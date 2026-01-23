കേരള വികസത്തിന് പുതിയ ദിശാബോധമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി; അമൃത് ഭാരത് ട്രെയിനുകളും സ്വനിധി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
നാല് പുതിയ ട്രെയിനുകൾ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തും ജനക്ഷേമ പദ്ധതികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് പുതിയ ദിശാബോധം നൽകി. തിരുവനന്തപുരം രാജ്യത്തെ പ്രധാന സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഹബ്ബാകുമെന്നും മോദി
Published : January 23, 2026 at 12:57 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൻ്റെ വികസന കുതിപ്പിന് വേഗം കൂട്ടി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ തിരുവനന്തപുരം സന്ദർശനം. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ യാത്രാസൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നാല് പുതിയ ട്രെയിനുകളുടെ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് കർമവും സാധാരണക്കാരുടെ സാമ്പത്തിക ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനവും അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ചു. വികസിത കേരളത്തിലൂടെ മാത്രമേ വികസിത ഭാരതം എന്ന സ്വപ്നം പൂർത്തിയാകൂ എന്നും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉണ്ടാകുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
വികസനക്കുതിപ്പുമായി പ്രധാനമന്ത്രി
തിരുവനന്തപുരത്തെ രാജ്യത്തെ തന്നെ വലിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഹബ്ബുകളിലൊന്നായി മാറ്റുന്നതിനുള്ള സുപ്രധാന ചുവടുവെപ്പായി, CSIR-NIIST ഇന്നൊവേഷൻ ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഹബ്ബിൻ്റെ തറക്കല്ലിടൽ അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ചു. റെയിൽവേ കണക്റ്റിവിറ്റിയിൽ വൻ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന മൂന്ന് അമൃത് ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർവീസുകള്ക്കാണ് ഇന്ന് പച്ചക്കൊടി കാട്ടിയത്. തിരുവനന്തപുരം-താമ്പരം, തിരുവനന്തപുരം-ചർലപ്പള്ളി, നാഗർകോവിൽ-മംഗളൂരു എന്നീ റൂട്ടുകളിലാണ് അമൃത് ഭാരത് ട്രെയിനുകൾ ഓടുക. കൂടാതെ തൃശൂർ-ഗുരുവായൂർ പാസഞ്ചർ ട്രെയിനും സർവീസ് ആരംഭിച്ചു.
സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവരുടെ ജീവിതനിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനായി പ്രധാനമന്ത്രി സ്വനിധി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പദ്ധതിയും ഇന്ന് പുറത്തിറക്കി. വഴിയോര കച്ചവടക്കാർക്കും തട്ടുകടക്കാർക്കും ഈടില്ലാതെ വായ്പ ലഭ്യമാക്കുന്ന ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ആയിരക്കണക്കിന് സാധാരണക്കാർക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കും. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള തെരുവ് പഴകച്ചവടക്കാരി ശാന്തി ആറിന് ആദ്യ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നൽകിക്കൊണ്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത്.
കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തിനായി കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് നടത്തുന്ന പരിശ്രമങ്ങള്ക്ക് ഇന്ന് പുതിയൊരു ദിശാബോധം കൈവന്നിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ റയില്വേ യാത്രാസൗകര്യം ഇന്നു മുതല് കൂടുതല് ശക്തമാകുകയാണ്. രാജ്യത്തെ വലിയ സ്റ്റാര്ട്ടപ് കേന്ദ്രമായി തിരുവനന്തപുരത്തെ മാറ്റുന്നതിനുള്ള ആദ്യ ചുവട്ഇന്ന് വയ്ക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തെ മുഴുവന് പാവപ്പെട്ടവരുടെയും ഉന്നമനത്തിനായി നടപ്പാക്കുന്ന ഒരു മഹത്തായ സംരംഭത്തിനും തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്ന് തുടക്കമായിട്ടുണ്ട്. ഇന്നാണ് രാജ്യത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി സ്വനിധി ക്രെഡിറ്റ് കാര്ഡ് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായതും. ഇതുമൂലം രാജ്യത്തെ ഉന്തുവണ്ടി കച്ചവടക്കാര്, തട്ടുകടക്കാര്, വഴിയോര കച്ചവടക്കാര് എന്നിവര്ക്കാണ് അതിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടുക. വികസനത്തിനും കൊഴില് ഉല്പാദനത്തിനുമൊക്കെ കാരണമാകുന്ന ഈ പദ്ധതികള്ക്ക് രാജ്യത്തെ എല്ലാവരുടെയും പേരില് ആശംസകള് നേരുന്നതായും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
വികസിത ഭാരത നിര്മാണത്തിനായി ഇന്ന് രാഷ്ട്രം ഒറ്റക്കെട്ടായി പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. വികസിത ഭാരതത്തിൻ്റെ നിര്മാണത്തില് നമ്മുടെ നഗരങ്ങള്ക്ക് വലിയ പങ്കാണ് വഹിക്കാനുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ 11 വര്ഷമായി രാജ്യത്തെ നഗരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായി കേന്ദ്രസര്ക്കാര് വന്തോതിലുള്ള നിക്ഷേപമാണ് നടത്തിവരുന്നത്.
ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങളുടെ ഉന്നമനം ലക്ഷ്യം
നഗരത്തിലെ ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി കേന്ദ്രസര്ക്കാര് നിരവധി കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന വഴി ഇന്നുവരെ രാജ്യത്ത് നാലു കോടി പുതിയവീടുകള് നിര്മിച്ചു നല്കിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതില് ഒരു കോടിയിലധികം അടച്ചുറപ്പുള്ള വീടുകള് കിട്ടിയത് നഗരപ്രദേശത്തെ സാധാരണ ദരിദ്രരായ മനുഷ്യര്ക്കാണ്. ഈ പദ്ധതിമൂലം കേരളത്തില് 25 ലക്ഷം നഗരവാസികള്ക്കാണ് ഉറപ്പുള്ള വീടുകള് കിട്ടിയത്.
ദാരിദ്ര്യ രേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ളവരെ വലിയ വൈദ്യുത നിരക്കില്നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി സൗജന്യ വൈദ്യുത പദ്ധതിയായ പിഎം സൂര്യഘര് യോജന രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തെ പാവപ്പെട്ടവര്ക്ക് പ്രതിവര്ഷം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ സൗജന്യ ചികിത്സ കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ കരുത്തായ സ്ത്രീശക്തിയുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനായി മാതൃവന്ദന പോലെയുള്ള വിവിധ പദ്ധതികള് കേന്ദ്രസര്ക്കാര് നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്ത് 12 ലക്ഷം രൂപ വരെ വാര്ഷിക വരുമാനം ഉള്ളവരെ ആദായനികുതിയില്നിന്ന് കേന്ദ്രസര്ക്കാര് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രയോജനം കേരളത്തിനും കിട്ടുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ ശമ്പളക്കാരായ മധ്യവര്ഗക്കാരായ സാധാരണ മനുഷ്യര്ക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം കിട്ടുന്നുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ 11 വര്ഷമായി രാജ്യത്തെ സാധാരണ മനുഷ്യരെ ബാങ്കിങ് സമ്പ്രദായവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാന് കേന്ദ്രസര്ക്കാര് വലിയ പ്രയത്നമാണ് നടത്തിവരുന്നത്. അതുമൂലം രാജ്യത്തെ പട്ടികജാതി പട്ടിക വര്ഗ പിന്നാക്ക വിഭാഗം സ്ത്രീകള്, മത്യത്തൊഴിലാളികള് തുടങ്ങിയ വിവിധ ദുര്ബല വിഭാഗങ്ങള്ക്ക് ഇന്ന് ബാങ്ക് വായ്പ അനായാസം കിട്ടിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വായ്പ എടുക്കാന് ഈട് നല്കാന് ഇല്ലാത്തവര്ക്ക് കേന്ദ്രസര്ക്കാര് സ്വയം ഈട് നിന്ന് ഇന്ന് വായ്പ വിതരണം ചെയ്യുന്നുമുണ്ടെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു.
സ്വനിധി പദ്ധതിയും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡും
നേരത്തേ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ വഴിയോരക്കച്ചവടക്കാര്, തെരുവ് കച്ചവടക്കാര് എന്നിവരുടെ അവസ്ഥ വളരെ പരിതാപകരമായിരുന്നു. കച്ചവട സാധനങ്ങള് വാങ്ങാനായി ചെറിയ തുകയ്ക്ക് പോലും വലിയ പലിശ കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇവര്ക്കായാണ് കേന്ദ്രസര്ക്കാര് ആദ്യമായി പ്രധാനമന്ത്രി സ്വനിധി പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചതും. ഇതോടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് സഹോദരങ്ങള്ക്ക് ബാങ്കില്നിന്ന് വലിയ സഹായങ്ങള് കിട്ടാന് തുടങ്ങി. ലക്ഷക്കണക്കിന് തെരുവ് കച്ചവടക്കാര്ക്ക് ജീവിതത്തിലാദ്യമായി ബാങ്ക് വായ്പ കിട്ടിയതും പിഎം സ്വനിധി പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയ ശേഷമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
തെരുവ് കച്ചവടക്കാരായ സാധാരണക്കാരെ സഹായിക്കാന് കേന്ദ്രസര്ക്കാര് ഇപ്പോള് ഒരു ചുവട് കൂടി വച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇവര്ക്ക് ഇന്നുമുതല് ക്രെഡിറ്റ് കാര്ഡുകള് നല്കുന്നു. കേരളത്തിലെ പതിനായിക്കണക്കിനും തിരുവനന്തപുരത്തെ അറുന്നൂറോളവും തെരുവ് കച്ചവടക്കാര് ഈ പദ്ധതിയില് ഇപ്പോള് അംഗങ്ങളായിട്ടുണ്ട്. നേരത്തേ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പണക്കാരുടെ മാത്രം കൈയില് ഉണ്ടായിരുന്ന ക്രെഡിറ്റ് കാര്ഡ് ഇപ്പോള് തെരുവ് കച്ചവടക്കാരുടെയും കൈകളിലെത്തിക്കാന് കേന്ദ്രസര്ക്കാരിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവര്ക്കിന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി സ്വനിധി ക്രെഡിറ്റ് കാര്ഡുണ്ടെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.
ശാസ്ത്ര-ആരോഗ്യ മേഖലകളിൽ വലിയ കുതിപ്പ്
നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നഗരങ്ങളെ തമ്മില് ബന്ധിപ്പിക്കല്, സയന്സ്, ഗവേഷണം, കണ്ടുപിടിത്തം, ആരോഗ്യരംഗം എന്നീ മേഖലകളിലും കേന്ദ്രം വലിയ തോതില് നിക്ഷേപം നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇപ്പോള് കേരളത്തില് സിഎസ്ഐആറിലെ ഇന്നവേഷന് ഹബ് രാഷ്ട്രത്തിന് സമര്പ്പിച്ചു. ശ്രീചിത്ര മെഡിക്കല് കോളജില് റേഡിയോ സര്ജറി സെൻ്ററിനും ഇന്ന് തുടക്കമായിട്ടുണ്ട്. ഈ കാരണങ്ങള് കൊണ്ടൊക്കെ ശാസ്ത്രം, ഗവേഷണം, കണ്ടുപിടിത്തം, ആരോഗ്യം എന്നീ മേഖലകളുടെയൊക്കെ ആസ്ഥാന കേന്ദ്രമായി മാറാന് കേരളത്തിന് സഹായകരമാകും.
റെയിൽവേയിൽ പുത്തൻ വേഗത
രാജ്യത്തെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കേരളത്തിലെ റയില് ഗതാഗതം ഇന്നുമുതല് കൂടുതല് ദൃഢമാകുകയാണ്. അമൃത് ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകള് കൂടി ഓടിത്തുടങ്ങുന്നതോടെ കേരളത്തിലെ യാത്രാസൗകര്യം കൂടുതല് മെച്ചപ്പെടും. വിനോദസഞ്ചാരികള്ക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും. ഗുരുവായൂര്-തൃശൂര് റൂട്ടില് ഓടുന്ന പുതിയ ട്രെയിന് തീര്ഥാടനം കൂടുതല് സുഗമമാക്കും. ഈ പദ്ധതികളിലൂടെയെല്ലാം കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് കൂടുതല് വേഗം കൈവരും.
വികസിത കേരളത്തില്ക്കൂടി മാത്രമേ വികസിത ഭാരതം എന്ന സ്വപ്നം പൂര്ത്തിയാക്കാന് സാധിക്കുകയുള്ളു. ഇതിനായി കേന്ദ്രം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള്ക്കൊപ്പം പൂര്ണമായി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പ് നല്കുന്നതായും മോദി പറഞ്ഞു.
