റർ ദൂരം പിന്തുടർന്നു മർദിച്ചതായി പ്രതികൾ പൊലീസിനോടു സമ്മതിച്ചു. നിലത്തിട്ടു ക്രൂരമായി ചവിട്ടുകയും മർദിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രതികൾ മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നുവെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
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