കാലവർഷമെത്തുന്നു... ഇന്ന് മുതൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും മഴ സജീവമാകും; ഒൻപത് ജില്ലകളിൽ യെലോ അലേർട്ട്
കേരളത്തിൽ ഇന്ന് മുതൽ മഴ സജീവമാകും. തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ ഇന്ന് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ അറബിക്കടലിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Published : May 23, 2026 at 2:27 PM IST
കാസർകോട്: കാലവർഷത്തിൻ്റെ വരവറിയിച്ച് ഇന്ന് വൈകിട്ട് മുതൽ കേരളത്തിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും മഴ സജീവമാകുമെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം. പ്രതീക്ഷിച്ചതു പോലെ തന്നെ മെയ് 26ന് കാലവർഷം എത്താനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളാണ് നിലവിൽ ഉള്ളതെന്നും നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി.
തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ ഇന്ന് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ അറബിക്കടലിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിലേക്കും തെക്ക് കിഴക്കൻ അറബിക്കടലിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിലേക്കും കൊമോറിൻ പ്രദേശത്തേക്കും വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ, തെക്കുകിഴക്ക്, കിഴക്കൻ മധ്യ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലേക്കും ആൻഡമാൻ കടലിൻ്റെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളിലേക്കും മൺസൂൺ എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
അടുത്ത മൂന്ന് നാല് ദിവസങ്ങളിൽ അറബിക്കടലിൻ്റെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ, തെക്കുകിഴക്കൻ ഭാഗങ്ങൾ, കൊമോറിൻ പ്രദേശം, ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൻ്റെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ, തെക്കുകിഴക്ക്, കിഴക്കൻ മധ്യഭാഗങ്ങൾ, ആൻഡമാൻ ഉൾക്കടലിൻ്റെ ശേഷിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് മണ്സൂണ് എത്താൻ അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. ഇന്ന് ഒൻപത് സ്ഥലങ്ങളിൽ യെലോ അലേർട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
കാസർകോട്, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ, എറണാകുളം, കോട്ടയം,ആലപ്പുഴ, പത്തനംതിട്ട, കൊല്ലം ജില്ലകളിൽ ആണ് യെലോ അലേർട്ട്. നാളെ തൃശൂർ, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലും 25 ന് കോഴിക്കോട്, വയനാട്, മലപ്പുറം,തൃശൂർ, എറണാകുളം, ഇടുക്കി,കോട്ടയം, പത്തനം തിട്ട, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലും 26 ന് തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ 27 ന് എറണാകുളം, കോട്ടയം,പത്തനംതിട്ട, കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലുമാണ് യെലോ അലേർട്ട് മുന്നറിയിപ്പ്. മഴ സജീവമാകുന്നത്തോടെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ മുന്നറിയിപ്പിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നേക്കാം.
മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ജാഗ്രത നിർദേശം
കേരള - കർണാടക - ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ ഇന്ന് (23/05/2026) മുതൽ 27/05/2026 വരെ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകാൻ പാടില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
കേരള - കർണാടക - ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 60 കിലോമീറ്റർ വരെയും വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യത.
പ്രത്യേക ജാഗ്രത നിർദേശം
ഇന്ന് മാലിദ്വീപ്, കന്യാകുമാരി പ്രദേശം, തെക്കു കിഴക്കൻ അറബിക്കടൽ, തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ അറബിക്കടലിനോടും മധ്യ പടിഞ്ഞാറൻ അറബിക്കടലിനോടും ചേർന്ന ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 60 കിലോമീറ്റർ വരെയും വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യത.
ഗൾഫ് ഓഫ് മന്നാർ, തെക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ, ആൻഡമാൻ കടൽ, തെക്കൻ ആന്ധ്ര പ്രദേശ് തീരം, അതിനോട് ചേർന്ന വടക്കൻ തമിഴ്നാട് തീരം, വടക്കൻ ആന്ധ്രപ്രദേശ് തീരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 60 കിലോമീറ്റർ വരെയും വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യത.
ഇന്ന് മുതല് 27 വരെ സോമാലിയൻ തീരം, തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ അറബിക്കടലിനോട് ചേർന്ന ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 45 മുതൽ 55 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 65 കിലോമീറ്റർ വരെയും വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യത.
25 വരെ തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ മണിക്കൂറിൽ 45 മുതൽ 55 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 65 കിലോമീറ്റർ വരെയും വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യത.
24ന് ലക്ഷദ്വീപ്, കന്യാകുമാരി പ്രദേശം, മാലിദ്വീപ് പ്രദേശം, തെക്കു കിഴക്കൻ അറബിക്കടൽ, തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ അറബിക്കടൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 60 കിലോമീറ്റർ വരെയും വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യത.
ഗൾഫ് ഓഫ് മന്നാർ, തെക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ, തെക്കൻ ആന്ധ്ര പ്രദേശ് തീരം, അതിനോട് ചേർന്ന തമിഴ്നാട് തീരം, വടക്കൻ ആന്ധ്രപ്രദേശ് തീരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 60 കിലോമീറ്റർ വരെയും വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യത.
25 മുതൽ 27 വരെ ലക്ഷദ്വീപ്, കന്യാകുമാരി പ്രദേശം, അതിനോട് ചേർന്ന മാലിദ്വീപ് പ്രദേശം എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 60 കിലോമീറ്റർ വരെയും വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യത.
ഗൾഫ് ഓഫ് മന്നാർ, തെക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 60 കിലോമീറ്റർ വരെയും വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യത.
മേൽപ്പറഞ്ഞ തീയതികളിൽ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകാൻ പാടുള്ളതല്ല.
