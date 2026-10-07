എതിരായവരെ കൊല്ലുന്നതിന് പകരം ബിജെപി ചെയ്യുന്നത് പൗരത്വം ഇല്ലാതാക്കല്; മോദിയും ഷായും പെരുമാറുന്നത് കൊള്ളക്കാരെപ്പോലെയെന്ന് പ്രകാശ് രാജ്
ബിജെപിക്ക് എതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് പ്രകാശ് രാജ്. രാജ്യത്തെയും ജനാധിപത്യത്തെയും വകവരുത്താനുള്ള ബിജെപിയുടെ ശ്രമത്തിനെതിരെ ഓരോ പൗരനും പ്രതിേഷധിക്കണമെന്നും പ്രകാശ് രാജ് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.
Published : October 7, 2026 at 3:41 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: തങ്ങൾക്ക് എതിരായി നിൽക്കുന്നവരെ കൂട്ടത്തോടെ കൊല്ലാൻ ബിജെപിക്കാവില്ലെന്നും അതിനുപകരം എസ്ഐആറിലുടെ പൗരത്വം നശിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും നടനും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനുമായ പ്രകാശ് രാജ് ആരോപിച്ചു.
വോട്ടുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരുമായി രാജ്യത്തെ രണ്ടാക്കാനാണ് ബിജെപി ശ്രമിക്കുന്നത്. വോട്ടില്ലാത്തവർ ബിജെപിക്ക് വേണ്ടാത്തവരാണ്. മുസ്ലീം, ക്രിസ്ത്യൻ മതവിഭാഗങ്ങളേയും ഇടത്, സ്വതന്ത്ര ചിന്താഗതിയുള്ളവരെയും വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്നും പൂർണമായും ഒഴിവാക്കാനാണ് ബിജെപി ശ്രമിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെയും ജനാധിപത്യത്തെയും വകവരുത്താനുള്ള ബിജെപിയുടെ ശ്രമത്തിനെതിരെ ഓരോ പൗരനും പ്രതിേഷധിക്കണമെന്നും പ്രകാശ് രാജ് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
'എസ്ഐആറിലുടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കോടിക്കണക്കിനു പേരെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി. നമ്പറുകളെക്കുറിച്ചാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ സംസാരിക്കുന്നത്. സമൂഹം ജീവനുള്ള മനുഷ്യരെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത്. യാതൊരു മാനദണ്ഡവുമില്ലാതെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ആളുകളെ കൂട്ടത്തോടെ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ബിജെപിക്ക് ആരാണ് അനുമതി നൽകിയത്.
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കൊള്ളക്കാരായ രംഗയെയും ബില്ലയെയും പോലെ പെരുമാറുന്ന മോദിയും അമിത് ഷായും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറായി നിയോഗിച്ച ഗ്യാനേഷ്കുമാർ ജനാധിപത്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് നോക്കുന്നത്. ഗ്യാനേഷ്കുമാറിനെ കേരളത്തിന് നന്നായി അറിയാം. എസ്ഐആറിലുടെ ബീഹാറും ബംഗാളുമെല്ലാം ഗ്യാനേഷ് നടപ്പിലാക്കിയത് ബിജെപിയുടെ അജണ്ടയാണ്. ഇപ്പോൾ അതേക്കുറിച്ച് സാധാരണ ജനങ്ങൾ വരെ മനസിലാക്കാൻ തുടങ്ങി.
കർണാടകയിലെ 23 ജില്ലകളിൽ സഞ്ചരിച്ച് എസ്ഐആറിലൂടെ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവരെ താൻ നേരിട്ടുകണ്ടു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നേരിട്ടു നടത്തിയ കള്ളക്കളിയിലുടെ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവരിൽ കൂടുതലും മുസ്ലീം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ്. എസ്ഐആറിലൂടെ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട 38 ലക്ഷത്തോളം പേർ കോടതിക്കു മുന്നിലാണ്. ജുഡീഷ്യൽ സംവിധാനവും വേണ്ടരീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. ജനങ്ങളുടെ മൗലിക അവകാശങ്ങളോടും ജനാധിപത്യത്തിന് എതിരായുമുള്ള ആക്രമണമാണ് നടക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അവരുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ പൗരത്വ അവകാശങ്ങൾക്കായി ജനങ്ങളാണ് പോരാടാൻ ഇറങ്ങേണ്ടത്.
കേരളത്തിലും തമിഴ്നാടും ബിജെപിക്ക് ഒരിക്കലും എത്താൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ, രണ്ടു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും പ്രതിപക്ഷത്തെ ദുർബലമാക്കാൻ ബിജെപിക്ക് കഴിയും. രാജ്യം ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാക്കാനുള്ള ബിജെപിയുടെ ശ്രമം ഒരിക്കലും നടക്കില്ല. സ്വേച്ഛാധിപതികൾ നീണ്ടനാൾ ഒരിടത്തും വാണിട്ടില്ല. ജോക്കർമാരെ പോലെ പെരുമാറുന്ന മോദിയും അമിത്ഷായും മാധ്യമങ്ങളെയും അവഹേളിക്കുകയാണ്.
വാർത്താസമ്മേളനങ്ങളില്ല, ചോദ്യങ്ങൾക്കു മറുപടിയുമില്ല. പാർലമെൻ്റിൽ പോലും അവസാനദിനം വന്നുനിന്ന് വന്ദേമാതരം പാടി പോകുകയാണ്. സിജെപിയുടെ സമരം പാറ്റകളുടെ സമരമല്ല. ജനാധിപത്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള സമരമാണ് സിജെപിയുടെത്. അവരോടൊപ്പം താനുണ്ടാകും. എസ്ഐആർ പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കി 2023 മുതൽ 2026 വരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തണം. ഗ്യാനേഷ്കുമാറിനെ പുറത്താക്കിയശേഷം അയാളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്നും' പ്രകാശ് രാജ് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായ രാജഗോപാലും വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.
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