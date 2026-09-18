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'അന്തർസംസ്ഥാന തർക്കമായതിനാൽ കേന്ദ്രം ഇടപെടണം', മുല്ലപ്പെരിയാർ വിഷയത്തിൽ തമിഴ്‌നാടുമായി ചർച്ച തുടരുമെന്ന് മന്ത്രി മോൻസ് ജോസഫ്

വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നതിനൊപ്പം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഇടപെടൽ കൂടി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

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Minister Mons Joseph (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 18, 2026 at 5:35 PM IST

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കോട്ടയം: മുല്ലപ്പെരിയാർ വിഷയം അന്തർസംസ്ഥാന തർക്കമായതിനാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇടപെടണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി മോൻസ് ജോസഫ്. വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നതിനൊപ്പം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഇടപെടൽ കൂടി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. കോട്ടയത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

തമിഴ്‌നാടുമായി മുല്ലപ്പെരിയാർ വിഷയത്തിൽ ചടർച്ച തുടരണമെന്നാണ് സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ സമ്മേളനം ചെന്നൈയിൽ വച്ച് നടന്ന സമയത്ത് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശനും തമിഴ്‌നാടിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സി ജോസഫ് വിജയ്‌യും പ്രത്യേക ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. പക്ഷെ തമിഴ്‌നാടിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു അനുകലമായ മറുപടി അല്ലായിരുന്നു എന്നത് സർക്കാർ ഗൗരവമായി കാണുന്നുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

എങ്കിലും തമിഴ്‌നാടുമായി അഭിപ്രായ സമന്വയത്തോടെ ഈ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കും. കേരളവും തമിഴ്‌നാടും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകൾ ഇനിയും തുടരുന്നതാണ്. രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരു ധാരണയിൽ എത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമായ കാര്യമായിരിക്കും. അതിൽ കേരളത്തിൻ്റെ നിലപാട് വളരെ വ്യക്തമായി പുതിയ സർക്കാർ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും മോൻസ് ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി.

മോൻസ് ജോസഫ് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

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''കേരള ജനതയുടെ സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്ത് മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ പുതിയ ഡാം ഉണ്ടാവുക എന്നതാണ് അതിന് പരിഹാരം. തമിഴ്‌നാടിന് ആവശ്യമുള്ളടുത്തോളം കാലം ആവശ്യമുള്ള അത്രയും വെള്ളം കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. വെള്ളത്തിൻ്റ കാര്യത്തിൽ ഒരു തടസവും ഉണ്ടാക്കില്ല. അവർക്ക് വേണ്ട വെള്ളം പരിപൂർണമായും കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണ്,'' മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

അവർക്ക് ആവശ്യം വെള്ളമാണ്. കേരളത്തിന് ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയാണ് പ്രധാനം. ഈ രണ്ട് ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിലേക്ക് വിഷയത്തെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമോ എന്ന് രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ ചർച്ച ചെയ്യും. അത് ഫലപ്രദമാവുമോ എന്ന് ഉറപ്പില്ലെന്നും മന്ത്രി മോൻസ് ജോസഫ് മാധ്യമളോട് പറഞ്ഞു.

ഇത് ഒരു അന്തർസംസ്ഥാന തർക്ക വിഷയം എന്ന നിലയിൽ ഇതിൽ ഇടപെടാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഒരു സിസ്‌റ്റമുണ്ട്. അന്തർസംസ്ഥാന നദീജല തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഈ പ്രശ്‌നവും. രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

സുപ്രീംകോടതിയെ ആശ്രയിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അതോടൊപ്പം കേന്ദ്രസർക്കാരിനെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തി കേരളത്തിന് അനുകൂലമായ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായി രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ചർച്ചയിലേക്ക് വിഷയം പരിഹരിക്കാൻ ഒരു മധ്യസ്ഥരായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ വരുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങളിലേക്ക് കൂടി നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പുതുതായി തീരുമാനിച്ചതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

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TAGGED:

MULLAPERIYAR DAM ISSUE
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MONS JOSEPH IN MULLAPERIYAR ISSUE

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