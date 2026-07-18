മൺസൂൺ ബമ്പർ ഫലം പുറത്ത്; 10 കോടി നേടിയ ഭാഗ്യനമ്പർ ഇതാണ്
10 കോടി രൂപയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം എംസി 576896 എന്ന നമ്പറിനാണ് ലഭിച്ചത്.
Published : July 18, 2026 at 3:35 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിൻ്റെ ഈ വർഷത്തെ മൺസൂൺ ബമ്പർ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് പൂർത്തിയായി. ഭാഗ്യാന്വേഷകർ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന നറുക്കെടുപ്പിൽ 10 കോടി രൂപയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം എംസി 576896 എന്ന നമ്പറിനാണ് ലഭിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരം ഗോർഖി ഭവനിൽ നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തിയത്.
പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം ഒന്നാം സമ്മാനം നേടിയ ടിക്കറ്റ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് വിറ്റത്. എന്നാൽ ടിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കിയ ഭാഗ്യശാലിയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണത്തിന് ശേഷം വിജയിയുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് ലോട്ടറി വകുപ്പ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
രണ്ടാം സമ്മാനമായ 10 ലക്ഷം രൂപ വീതം അഞ്ച് ടിക്കറ്റുകൾക്കാണ് ലഭിച്ചത്. രണ്ടാം സമ്മാനത്തിന് അർഹമായ നമ്പറുകൾ എംഎ 530984, എംബി 884378, എംസി 351820, എംഡി 557299, എംഇ 685785. ഈ അഞ്ച് ടിക്കറ്റുകളുടെ ഉടമകൾക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വീതം സമ്മാനമായി ലഭിക്കും.
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അതേസമയം, മൂന്നാം സമ്മാനമായ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വീതവും അഞ്ച് ടിക്കറ്റുകൾക്ക് ലഭിക്കും. മറ്റ് സമ്മാനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങളും ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റും സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിൻ്റെ അറിയിപ്പുകൾ വഴി പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.
ഇത്തവണത്തെ മൺസൂൺ ബമ്പർ ഭാഗ്യക്കുറിക്ക് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം വലിയ ജനപ്രീതിയാണ് ലഭിച്ചത്. അച്ചടിച്ച 40 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളും പൂർണമായും വിറ്റഴിഞ്ഞത് ഈ ബമ്പറിനോടുള്ള ജനങ്ങളുടെ താൽപര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ്. ജില്ലകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റഴിഞ്ഞത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ്.
സമ്മാനം ലഭിച്ച ടിക്കറ്റുകളുടെ ഉടമകൾ ടിക്കറ്റ് സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുകയും ആവശ്യമായ രേഖകളുമായി സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ നിർദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് സമ്മാനത്തുക കൈപ്പറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും വേണം. ഒന്നാം സമ്മാനമായ 10 കോടി രൂപ നേടിയ ഭാഗ്യനമ്പർ പുറത്തുവന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്താകെ ലോട്ടറി പ്രേമികൾക്കിടയിൽ വലിയ ചർച്ചയാണ് നടക്കുന്നത്. കണ്ണൂരിൽ വിറ്റ ടിക്കറ്റിന്റെ യഥാർഥ ഉടമ ആരാണെന്നറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയും ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്.
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