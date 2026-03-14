ETV Bharat / state

മൂവാറ്റുപുഴ കടാതിയിലെ 'മോഹന' രുചി; വിറകടുപ്പിലെ നാടൻ വിഭവങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ വിദേശികളും..

നാട്ടുകാരും വിദേശികളും ഒരുപോലെ നാടൻ രുചികൾ തേടി മോഹനൻ ചേട്ടൻ്റെ കടയിൽ എത്തുന്നു. തലമുറകൾ കൈമാറിയ പാരമ്പര്യമാണ് ഈ ചായപ്പിടികയെ വേറിട്ട് നിർത്തുന്നത്.

നാടൻ ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്ന ചായപ്പീടിക മൂവാറ്റുപുഴയിലെ ചായപ്പീടിക OLD TEA SHOP OF MOHANAN മൂവാറ്റുപുഴയിലെ പഴയ ചായക്കട
Representational Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 14, 2026 at 3:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

എറണാകുളം: ആധുനികതയുടെ പകിട്ടുകളില്ല, വലിയ ഫ്ലെക്‌സ് ബോർഡുകളില്ല. പക്ഷേ, മൂവാറ്റുപുഴ കടാതി പാലത്തിന് സമീപമുള്ള ആ പഴയ കെട്ടിടത്തിന് മുന്നിൽ എപ്പോഴും തിരക്കാണ്. കൊച്ചി-ധനുഷ്‌കോടി ദേശീയ പാതയോരത്തെ ഈ കൊച്ചു ചായപ്പീടികയിലെ വിശേഷങ്ങൾ ഇന്ന് നാട്ടിലൊതുങ്ങുന്നതല്ല. പരിസരങ്ങളിലെ റിസോർട്ടുകളിലെത്തുന്ന സഞ്ചാരികളിലൂടെ കടൽ കടന്ന് വിദേശങ്ങളിലേക്ക് പോലും എത്തിയിരിക്കുകയാണ് മോഹനൻ ചേട്ടൻ്റെ രുചിപ്പെരുമ. തലമുറകൾ കൈമാറിയ പാരമ്പര്യം.

ചായക്കടയിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ (ETV Bharat)

​മൂവാറ്റുപുഴ കടാതി കോട്ടമാലിയിൽ മോഹനന് തൻ്റെ ഭാര്യയുടെ അച്ഛനിൽ നിന്നും മുത്തച്ഛനിൽ നിന്നുമായി കൈമാറി കിട്ടിയതാണ് ഈ സ്ഥാപനം. കഴിഞ്ഞ നാലു പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി മോഹനൻ തന്നെയാണ് ഈ കടയുടെ അമരക്കാരൻ. കാലം മാറിയപ്പോൾ അടുക്കളകൾ ഗ്യാസ് അടുപ്പുകളിലേക്ക് വഴിമാറിയെങ്കിലും, മോഹനൻ ചേട്ടൻ്റെ കടയിൽ ഇന്നും വിറകടുപ്പിലെ കനലിലാണ് വിഭവങ്ങൾ ഒരുങ്ങുന്നത്. ഈ 'വിറകടുപ്പ് മാഹാത്മ്യം' തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് പ്രത്യേക സ്വാദ് നൽകുന്നതെന്ന് ഇവിടെ എത്തുന്നവർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

നാടൻ ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്ന ചായപ്പീടിക മൂവാറ്റുപുഴയിലെ ചായപ്പീടിക OLD TEA SHOP OF MOHANAN മൂവാറ്റുപുഴയിലെ പഴയ ചായക്കട
ചായക്കടയിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ (ETV Bharat)

വിദേശികളെ ആകർഷിക്കുന്ന രുചിക്കൂട്ടുകൾ

നാട്ടുകാർക്ക് പുറമെ, കടാതിയിലെ റിസോർട്ടുകളിൽ താമസിക്കാനെത്തുന്ന വിദേശികളാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രധാന അതിഥികൾ. ചൂടുള്ള പരിപ്പുവട, പപ്പടവട, പഴംപൊരി, പഴംബോളി, നാടൻ ചെറുപഴങ്ങൾ, കപ്പ വറുത്തത് എന്നിവ ഇവിടെ എപ്പോഴും തയ്യാറാണ്. കൂടാതെ പ്രഭാത ഭക്ഷണമായി പുട്ട്, അപ്പം, ചെറുപയർ, കടലക്കറി, മുട്ടക്കറി തുടങ്ങിയ നാടൻ വിഭവങ്ങളും.

നാടൻ ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്ന ചായപ്പീടിക മൂവാറ്റുപുഴയിലെ ചായപ്പീടിക OLD TEA SHOP OF MOHANAN മൂവാറ്റുപുഴയിലെ പഴയ ചായക്കട
ചായക്കടയിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ (ETV Bharat)

വിദേശി അതിഥികൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയം ഇവിടുത്തെ പരിപ്പുവടയും പപ്പടവടയുമാണ്. സ്കോട്ട്ലാൻ്റിൽ നിന്നും പതിമൂന്നാം തവണയും കേരളത്തിലെത്തിയ ജെയിംസും ഭാര്യ കരോളൈനും വൈകുന്നേരത്തെ ചായയും പലഹരങ്ങളും കഴിച്ച് മോഹനൻ ചേട്ടൻ്റെ കടയിലെ വിഭവങ്ങളുടെ രുചിയെ കുറിച്ച് വാചാലമാവുകയാണ്.

നാടൻ ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്ന ചായപ്പീടിക മൂവാറ്റുപുഴയിലെ ചായപ്പീടിക OLD TEA SHOP OF MOHANAN മൂവാറ്റുപുഴയിലെ പഴയ ചായക്കട
പഴംപൊരി (ETV Bharat)

"തൻ്റെ ഭാര്യയുടെ അച്ഛനിൽ നിന്നും മുത്തച്ഛനിൽ നിന്നുമായി കൈമാറി കിട്ടിയതാണ് ഈ സ്ഥാപനം. 42 വർഷമായി കട നടത്തുന്നു. രാവിലെ ഏഴു മണിമുതൽ കട സജീവമാണ്. അപ്പം, കടലക്കറി, മുട്ടക്കറി, പഴം എന്നിവയും ഉച്ചയ്‌ക്ക് ശേഷം ശുദ്ധമായ വെള്ളിച്ചെണ്ണയിൽ തയ്യാറാക്കിയ ചെറുകടികൾ എന്നിവയും ഉണ്ട്. കുറച്ചു കാലമായി ഇവിടെ ധാരാളം വിദേശികളും വന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ അടുത്ത് റിസോർട്ടിൽ എത്തുന്നവരാണ് ഇവിടേയ്‌ക്ക് ചായകുടിക്കാൻ എത്തുന്നത്. പരിപ്പുവട, ബോളി, പപ്പടവട, കപ്പവറുത്തത്, പഴവർഗങ്ങൾ, പരിപ്പുവട എല്ലാം അവർക്ക് വളരെ ഇഷ്‌ടമാണ്. ശുദ്ധമായ പാലിലാണ് ഇവിടെ ചായ തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴും പഴയ നാടൻ ശൈലിയിൽത്തന്നെയാണ് മുൻപോട്ട് പോകുന്നത്. ഒരു പരിഷ്‌ക്കാരവും കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല", എന്ന് ചായക്കടക്കാരനായ മോഹനൻ പറയുന്നു.

നാടൻ ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്ന ചായപ്പീടിക മൂവാറ്റുപുഴയിലെ ചായപ്പീടിക OLD TEA SHOP OF MOHANAN മൂവാറ്റുപുഴയിലെ പഴയ ചായക്കട
ചായക്കടയിൽ എത്തിയ വിദേശീയർ (ETV Bharat)

അതേസമയം, "പതിമൂന്നാം തവണയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേയ്‌ക്ക് വരുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ വരാൻ വളരെ ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്നു. വരുമ്പോഴെല്ലാം നല്ല അന്തരീക്ഷമാണിവിടെ. ഈ വെയിലെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്നു. വളരെ സ്‌നേഹമുള്ള ആളുകളാണ് ഇന്ത്യക്കാർ", എന്ന് ചായക്കടയിൽ എത്തിയ സ്‌കോട്ട്‌ലാൻ്റിൽ നിന്നെത്തിയ കരോള ജെയിംസ് പറയുന്നു.

നാടൻ ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്ന ചായപ്പീടിക മൂവാറ്റുപുഴയിലെ ചായപ്പീടിക OLD TEA SHOP OF MOHANAN മൂവാറ്റുപുഴയിലെ പഴയ ചായക്കട
ചായക്കടയിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ (ETV Bharat)

സ്നേഹമാണ് കൂട്ട്

കടയിൽ എത്തുന്നവരെ വലിയ സ്നേഹത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്ന മോഹനൻ ചേട്ടന് ഒരു നിർബന്ധമേയുള്ളൂ, കഴിച്ചു തൃപ്‌തിയോടെ വേണം വരുന്നവർ തിരിച്ചു പോകാൻ. വിഭവങ്ങളുടെ രുചിയും, മോഹനൻ ചേട്ടൻ്റേയും ഭാര്യ വത്സലയുടെയും സ്നേഹവുമാണ് വലിയ പരസ്യങ്ങളില്ലാതിരുന്നിട്ടും ദൂരദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ആളുകളെ ഇവിടേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത്.

നാടൻ ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്ന ചായപ്പീടിക മൂവാറ്റുപുഴയിലെ ചായപ്പീടിക OLD TEA SHOP OF MOHANAN മൂവാറ്റുപുഴയിലെ പഴയ ചായക്കട
ചായക്കടയിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ (ETV Bharat)

മോഹനന് എല്ലാത്തിനും പൂർണ പിന്തുണയുമായി ഭാര്യ വത്സല തന്നെയാണ് കൂടെയുള്ളത്. പഴമയുടെ ഭംഗിയുള്ള പഴയ കെട്ടിടത്തിലിരുന്ന് വിറകടുപ്പിൽ തിളച്ച ചായയും ഒരു പരിപ്പുവടയും കഴിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സന്തോഷം, മറ്റൊന്നിനും നൽകാനാവില്ലെന്ന് ഇവിടെ എത്തുന്നവർ ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയുന്നു. പലർക്കും മോഹനൻ ചേട്ടൻ്റെ കടയിലെ ചായ കുടി മനസും വയറും നിറയ്ക്കുന്നു. ഗൃഹാതുരത്വം നിറഞ്ഞ ഓർമ്മകൾ സമ്മാനിക്കുന്ന ഈ കട തേടി പുതിയ തലമുറയിലെ ആളുകളും എത്താറുണ്ട് എന്നതാണ് മറ്റൊരു സവിശേഷത.

Also Read: പാചകവാതകക്ഷാമം: സിനിമ മുടങ്ങില്ല, പക്ഷേ മെനു മാറും; വിറകടുപ്പിനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് മലയാള സിനിമ

TAGGED:

നാടൻ ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്ന ചായപ്പീടിക
മൂവാറ്റുപുഴയിലെ ചായപ്പീടിക
OLD TEA SHOP OF MOHANAN
മൂവാറ്റുപുഴയിലെ പഴയ ചായക്കട
MOHANAN TEA SHOPE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.