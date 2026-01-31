ETV Bharat / state

"കോൺഗ്രസ് പ്രതികരിക്കാത്ത വിഷയത്തിലെ ചർച്ചകൾ മുഖവിലയ്ക്ക് എടുക്കുന്നില്ല, സീറ്റ് ചർച്ചകൾ ആശാവഹം";പ്രതികരണവുമായി മോൻസ് ജോസഫ് എംഎൽഎ

സ്ഥാനാർഥി നിർണയം സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ പാർട്ടി ചെയർമാൻ പി ജെ ജോസഫിനെ കേരള കോൺഗ്രസ് ഉന്നതാധികാരസമിതി യോഗം ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അഡ്വ. മോൻസ് ജോസഫ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു

KERALA CONGRESS JOSEPH KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026 MONS JOSEPH MLA UDF SEAT ALLOCATION
Mons joseph, MLA (ETV Bharat)
കോട്ടയം: വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് മത്സരിച്ചിരുന്ന പത്ത് സീറ്റുകളിലും മത്സരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം യുഡിഎഫിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കടുത്തുരുത്തി എംഎൽഎയും കേരള കോൺഗ്രസ്(ജെ) പാർട്ടി എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാനുമായ അഡ്വ. മോൻസ് ജോസഫ്.

അഡ്വ. മോൻസ് ജോസഫ്. എംഎൽഎ (ETV Bharat)

സീറ്റ് ചർച്ചകൾ നിലവിൽ ആശാവഹമായിട്ടാണ് യുഡിഎഫിൽ പുരോഗമിക്കുന്നതെന്നും കോൺഗ്രസ് പ്രതികരിക്കാത്ത വിഷയത്തിൽ വരുന്ന ചർച്ചകൾ മുഖവിലയ്ക്ക് എടുക്കുന്നില്ലെന്നും മോൻസ് ജോസഫ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഉന്നത അധികാര സമിതി യോഗത്തിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു മോൻസ് ജോസഫ്.

ജയ സാധ്യത മുൻനിർത്തിയാണ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സീറ്റ് വിഭജനം ഉണ്ടാകുക. ഇതിനാൽ സ്ഥാനാർഥി നിർണയം സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ പാർട്ടി ചെയർമാൻ പി ജെ ജോസഫിനെ കേരള കോൺഗ്രസ് ഉന്നതാധികാരസമിതി യോഗം ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും മോൻസ് ജോസഫ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ഒരു തന്ത്രവും പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്നും മോൻസ് ജോസഫ് പറഞ്ഞു. ചർച്ചകൾ നടന്നിരിക്കുന്നതെല്ലാം സുതാര്യമായിട്ടാണെന്നും അതുകൊണ്ടു തന്നെ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്നതായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്നും യുഡിഎഫ് ഒറ്റക്കെട്ടായി വിജയിക്കുമെന്നും മോൻസ് ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി.

"കോട്ടയം ഡിസിസിയോ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരോ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കേരള കോൺഗ്രസ് സീറ്റ് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഈ നിമിഷം വരെ അങ്ങനെയൊന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഒരു പാർട്ടിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളെല്ലാം മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കും. സ്വാഭാവികമായും സീറ്റ് ലഭിക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഇതെല്ലാം ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്", മോൻസ് ജോസഫ് പ്രതികരിച്ചു.

ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെയെല്ലാം പോസിറ്റീവായേ കാണുന്നുള്ളൂ എന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സീറ്റ് സംബന്ധിച്ച കാര്യം തർക്ക വിഷയമാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും മോൻസ് ജോസഫ് എംഎൽഎ പറഞ്ഞു. യുഡിഎഫിൻ്റെ ചർച്ചയിൽ വ്യക്തമാകേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെന്നും ചർച്ചയിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് പൂർണ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും മോൻസ് ജോസഫ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. യുഡിഎഫിൻ്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി കേരള കോൺഗ്രസിന് എല്ലാ സീറ്റിലും വിജയം നേടുമെന്നും മോൻസ് ജോസഫ് എംഎൽഎ പറഞ്ഞു.

മുന്നണി മാറ്റമില്ലെന്ന് ജോസ് കെ മാണി

മുന്നണി മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചോ നിലപാട് മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചോ യാതൊരു ചർച്ചകളും പാർട്ടിയിൽ നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) ചെയർമാൻ ജോസ് കെ മാണി. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ചകളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് മുന്നണി മാറാനുള്ള തീരുമാനമല്ലെന്നും യുഡിഎഫിലേക്ക് പോകണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഞ്ച് എംഎൽഎമാരും കൂടെയുണ്ടാകുമെങ്കിലും തങ്ങളുടെ നിലപാട് ഇടതുപക്ഷത്തിനൊപ്പമാണെന്നും ജോസ് കെ മാണി പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ പാർട്ടിയെ ചേർത്തുപിടിച്ചത് ഇടതുപക്ഷമാണെന്നും അതിൽ മാറ്റമില്ലെന്നും മുന്നണി വിടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പാർട്ടിയിൽ ഒരു ചർച്ചയും നടന്നിട്ടില്ലെന്നും ജോസ് കെ മാണി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയവും തോൽവിയും സ്വാഭാവികമാണെന്നും ഒരു പരാജയം ഉണ്ടായാൽ ഉടനെ മുന്നണി മാറുന്ന രീതി കേരള കോൺഗ്രസിനില്ലെന്നും നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന് വിജയസാധ്യതയുണ്ടെന്ന് താൻ പൂർണമായും വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്നും ജോസ് കെ മാണി വ്യക്തമാക്കി.

KERALA CONGRESS JOSEPH
KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026
MONS JOSEPH MLA
UDF SEAT ALLOCATION
MONS JOSEPH MLA ON SEAT ALLOCATION

