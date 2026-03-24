മുഖ്യമന്ത്രിയും മോഹൻലാലും 'കണ്ടും മിണ്ടിയും' ഇരുന്നപ്പോൾ സർക്കാരിന് ചെലവായത് 11 ലക്ഷം! വിവരാവകാശ രേഖ പുറത്ത്
ടികെ രാജീവ് കുമാറാണ് പരിപാടി സംവിധാനം ചെയ്തത്. ക്ലിഫ് ഹൗസിലായിരുന്നു ചിത്രീകരണം. 1.5 കോടി ചെലവിട്ട് കെഎസ്ആർടിസി ബസുകളിൽ നൽകിയ സർക്കാർ പരസ്യങ്ങൾ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം വന്നതോടെ നീക്കം ചെയ്തു.
Published : March 24, 2026 at 12:26 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുമായി നടൻ മോഹൻലാൽ നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിന് സർക്കാർ ഫണ്ടിൽനിന്ന് ചെലവഴിച്ചത് 11 ലക്ഷത്തിലേറെ രൂപ. 'കണ്ടും മിണ്ടിയും ഇരുവർ' എന്ന് പേരിട്ട അഭിമുഖത്തിനായി 11,21,000 രൂപ ചെലവിട്ടതായാണ് വിവരാവകാശ രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. തിരുവല്ല സ്വദേശി റിജോ വള്ളംകുളത്തിന് ലഭിച്ച വിവരാവകാശ മറുപടിയിലാണ് ഈ വിവരങ്ങളുള്ളത്. സർക്കാരിൻ്റെ വികസന നേട്ടങ്ങളും ഭരണത്തുടർച്ചയുടെ സാധ്യതകളും ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് ഇത്തരം പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തത്.
അതേസമയം പരിപാടിക്കായി പ്രത്യേക സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്നും വിവരാവകാശ മറുപടിയിലുണ്ട്. ക്ലിഫ് ഹൗസ് പരിസരത്ത് രണ്ട് ദിവസം എടുത്താണ് അഭിമുഖം പൂർണമായും ചിത്രീകരിച്ചത്. എല്ലാ വാർത്ത ചാനലുകളിലും ഈ പരിപാടി പിന്നീട് സംപ്രേഷണം ചെയ്തു.
സംപ്രേഷണത്തിന് മുമ്പ് പുറത്തിറങ്ങിയ ടീസറും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രാഷ്ട്രീയ, വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളായിരുന്നു അഭിമുഖത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഉള്ളടക്കം. എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പുള്ള വെറും പിആർ വർക്കായി പ്രതിപക്ഷം ഈ അഭിമുഖത്തെ തുടക്കം മുതൽ പരിഹസിച്ചു. മോഹൻലാലും മുഖ്യമന്ത്രിയും തമ്മിലുള്ള വ്യക്തിബന്ധമാണ് അഭിമുഖത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് സിപിഎം ഇതിന് നൽകുന്ന വിശദീകരണം.
സംവിധാനം ടികെ രാജീവ് കുമാർ
പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ ടികെ രാജീവ് കുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് അഭിമുഖം നിർമിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കിടെയാണ് പരിപാടിയെക്കുറിച്ച് പിണറായി വിജയൻ മോഹൻലാലിനോട് സൂചിപ്പിച്ചത്. അദ്ദേഹം ഇത് പെട്ടെന്നുതന്നെ സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു. 2011ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി അന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുമായും മോഹൻലാൽ സമാനമായ അഭിമുഖം നടത്തിയിരുന്നു. ഈ അഭിമുഖത്തിന് മോഹൻലാൽ പ്രതിഫലം വാങ്ങിയോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല.
1.5 കോടി ചെലവിൽ പരസ്യങ്ങൾ
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവിൽ വന്നതോടെ കെഎസ്ആർടിസി ബസുകളിൽ പതിപ്പിച്ചിരുന്ന സർക്കാർ പരസ്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തു. 1.5 കോടി രൂപ ചെലവിൽ സ്ഥാപിച്ച പരസ്യങ്ങളാണ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അടിയന്തരമായി മാറ്റിയത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും ചിത്രങ്ങളുള്ള ബോർഡുകളും പരസ്യങ്ങളും പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവിൽ വന്ന് 48 മണിക്കൂറിനകം നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന കർശന നിർദേശത്തെത്തുടർന്നാണ് നടപടി. പൊതുസ്ഥലങ്ങൾക്കും എല്ലാ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഈ നിർദേശം ബാധകമാണ്. നിയമലംഘനം ഒഴിവാക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ കർശന നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു.
3000ത്തിലധികം കെഎസ്ആർടിസി ബസുകളിലായി പരസ്യം നൽകാൻ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പ് വലിയ തുകയാണ് ചെലവിട്ടത്. അതിദാരിദ്ര്യ നിർമാർജനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ വിവിധ ജനക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് കൂടുതൽ പരസ്യങ്ങളും നൽകിയത്. സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ഓടുന്ന ബസുകൾ വഴിയുള്ള പ്രചാരണം സർക്കാരിന് വലിയ നേട്ടമുണ്ടാക്കുമെന്ന വിലയിരുത്തലിലായിരുന്നു പിആർഡി. ഒരു മാസത്തേക്കായിരുന്നു പരസ്യ കരാർ. ഇത് മാർച്ച് 10ന് അവസാനിച്ചതായും, ഇനി തുടരേണ്ടതില്ലെന്ന് കെഎസ്ആർടിസിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പിആർഡി വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.
Also Read: 'രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ സാന്നിധ്യം ചലനമുണ്ടാക്കില്ല'; വികസനം പറഞ്ഞാണ് നേമത്ത് എൽഡിഎഫ് പടയൊരുക്കമെന്ന് വി ശിവന്കുട്ടി