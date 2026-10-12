സംസ്ഥാനത്ത് തുലാവർഷം പടിവാതില്ക്കല്; ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത
തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ കൂടുതൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. ഒക്ടോബർ 15 ന് അഞ്ചു ജിലകളിൽ യെലോ അലർട്ട്.
Published : October 12, 2026 at 3:09 PM IST
കാസർകോട്: അടുത്ത മൂന്നു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തുലാവർഷ മഴ എത്തുമെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം. ഇതോടെ കാലവർഷം പിന്മാറും. തുലാവർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യ ദിനങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മേധാവി നീത കെ. ഗോപാൽ പറഞ്ഞു. തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ ആണ് കൂടുതൽ മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
വടക്കുകിഴക്കൻ മൺസൂൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് തുലാവർഷം. ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ അതിശക്തമായ മഴക്കാലത്തിനാണ് സാധ്യത. സംസ്ഥാനത്തെ രണ്ടാം മഴക്കാലമാണിത്. തെക്കൻ കേരളത്തിലാകും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുക. വടക്കോട്ട് നീങ്ങുന്തോറും മഴയുടെ അളവും ശക്തിയും കുറയും. മഴയുടെ ഇടവേളകളിൽ വെയിലും ചൂടും കൂടും. സാധാരണ ഒക്ടോബറിലാണ് ഏറ്റവുമധികം മഴ ലഭിക്കുക. ഡിസംബറോടെ മഴയുടെ ശക്തി കുറയും.
തുടർന്ന് തണുപ്പുകാലം ആരംഭിക്കും. ഒക്ടോബർ 15 മുതൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് ശക്തമായ മഴ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒക്ടോബർ 15 ന് അഞ്ചു ജിലകളിൽ യെലോ അലർട്ട് മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. ഇടുക്കി, കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട, കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിലാണ് മഴ മുന്നറിയിപ്പ്. ഒക്ടോബർ 16 ന് വയനാട്, മലപ്പുറം,പാലക്കാട്, തൃശൂർ, എറണാകുളം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ യെലോ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
എന്താണ് തുലാവർഷം
ജൂൺ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ മാസം വരെ നീളുന്ന കാലവർഷത്തിൻ്റെ നേർ വിപരീതമാണ് തുലാവർഷം. ഒക്ടോബർ പകുതിയോടെ തുടങ്ങി ഡിസംബർ വരെയാണ് തുലാമഴ പെയ്യുക. ഇരുണ്ടുകൂടുന്ന മഴമേഘങ്ങളും ഇടിമിന്നലുമാണ് തുലാവർഷത്തിൻ്റെ തുടക്കമായി എന്ന സൂചനകൾ നൽകുന്നത്. ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് പെയ്യുന്നതാണ് തുലാമഴയുടെ ശൈലി. പശ്ചിമഘട്ടം കടന്നെത്തുന്ന മഴമേഘങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ തുലാവർഷമായി പെയ്തിറങ്ങുന്നത്.
കേരളത്തില് തുലാമഴക്ക് സമാനമായ മഴ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ ലഭിച്ചു തുടങ്ങി. തെക്കന്കേരളത്തിലും തെക്കന് തമിഴ്നാട്ടിലും ഇത്തവണ സാധാരണയെക്കാള് അധികം മഴ തുലാവര്ഷക്കാലത്ത് കിട്ടുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിൻ്റെ നിരീക്ഷണം. പശ്ചിമഘട്ട മേഖലയില് നല്ല തോതില് മഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പകല് സമയം രാത്രി താപനില സാധാരണയെക്കാള് കൂടും.
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പസഫിക്ക് സമുദ്രം ചൂടുപിടിക്കുന്ന എല് നിനോ പ്രതിഭാസമാണ് 2026 ലെ കാലാവസ്ഥയെ മാറ്റി മറിച്ചത്. ചിലയിടങ്ങളില് അതിവര്ഷം, ചിലയിടത്ത് വരള്ച്ച, കൊടുങ്കാറ്റ്, ന്യൂനമര്ദം, കാട്ടുതീ, മലയും മഞ്ഞും ഇടിഞ്ഞുവിഴുന്ന അപകടങ്ങള് എന്നിവയ്ക്ക് എല് നിനോ കാരണമായി. നവംബറില് എല് നിനോ ഏറ്റവും ഉച്ചസ്ഥായിയില് എത്തുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. 2027 ജനുവരി വരെയെങ്കിലും എല് നിനോയുടെ സ്വാധീനം ലോകകാലാവസ്ഥയില്പ്രതിഫലിക്കുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രജ്ഞര് പറയുന്നത്.
ജാഗ്രതാ നിർദേശങ്ങൾ
ശക്തമായ മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നദികൾ മുറിച്ചുകടക്കാനോ മറ്റ് ജലാശയങ്ങളിൽ ഇറങ്ങാനോ പാടില്ല. വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ, ജലാശയങ്ങൾ, മലയോര മേഖലകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള വിനോദയാത്രകൾ മഴ മുന്നറിയിപ്പ് മാറുന്നതുവരെ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കണം. ജലാശയങ്ങൾക്ക് സമീപമുള്ള റോഡുകളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ പ്രത്യേക ജാഗ്രത പാലിക്കണം.
ഉരുൾപൊട്ടൽ, മണ്ണിടിച്ചിൽ, മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവർ അധികൃതരുടെ നിർദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറണം. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ 1077, 1070 എന്നീ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറുകളിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാം. കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പുകളിൽ മാറ്റമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകൾ തുടർച്ചയായി പരിശോധിക്കണം.
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