വിടവാങ്ങി ശാന്തകുമാരി അമ്മ; മുടവൻമുഗളിലെ വീട്ടുവളപ്പിൽ അന്ത്യവിശ്രമം
വൈകുന്നേരം അഞ്ചുമണിയോടെ തിരുവനന്തപുരം മുടവൻമുഗളിലുള്ള വസതിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടന്നത്
Published : December 31, 2025 at 5:59 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയനടൻ മോഹൻലാലിൻ്റെ മാതാവ് ശാന്തകുമാരി അമ്മയ്ക്ക് (91) ജന്മനാട് കണ്ണീരോടെ വിടനൽകി. വൈകുന്നേരം അഞ്ചുമണിയോടെ തിരുവനന്തപുരം മുടവൻമുഗളിലുള്ള വസതിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടന്നത്.
വാർധക്യസഹജമായ അസുഖങ്ങളെത്തുടർന്ന് കൊച്ചി എളമക്കരയിലുള്ള മോഹന്ലാലിൻ്റെ വസതിയില് ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെയായിരുന്നു അന്ത്യം. തുടർന്ന് ഇന്ന് രാവിലെഭൗതികശരീരം തിരുവനന്തപുരത്തെ വസതിയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. താൻ ജനിച്ചുവളർന്ന വീട്ടിൽത്തന്നെ അമ്മയ്ക്ക് അന്ത്യവിശ്രമം ഒരുക്കണമെന്നത് മോഹൻലാലിൻ്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് എറണാകുളത്തുനിന്നും മൃതദേഹം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് എത്തിച്ചത്.
അമ്മയുടെ യാത്രയയപ്പ് തികച്ചും കുടുംബപരമായ ചടങ്ങായിരിക്കണമെന്ന് മോഹൻലാൽ നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. പൊതുദർശനത്തിന് ശേഷം ബന്ധുക്കള്ക്കൊപ്പം മോഹൻലാലും മകൻ പ്രണവ് മോഹൻലാലും ചേര്ന്ന് ഭൗതികശരീരം മുടവന്മുഗളിലെ വസതിയില് ഒരുക്കിയ ചിതയിലേക്ക് വഹിച്ചു. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന കർമങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചിതയ്ക്ക് തീ കൊളുത്തി. മോഹൻലാലിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെയും ജ്യേഷ്ഠൻ്റെയും ശരീരം സംസ്കരിച്ചതിന് തൊട്ടടുത്തുതന്നെയാണ് മാതാവിനും ചിതയൊരുക്കിയത്.
സിനിമ-സാംസ്കാരിക-രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ പ്രമുഖർ വസതിയിലെത്തി ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്, ഭാര്യ കമല, നടനും കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ സുരേഷ് ഗോപി, നടനും സംവിധായകനുമായ പ്രകാശ് വർമ, വി കെ പ്രശാന്ത് എംഎല്എ തുടങ്ങിയവർ മുടവൻമുഗളിലുള്ള വീട്ടിലെത്തി മോഹൻലാലിൻ്റെ മാതാവിന് നിത്യശാന്തി നേർന്നു. ഏറെക്കാലമായി മോഹൻലാലിൻ്റെ കൊച്ചിയിലെ വസതിയിലായിരുന്നു ശാന്തകുമാരി അമ്മ താമസിച്ചിരുന്നത്. അമ്മയുമായി അതീവ വൈകാരിക ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന മോഹൻലാലിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ സിനിമാ ലോകത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളും വസതിയിലെത്തിയിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ പത്തുവർഷമായി പക്ഷാഘാതം ബാധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്നു മോഹൻലാലിൻ്റെ മാതാവ് ശാന്തകുമാരി. അസുഖബാധിതയായതിനുശേഷം മാതാവിന് സംസാരിക്കുന്നതിൽ അവ്യക്തതയും ഓർമക്കുറവും സംഭവിച്ചിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്നാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും മാതാവിനെ മോഹൻലാൽ എറണാകുളത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. എറണാകുളം അമൃത ആശുപത്രിയിൽ ആയിരുന്നു ദീർഘനാൾ മാതാവിനെ അദ്ദേഹം ചികിത്സിച്ചിരുന്നത്. മാതാവിൻ്റെ 89-ാം ജന്മദിനം വളരെയധികം വിപുലമായ പരിപാടികളോടെയാണ് കഴിഞ്ഞവർഷം മോഹൻലാൽ ആഘോഷിച്ചത്.
അമ്മയും ലാലും തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധം മലയാളികൾക്ക് ഏറെ സുപരിചിതമാണ്. തൻ്റെ വിജയങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി അമ്മയാണെന്ന് മോഹൻലാൽ പല വേദികളിലും തുറന്നുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നിയമവകുപ്പിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു മോഹൻലാലിൻ്റെ പിതാവ് വിശ്വനാഥൻ നായർ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗശേഷം അമ്മയായിരുന്നു ലാലിൻ്റെ ലോകം. ഷൂട്ടിങ് തിരക്കുകൾക്കിടയിലും അമ്മയുടെ അടുത്തു ഓടിയെത്താനും സമയം ചെലവഴിക്കാനും അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. വിദേശത്തായിരിക്കുമ്പോൾ പോലും ദിവസവും അമ്മയുമായി സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അമ്മയുടെ അസുഖവിവരം അറിഞ്ഞതുമുതൽ സിനിമയിലെ തിരക്കുകൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കി പരമാവധി സമയം അദ്ദേഹം അമ്മയ്ക്കൊപ്പം ചെലവഴിച്ചിരുന്നു.