'മദ്യ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കുകയും ലഹരിയിൽ നിന്ന് ആളുകളെ മോചിപ്പിക്കുകയുമാണ് കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ നിലപാട്' , മദ്യനയത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി മോൻസ് ജോസഫ്
മദ്യനയത്തിൻ്റെ കാര്യം നിയമസഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയതാണ്. മദ്യത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം ഘട്ടം ഘട്ടമായി കുറയ്ക്കനാണ് ലക്ഷ്യം. ഈ വിഷയത്തിൽ യുഡിഎഫ് ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കുമെന്ന് മോൻസ് ജോസഫ്.
Published : June 26, 2026 at 5:42 PM IST
കോട്ടയം: സംസ്ഥാനത്ത് വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിന് നികുതിയിളവ് നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിഷയത്തിൽ യുഡിഎഫിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് ജലവിഭവ, ഭവന നിർമ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി മോൻസ് ജോസഫ്. ഇക്കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മദ്യ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കുകയും ലഹരിയിൽ നിന്ന് ആളുകളെ മോചിപ്പിക്കുകയുമാണ് കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ നിലപാട് ഈ നിലപാട് യുഡിഎഫിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമെന്ന് മോൻസ് ജോസഫ് പറഞ്ഞു.
മദ്യനയത്തിൻ്റെ കാര്യം നിയമസഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയതാണ്. മദ്യത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം ഘട്ടം ഘട്ടമായി കുറയ്ക്കനാണ് ലക്ഷ്യം. ഈ വിഷയത്തിൽ യുഡിഎഫ് ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കും. സംസ്ഥാനത്തിന് ഉപദ്രവകരമായ സാധനങ്ങൾ ഇത് മൂലം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അതേസമയം മുല്ലപെരിയാറിൻ്റെ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളം ഉന്നിയിച്ച സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയെ ഒഴിവാക്കിയ നടപടി അത് തെറ്റായിപോയെന്നും തികച്ചും ഏകപക്ഷീയമായും എടുത്ത നടപടി തിരുത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് നമ്മൾ കേന്ദ്രത്തിന് കത്ത് അയച്ചിരുന്നുവെന്ന് മോൻസ് ജോസഫ് പറഞ്ഞു.
ഇത് സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര ജലശക്തി മന്ത്രിയായ ശ്രീ സി ആർ പാട്ടീലിന് കേരളത്തിൻ്റെ മന്ത്രിയെന്ന നിലയിൽ ഔദ്യോഗികമായി കത്ത് അയച്ചു. അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ജലവകുപ്പിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ചുമതല വഹിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ജയശക്തി മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറിക്കും ഡൽഹിലേക്ക് കത്ത് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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വളരെ പെട്ടന്ന് തന്നെ അവർ അത് പരിഗണിക്കുകയും ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം നമ്മുക്ക് ഔദ്യോഗികമായ മറുപടി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. അത് പ്രകാരം മുല്ലപെരിയാർ ഡാം സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നിഷ്പക്ഷ സമിതിയിലേക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന് കേന്ദ്രം രേഖാമൂലം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മോൻസ് ജോസഫ് പറഞ്ഞു
ഇത് അനുസരിച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയെ നിശ്ചയിച്ച് കൊടുക്കണം. തിങ്കൾ, ചെവ്വ ദിവസങ്ങളിൽ വീണ്ടും നിയമസഭ ചേരുകയാണ് ബഹുമാന്യനായ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് കൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതനിധിയുടെ പേര് അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം കുട്ടനാട് എംഎൽഎ നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിച്ച ആവശ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാമർശത്തിൽ പ്രതികരണത്തിനില്ലെന്ന് മന്ത്രി മോൻസ് ജോസഫ്. നിയമസഭയിലെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പുറത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആരോഗ്യകരമായ കാര്യമല്ല. പാർലമെൻ്റ് പാർട്ടിയിൽ പാർട്ടി ലീഡർ എന്ന നിലയിൽ എംഎൽഎ വിഷയം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി സംസാരിക്കുമെന്നും മോൻസ് ജോസഫ് പറഞ്ഞു.
സർക്കാർ പിൻമാറുമെന്ന സൂചന നൽകി സ്പീക്കർ
വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിൻ്റെ നികുതിയിളവിൽ നിന്ന് സർക്കാർ പിൻമാറുമെന്ന സൂചന നൽകി സ്പീക്കർ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ. ഈ ജനസമൂഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദം യുഡിഎഫ് കേൾക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. വിഷയം യുഡിഎഫിൽ തീരുമാനിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും തിരുവഞ്ചൂർ പറഞ്ഞു.
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