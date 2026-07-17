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കഴിക്കേണ്ടത് വിശപ്പ് കൂട്ടാനുള്ള ഭക്ഷണം... കുടിക്കേണ്ടത് ചുക്കു വെള്ളം.... ഉഴിച്ചില്‍ വേണ്ട

കര്‍ക്കടക ചികില്‍സയല്ല, വേണ്ടത് വര്‍ഷകാല ഋതു ചര്യയും ആരോഗ്യ പരിചരണവും. അറിയാം കർക്കടകത്തിലെ വര്‍ഷകാലപരിചരണങ്ങള്‍.

MONSOON CARES KARKKADAKAM വര്‍ഷകാലപരിചരണം കർക്കടകം
ഡോ സികെ മുരളീ മനോഹര്‍ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 17, 2026 at 2:07 PM IST

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ഇഎം രഞ്ജിത് ബാബു

കണ്ണൂര്‍: വലിയ രീതിയില്‍ കച്ചവടവല്‍ക്കരിക്കപ്പെട്ട മാസമാണ് കൊല്ലവർഷത്തിലെ അവസാന മലയാള മാസമായ കര്‍ക്കിടകം. ആരോഗ്യ പരിചരണത്തിന്‍റേയും ആധ്യാത്മിക ആചരണത്തിന്‍റേയും പേരിലാണ് ഏതാനും ദശകങ്ങളായി വിപണന ശ്രമങ്ങള്‍ ഊര്‍ജ്ജിതമായി നടക്കുന്നത്. മറ്റു മാസങ്ങളിലൊന്നുമില്ലാത്ത തരത്തില്‍ ആളുകള്‍ കര്‍ക്കടക മാസത്തില്‍ ആയുര്‍വേദ ചികില്‍സയിലേക്കും പ്രകൃതി ചികില്‍സയിലേക്കും തിരിയാറുണ്ട്. ഇതിലെ യുക്തി എന്താണ്.ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയതയുണ്ടോ? ഈ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധര്‍ ഇടിവി ഭാരതുമായി തങ്ങളുടെ വീക്ഷണങ്ങള്‍ പങ്കു വെക്കുന്നു.

കർക്കടക മാസത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഡോ സികെ മുരളീ മനോഹര്‍ പറയുന്നു (ETV Bharat)

ആയുര്‍വേദത്തില്‍ കര്‍ക്കടക ചികില്‍സയെപ്പറ്റിയല്ല വര്‍ഷകാല ഋതു ചര്യകളെപ്പറ്റിയാണ് പരാമര്‍ശമുള്ളത് എന്നാണ് ആയുര്‍വേദ രംഗത്തെ വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നത്. വര്‍ഷകാലത്ത് അനുഷ്‌ഠിക്കേണ്ട ഋതുചര്യകളെക്കുറിച്ച് അഷ്‌ടാംഗഹൃദയം പോലുള്ള ആയുര്‍വേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മുതിര്‍ന്ന ആയുര്‍വേദ ചികില്‍സകനായ ഡോ സികെ. മുരളീ മനോഹര്‍ ഇടി വി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഈ ചര്യകളോരോന്നിന്‍റേയും യുക്തി മനസിലാക്കിക്കൊണ്ടു വേണം അത് ആചരിക്കേണ്ടത്. ഈ പരാമര്‍ശങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളുമൊക്കെ അന്ന് നിലനിന്നിരുന്ന കാലാവസ്ഥാ സാഹചര്യങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. മാറിയ കാലാവസ്ഥാ ചക്രത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഈ പരാമര്‍ശങ്ങളെ അതേ പടി പകര്‍ത്തുന്നത് യുക്തിസഹമാകില്ല." ഡോ സി കെ മുരളീ മനോഹര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

കർക്കടകം വർഷകാലത്തിൽ

ആയുര്‍വേദ പ്രകാരവും ജ്യോതി ശാസ്ത്ര പ്രകാരവും ഒരു വര്‍ഷത്തില്‍ ആറ് ഋതുക്കളാണ് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ശിശിരം, വസന്തം, ഗ്രീഷ്‌മം, വര്‍ഷം, ശരത്, ഹേമന്തം എന്നിവയാണ് ആറ് ഋതുക്കള്‍. കേരളത്തില്‍ വര്‍ഷ ഋതു ജൂണ്‍, ജൂലായ് മാസങ്ങളിലാണ് വരുന്നത്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ വര്‍ഷകാലങ്ങളില്‍ മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. വര്‍ഷ ഋതു പൊതുവേ ആളുകള്‍ക്ക് പണിയും വരുമാനവുമില്ലാത്ത പഞ്ഞകാലം എന്നൊക്കെയാണ് കരുതിപ്പോന്നത്.

വര്‍ഷകാലം പഴയ തലമുറക്ക് പഞ്ഞമാസക്കാലമായിരുന്നു. കേരളത്തില്‍ ജൂണ്‍, ജൂലായ് മാസങ്ങളിലാണ് വര്‍ഷകാലപരിചരണം ആവശ്യമുള്ളത്.പഴയ തലമുറക്ക് ഇക്കാലം പഞ്ഞമാസക്കാലമാണ്. പഴയ കാലത്തെ പോലെ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇന്ന് പൊതുവേയില്ലെന്ന് ഡോ സികെ മുരളീ മനോഹര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അതിനാല്‍ വര്‍ഷകാലചര്യകള്‍ ആയുര്‍വേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും സംഹിതകളിലും പറയുന്നതു പോലെ അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല. ആവശ്യമുള്ളവര്‍ മാത്രം ഇത് അനുഷ്‌ഠിച്ചാല്‍ മതിയാകും.

"അക്കാലത്ത് അരിക്കാടിയായിരുന്നു മനുഷ്യര്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഇന്ന് ഇത് അന്യമാണ്. തലേദിവസത്തെ ചോറ് വെള്ളമൊഴിച്ച് പുളിപ്പിച്ച് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ തൈര്, ചെറിയ ഉള്ളി, കാന്താരി, ഉപ്പ് എന്നിവ ചേര്‍ത്ത് കഴിക്കുന്നതാണ് രീതി. ചോറ് പുളിക്കുമ്പോഴുളള നല്ല ബാക്‌ടീരിയകള്‍ ദഹന വ്യവസ്ഥയെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. ഇരുമ്പ് , പൊട്ടാസ്യം എന്നിവ ഇതില്‍ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വളരെയേറെ പോഷക ഗുണങ്ങളുള്ള ഒന്നാണ് പഴംകഞ്ഞി'' എന്നും ഡോ സികെ മുരളീ മനോഹര്‍ പറയുന്നു.

രോഗങ്ങള്‍ വര്‍ധിക്കുന്ന കാലം, കാരണം

വര്‍ഷകാലത്ത് ത്രിദോഷങ്ങളായ വാതം, പിത്തം, കഫം ഇവയെല്ലാം വർധിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകും. മഴയോടൊപ്പമെത്തുന്ന തണുപ്പ്, മലിനമായ ജലം, അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജലകണങ്ങള്‍ എന്നിവയാണ് ഇത്തരത്തില്‍ രോഗങ്ങള്‍ പെരുകാന്‍ കാരണമാകുന്നത്. അതിനാല്‍ വിശപ്പ് വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുളള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് വര്‍ഷകാലത്ത് കഴിക്കേണ്ടത്. പത്ത് ഇലക്കറികളും ആവശ്യത്തിന് മാംസ ഭക്ഷണവുമാകാമെന്നും ആരോഗ്യ വിദഗ്‌ധർ പറയുന്നു.

ഇറച്ചി, ഉപ്പ്, പുളി

പുളിയുള്ളതും ഉപ്പും ചേര്‍ന്ന ഭക്ഷണമാണ് വര്‍ഷകാലത്ത് ആഹാരമായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഉയര്‍ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ ആട്, മുയല്‍, കോഴി എന്നിവയുടെ മാംസം മിതമായി ഉപയോഗിക്കണം. എന്നാല്‍ ഇവ അമിതമായി കഴിക്കാനും പാടില്ല. കുടിക്കാന്‍ ചുക്ക് വെള്ളം ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗിക്കാം . രാമച്ചം, കരിങ്ങാലി എന്നിവ ചേര്‍ത്ത പാനീയങ്ങള്‍ ഇക്കാലത്ത് ഉപേക്ഷിക്കണം'' - ഡോ സികെ മുരളീ മനോഹര്‍ പറയുന്നു.

കര്‍ക്കടകക്കഞ്ഞി വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം

ജൂണ്‍ ജീലൈ മാസങ്ങളില്‍ കേരളത്തിലങ്ങോളമിങ്ങോളം വ്യാപകമായി വിറ്റുപോകുന്നതാണ് കര്‍ക്കടകക്കഞ്ഞിയുടെ കൂട്ട് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന കിറ്റുകള്‍ .വളരെ ലളിതമായി എളുപ്പത്തില്‍ കിട്ടുന്ന ധാന്യങ്ങള്‍ ചേര്‍ത്ത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഈ കൂട്ട്. കുത്തരിയും ഉലുവ, മുതിര, ചെറുപയര്‍ എന്നിവ ചേര്‍ത്ത കഞ്ഞി വീട്ടില്‍ തന്നെ പാകപ്പെടുത്തി കഴിക്കുന്നതാണ് വര്‍ഷകാല ചര്യയില്‍ ഉത്തമം. മാര്‍ക്കറ്റില്‍ ലഭിക്കുന്ന കര്‍ക്കിട കഞ്ഞി കൂട്ടില്‍ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങള്‍ ചേര്‍ത്തിട്ടാണ് വില്‍പ്പന നടത്തുന്നത്. വീടുകളില്‍ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നവര്‍ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് നിര്‍ബന്ധമില്ല. നെല്ലിക്ക, കടുക്ക, താനിക്ക എന്നിവ ചേര്‍ത്ത ത്രിഫല ചൂര്‍ണ്ണം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നതും വര്‍ഷകാല ചര്യയില്‍ ഉത്തമമാണ്.

ഉഴിച്ചിലും ദേഹ സംരക്ഷണവും

കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയില്‍ ജൂണ്‍, ജൂലായ് മാസങ്ങളിലാണ് ദേഹ സംരക്ഷണത്തിന് ഉത്തമം. കളരി അഭ്യാസികള്‍ , തെയ്യാട്ടക്കാര്‍, കഥകളി നടന്‍മാര്‍, ദേഹണ്ണമുളള മറ്റ് ജോലി ചെയ്യുന്നവര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് ഈ മാസങ്ങളില്‍ ഉഴിച്ചില്‍ നടത്തുന്നത് ശരീരത്തെ പുഷ്‌ടിപ്പെടുത്തും. സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് ഉഴിച്ചില്‍ പോലുളള രീതി അനിവാര്യമല്ലെന്നും വിദഗ്‌ധർ പറയുന്നു.

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TAGGED:

MONSOON CARES
കർക്കടകം
AYURVEDA REMEDIES
KARKKADAKA KANJI
MALAYALAM MONTH KARKKADAKAM BEGINS

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