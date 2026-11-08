മദ്യനയം ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കണം; യുഡിഎഫിൽ ആവശ്യം അറിയിച്ചെന്ന് മന്ത്രി മോൻസ് ജോസഫ്
മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിൻ്റെ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദഗ്ധ പരിശോധന വേണമെന്ന ആവശ്യം സർക്കാർ ഉന്നയിക്കുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു
Published : November 8, 2026 at 8:49 PM IST
കോട്ടയം: മദ്യനയത്തിൽ തീരുമാനം വൈകിക്കരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മന്ത്രി മോൻസ് ജോസഫ്. മദ്യനയം സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഉടൻ തീരുമാനിക്കണമെന്നും ഇതുസംബന്ധിച്ച നിലപാട് യുഡിഎഫിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. യുഡിഎഫിലെ ഘടകകക്ഷികളുടെ അഭിപ്രായം വേഗത്തിൽ തേടണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇക്കാര്യത്തിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് യുഡിഎഫിൽ അറിയിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
കേരളത്തിൽ മദ്യവ്യാപനം ഉണ്ടാകുന്ന ദുരവസ്ഥ ഇനി ഉണ്ടാകരുത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ കെസിബിസി മദ്യവിരുദ്ധ സമിതി ഉയർത്തിയ വിയോജിപ്പുകളും പൊതുവികാരവും മുഖ്യമന്ത്രിയെയും മന്ത്രിസഭയെയും അറിയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മദ്യനയത്തിന് പുറമെ, കേരള കോൺഗ്രസ് ചെയർമാൻ പി.ജെ. ജോസഫിന് അർഹമായ പദവി നൽകുമെന്ന മുന്നണിയിലെ മുൻ ധാരണ നടപ്പാക്കാൻ വൈകുന്നത് നല്ലതല്ലെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.
പി.ജെ. ജോസഫിന് അർഹമായ പദവി നൽകണം
പി.ജെ. ജോസഫ് യുഡിഎഫിലെ സമുന്നതനായ നേതാവാണെന്ന് മന്ത്രി മോൻസ് ജോസഫ് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന് പദവി നൽകാമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ യുഡിഎഫിൽ ധാരണയായിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ, ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ നീണ്ടുപോകുന്നത് ആർക്കും നല്ലതല്ലെന്നും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നേരത്തെ ഉണ്ടായ ധാരണകൾ അനുസരിച്ച് തുടർനടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കണമെന്നാണ് പാർട്ടിയുടെ നിലപാട്. മദ്യനയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലും യുഡിഎഫ് ഘടകകക്ഷികൾക്കിടയിൽ വേഗത്തിൽ അഭിപ്രായം തേടി തീരുമാനത്തിലെത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
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മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിൻ്റെ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദഗ്ധ പരിശോധന വേണമെന്ന ആവശ്യം സർക്കാർ ഉന്നയിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു. ഇതുസംബന്ധിച്ച് സുപ്രീം കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കും. 2022-ലെ കോടതി വിധി അനുസരിച്ചുള്ള പരിശോധന നടത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ അനുമതി വാങ്ങുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
മുല്ലപ്പെരിയാർ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ ഇടപെടണമെന്നും മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഡാമിൻ്റെ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വിദഗ്ധ പരിശോധന ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ ആവശ്യമാണെന്നാണ് മന്ത്രിയുടെ നിലപാട്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം നൽകാനും 2022-ലെ വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് അനുമതി തേടാനും തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. മദ്യനയത്തിൽ യുഡിഎഫ് തീരുമാനം വേഗത്തിലാക്കണമെന്ന ആവശ്യവും മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം സുരക്ഷയിൽ വിദഗ്ധ പരിശോധന വേണമെന്ന നിലപാടും മന്ത്രി മോൻസ് ജോസഫ് ഒരേസമയം മുന്നോട്ടുവച്ചു.
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