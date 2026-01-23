ETV Bharat / state

ഇന്ത്യൻ റെയിൽവെയുടെ സമ്മാനം: പുതിയ ട്രെയിനുകള്‍ യാത്രക്കാർക്ക് ഏറെ ഗുണകരമാകുമെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി

പുതിയ ട്രെയിനുകളുടെ ഫ്ലാഗ് ഓഫുകള്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് തൃശൂരിൽ നടന്ന പരിപാടി കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തത്.

SURESH GOPI NEW TRAINS FOR KERALA AMRIT BHARAT TRAINS KERALA PM MODI VISIT KERALA
Amrit Bharat Express trains local function inaugurated Suresh Gopi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 23, 2026 at 1:15 PM IST

Updated : January 23, 2026 at 1:27 PM IST

തൃശൂർ: കേരളത്തിലെത്തുന്ന പുതിയ ട്രെയിനുകള്‍ യാത്രക്കാർക്ക് ഏറെ ഗുണകരമാകുമെന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി. തൃശൂർ- ഗുരുവായൂർ പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്‌തതിന് പിന്നാലെ തൃശൂരിൽ നടന്ന പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

പുതിയ ട്രെയിനുകളുടെ ഫ്ലാഗ് ഓഫുകള്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് തൃശൂരിൽ നടന്ന പരിപാടി കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തത്. പുതിയ ട്രെയിൻ തൃശൂരിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഏറെ ഗുണകരമാകുമെന്നും സുഖകരമായ യാത്രയ്ക്കൊപ്പം തീർഥാടന വിനോദ സഞ്ചാരത്തിന് മുതൽ കൂട്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൂടാതെ തൃശൂർ - ഗുരുവായൂർ റൂട്ടിൽ പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് യാത്രക്കാർ ഏറെനാളായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും സുരേഷ്‌ ഗോപി വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്ത്യൻ റെയിൽവെയുടെ പുതിയ സമ്മാനമാണ് പുതിയ ട്രെയിനുകള്‍. നാല് വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള ട്രെയിനുകളാണ് ഫ്ലാഗ്‌ഓഫ് ചെയ്യുന്നതെന്നും തൃശൂരിൽ സുരേഷ്‌ഗോപി പറഞ്ഞു. തൃശൂർ- ഗുരുവായൂർ പാസഞ്ചർ ട്രെയിനിന് പുറമെ, തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ചെന്നൈ താംബരം, ഹൈദരാബാദിലെ ചെർലാപ്പള്ളി എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും നാഗർകോവിലിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം വഴി മംഗളൂരു ജങ്‌ഷനിലേക്കുമാണ് പുതിയ അമൃത് ഭാരത് സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത്.

തൃശൂർ- ഗുരുവായൂർ പാസഞ്ചർ വൈകീട്ട് 6.10ന് ഗുരുവായൂരിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട് 6.50ന് തൃശൂരിൽ എത്തും. തിരിച്ച് തൃശൂരിൽ നിന്നും രാത്രി 8.10ന് പുറപ്പെടുന്ന വണ്ടി 8.45ന് തിരിച്ച് ഗുരുവായൂരിൽ എത്തുന്ന രീതിയിലാണ് സർവീസ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

തിരുവനന്തപുരം പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനത്ത് നടന്ന പ്രൗഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങിലാണ് പുതിയ ട്രെയിനുകളുടെ ഫ്ലാഗ് ഓഫുകള്‍ നടന്നത്. ട്രെയിൻ ഫ്ലാഗ് ഓഫിന് പുറമെ മറ്റ് ചില വികസന പദ്ധതികൾക്കും പ്രധാനമന്ത്രി തുടക്കം കുറിച്ചു. പിഎം സ്വനിധി വായ്‌പാ വിതരണവും സിഎസ്ഐആർ - എൻഐഐഎസ്‌ടി (CSIR-NIIST) ടെക്നോളജി ഹബ്ബിൻ്റെ ശിലാസ്ഥാപനവും വേദിയിൽ വച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നിർവഹിച്ചു.

പുതിയ സർവീസുകൾ ഇങ്ങനെ

തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ചെന്നൈ താംബരം, ഹൈദരാബാദിലെ ചെർലാപ്പള്ളി എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും നാഗർകോവിലിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം വഴി മംഗളൂരു ജങ്ഷനിലേക്കുമാണ് പുതിയ അമൃത് ഭാരത് സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. സാധാരണക്കാർക്ക് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ വേഗമേറിയ യാത്ര സാധ്യമാക്കുന്ന അമൃത് ഭാരത് ട്രെയിനുകൾ കേരളത്തിൻ്റെ വടക്ക് - തെക്ക് ഗതാഗതത്തിന് വലിയ ആശ്വാസമാകും.

താംബരം, മംഗളൂരു അമൃത്‌ ഭാരത് ട്രെയിനുകൾ തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രലിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരം - ചെർലാപ്പള്ളി അമൃത് ഭാരത് ട്രെയിൻ തിരുവനന്തപുരം നോർത്തിൽ നിന്നുമാണ് ഉദ്ഘാടന സർവീസ് നടത്തുന്നത്.

