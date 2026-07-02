വധഭീഷണിയെന്ന് മൊണാലിസ ഭോസ്ലെ; പൊലീസ് സംരക്ഷണം നീട്ടണമെന്ന ഹർജി ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ
പ്രായപൂർത്തിയായില്ലെന്ന വാദം തള്ളി മൊണാലിസ, ഫർമാൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ നിർണായക വിധി ഇന്ന്
Published : July 2, 2026 at 8:46 AM IST
എറണാകുളം: കുംഭമേളയിലൂടെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായ മൊണാലിസ ഭോസ്ലെയുടെ ഭർത്താവ് മുഹമ്മദ് ഫർമാൻ സമർപ്പിച്ച അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞുള്ള ഇടക്കാല ഉത്തരവ് നീട്ടണമെന്ന ഹർജി ഇന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കും. മധ്യപ്രദേശിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പോക്സോ, തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഫർമാൻ കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി
നേരത്തെ മുഹമ്മദ് ഫർമാൻ മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച ഹർജി മധ്യപ്രദേശിലെ പ്രത്യേക പോക്സോ കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. കേരള ഹൈക്കോടതി നൽകിയ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ഫർമാൻ മധ്യപ്രദേശ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ 2026 ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് കോടതി തള്ളിയത്. ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇരുവരും പൊലീസ് സംരക്ഷണം നീട്ടിക്കിട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വീണ്ടും കേരള ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്. മൊണാലിസയുടെ പിതാവ് ജയ്സിങ് ഭോസ്ലെ നൽകിയ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് മധ്യപ്രദേശിലെ മഹേശ്വർ പൊലീസ് ഫർമാനെതിരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ, പോക്സോ, ശൈശവ വിവാഹ നിരോധന നിയമം, എസ്സി/എസ്ടി അതിക്രമ നിരോധന നിയമം തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി കേസെടുത്തത്.
പൊലീസ് സംരക്ഷണം
പ്രായം സംബന്ധിച്ച തർക്കങ്ങൾ വിചാരണവേളയിലാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടതെന്ന് മധ്യപ്രദേശ് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നേരത്തെ കേരള ഹൈക്കോടതി ഫർമാന് താത്കാലിക അറസ്റ്റ് സംരക്ഷണം നൽകിയിരുന്നു. തങ്ങൾക്ക് നേരെ വധഭീഷണിയുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മൊണാലിസ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമായ പൊലീസ് സംരക്ഷണം നൽകാൻ കേരള ഹൈക്കോടതി എറണാകുളം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫിസർക്ക് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഈ ഇടക്കാല ഉത്തരവിൻ്റെ കാലാവധി അവസാനിച്ചതിനാലാണ് വീണ്ടും നീട്ടണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ഹർജി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മധ്യപ്രദേശിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ ഭയമുണ്ടെന്നും, ജീവന് ഭീഷണിയുണ്ടെന്നും മൊണാലിസ നേരത്തെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
വിവാദമായ മിശ്രവിവാഹം
2025ലെ പ്രയാഗ്രാജ് കുംഭമേളയിൽ രുദ്രാക്ഷമാല വിൽക്കുന്നതിനിടെയുള്ള വീഡിയോ വൈറലായതോടെയാണ് ഇൻഡോർ സ്വദേശിയായ മൊണാലിസ ഭോസ്ലെ ദേശീയ ശ്രദ്ധ നേടിയത്. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വച്ച് ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശിയായ മുഹമ്മദ് ഫർമാനുമായി ഇവർ വിവാഹിതരായി. എന്നാൽ ഈ മിശ്രവിവാഹം വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചു.
മൊണാലിസയ്ക്ക് 16 വയസ് മാത്രമാണ് പ്രായമെന്നും, പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി വിവാഹം കഴിച്ചതാണെന്നും ആരോപിച്ച് കുടുംബം രംഗത്തെത്തുകയായിരുന്നു. മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി മോഹൻ യാദവ് വിഷയത്തിൽ ഇടപെടണമെന്നും കുടുംബം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടർന്ന് ദേശീയ പട്ടികവർഗ കമ്മിഷനും (എൻസിഎസ്ടി) വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടു. കേസ് അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മധ്യപ്രദേശ് പൊലീസ് സംഘം കൊച്ചിയിലെത്തി പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
മൊണാലിസയുടെ വാദം
എന്നാൽ താൻ പ്രായപൂർത്തിയായ വ്യക്തിയാണെന്നും, തൻ്റെ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രേഖകൾ വ്യാജമായി ചമച്ചതാണെന്നുമാണ് മൊണാലിസയുടെ വാദം. പ്രായം തെളിയിക്കുന്നതിനായി ആധാർ, പാൻ കാർഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രേഖകൾ ഇവർ കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് നടക്കുന്ന വാദത്തിനൊടുവിൽ ഫർമാനെതിരായ അറസ്റ്റ് സംരക്ഷണം തുടരണോ, അതോ മധ്യപ്രദേശിലെ കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം അനുവദിക്കണമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഹൈക്കോടതി തീരുമാനം അറിയിച്ചേക്കും. കേസിൻ്റെ തുടർനടപടികളിലും ഈ ഉത്തരവ് നിർണായകമാകുമെന്നാണ് നിയമവൃത്തങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നത്.
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