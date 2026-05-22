ഒരു ഡീലിന് 50,000 രൂപ മുതൽ; പിടിയിലായ ബിലാൽ മനുഷ്യക്കടത്ത് സംഘത്തിലെ മുഖ്യ കണ്ണി, ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങള് പുറത്ത്
Published : May 22, 2026 at 10:50 AM IST
എറണാകുളം: മോഡലിങ്ങിൻ്റെ മറവിൽ യുവതികളെ വിദേശത്തേക്ക് കടത്തി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ മുഖ്യസൂത്രധാരനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മാവേലിക്കര സ്വദേശി ശ്രീകുമാർ (ബിലാൽ) ആണ് മരട് പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായത്. ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രതിയെ ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.
കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി സിന്ധുവിന് പെൺകുട്ടികളെ പരിചയപ്പെടുത്തി നൽകിയത് ഇയാളാണെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തിന് പുറത്തേക്ക് നീളുന്ന ഈ റാക്കറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ഇതിനായി പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്യും. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മനുഷ്യക്കടത്ത്, സെക്സ് റാക്കറ്റും കൊച്ചിയിലെ ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വഴിവിട്ട ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ശക്തമായ സൂചനകൾ ലഭിച്ചതായി കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ കാളിരാജ് മഹേഷ് കുമാർ അറിയിച്ചു. ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കൈമാറുന്നതിലൂടെ 50,000 രൂപ മുതൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ഈ സംഘം സമ്പാദിച്ചിരുന്നത്.
കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയായ സിന്ധുവിൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും കൊച്ചിയിലെ പ്രമുഖ ഗുണ്ടാ നേതാവ് ഔറംഗസേബിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വൻതോതിൽ പണം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടതായും പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചും നിലവിൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നു. കൂടാതെ, കേസിൽ പിടിയിലായ രണ്ടാം പ്രതി അലീനയ്ക്ക് ലഹരി, ഗുണ്ടാ മാഫിയകളുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്ന വിവരവും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ രാജ്യാന്തര മനുഷ്യക്കടത്ത് മാഫിയയ്ക്ക് പിന്നിൽ വലിയൊരു സംഘം തന്നെയുണ്ടെന്നാണ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായതെന്ന് സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ കാളിരാജ് മഹേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു. വിപുലമായ സെക്സ് റാക്കറ്റിനെ തകർക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
സിന്ധുവുമായി ചേർന്നാണ് ശ്രീകുമാർ നിർണായകമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തതെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വൈറ്റിലയിൽ ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചിരുന്നതായും പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇവിടെ വച്ചാണ് മനുഷ്യക്കടത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഗൂഢാലോചനകൾ നടന്നിരുന്നത്. സിനിമാരംഗത്തും മറ്റും അവസരങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് മോഡലിങ്ങിനെന്ന് ധരിപ്പിച്ചാണ് പെൺകുട്ടികളെ ഇവർ വിദേശത്തേക്ക് കടത്തിയത്. സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന പെൺകുട്ടികളെയാണ് പ്രതികൾ പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിട്ടത്.
ഒന്നാം പ്രതിയായ സിന്ധുവിനെ വിദേശത്തേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ മുംബൈയിൽ വച്ചാണ് ഇവരെ പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. ഇരകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ വാട്സ്ആപ്പ് വഴി ഇടപാടുകാർക്ക് അയച്ചുകൊടുത്ത് വിലപേശൽ നടത്തിയിരുന്നതിൻ്റെ തെളിവുകൾ സിന്ധുവിൻ്റെ ഫോണിൽ നിന്നും പൊലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആലുവ സ്വദേശിനി അലീന, തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിനി സിന്ധു, മൂന്നാം പ്രതി മഞ്ജിമ, ശ്രീകുമാർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ നാല് പേരെ പൊലീസ് ഇതിനകം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയായ സിന്ധുവിനെ നേരത്തെ തന്നെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പെൺകുട്ടികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ വാട്സാപ്പ് വഴി ഇടപാടുകാർക്ക് അയച്ച് നൽകി വിലപേശിയതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ പൊലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി പ്രത്യേക വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇവർ നിർമിച്ചിരുന്നു. കച്ചവടം ഉറപ്പിച്ചതിൻ്റെ ചാറ്റ് വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ സിന്ധുവിൻ്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെടുത്തു.
കേസിൽ ആകെ ആറ് പ്രതികളാണുള്ളത്. വിദേശത്തുള്ള ബാക്കി രണ്ട് പ്രതികൾക്കായി ലുക്കൗട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. ദുബായിൽ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത്
കഴിഞ്ഞ ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിലാണ് ഇരകളായ യുവതികളെ പ്രതികൾ വിദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. ദുബായിൽ എത്തിയ ഉടൻ തന്നെ ഇവരുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളും പാസ്പോർട്ടുകളും പ്രതികൾ ബലമായി പിടിച്ചുവെച്ചു.
തുടർന്ന് രഹസ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ തടങ്കലിലാക്കുകയും, മയക്കുമരുന്ന് ബലമായി നൽകി അബോധാവസ്ഥയിലാക്കി ക്രൂരമായ അനാശാസ്യത്തിന് ഇരയാക്കുകയുമായിരുന്നു. പീഡന ദൃശ്യങ്ങൾ മൊബൈലിൽ പകർത്തി, പുറത്തുവിടുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണ് പ്രതികൾ യുവതികളെ തടഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നത്. നാട്ടിലെത്തിയാൽ പൊലീസിൽ പരാതിപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഇരകളെ ഇവർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. സിന്ധുവിൻ്റെ ഇവൻ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് കമ്പനിയുടെ പോസ്റ്ററുകളിൽ ചില പ്രമുഖ താരങ്ങളുടെ ഫോട്ടോകൾ കണ്ടതിനെക്കുറിച്ചും പൊലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.
സമഗ്ര അന്വേഷണവുമായി പ്രത്യേക സംഘം
കൊച്ചിയിൽ രണ്ട് അതിജീവിതകളിൽ നിന്ന് ഒരേസമയം പരാതി ലഭിച്ചതോടെയാണ് പൊലീസ് അടിയന്തര നടപടികളിലേക്ക് കടന്നത്. കൊച്ചി സിറ്റി ഡിസിപി അശ്വതി ജിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എറണാകുളം അസിസ്റ്റൻ്റ് കമ്മീഷണറും വനിതാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രത്യേക സംഘമാണ് നിലവിൽ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്.
മോഡലിങ്ങിൻ്റെ മറവിൽ മനുഷ്യക്കടത്തും സെക്സ് റാക്കറ്റും നടന്നത് സംഘടിതമായ കുറ്റകൃത്യമാണ്. കേസിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ്. മുഴുവൻ പ്രതികളെയും ഉടൻ പിടികൂടും. ഇരകളെ ഉപയോഗിച്ച് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് നടന്നതായി ഇതുവരെ വിവരമില്ലന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കൂടുതൽ യുവതികൾ ഈ സംഘത്തിൻ്റെ കെണിയിൽ അകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകാമെന്നാണ് പൊലീസ് കരുതുന്നത്. സമാന രീതിയിൽ തട്ടിപ്പിനിരയായവർക്ക് ഭയമില്ലാതെ പരാതി അറിയിക്കുന്നതിനായി വനിതാ എസ്എച്ച്ഒയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പരാതി നൽകുന്ന യുവതികളുടെ ഐഡൻ്റിറ്റിയും വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളും പൂർണമായും രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുമെന്നും പൊലീസ് ഉറപ്പുനൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഇതൊരു സംഘടിത കുറ്റകൃത്യമാണെന്ന് കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ കാളിരാജ് മഹേഷ്കുമാർ പറഞ്ഞു. മറ്റ് ജില്ലകളിലും ഇവർക്ക് ഏജൻ്റുമാർ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നോ എന്ന കാര്യവും സംഘം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. തട്ടിപ്പിന് ഇരയായ ചില പെൺകുട്ടികളിൽ നിന്ന് നിർണായകമായ മൊഴികൾ ഇതിനോടകം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാമ്പത്തികമായി പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നവരുമാണ് റാക്കറ്റിൻ്റെ ഇരകളിൽ ഭൂരിഭാഗവുമെന്ന് പൊലീസ് വിലയിരുത്തുന്നു.
കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെയാണ് പ്രതികൾ പെൺകുട്ടികളെ വലയിലാക്കിയത്. മുഴുവൻ പ്രതികളെയും ഉടൻ പിടികൂടുമെന്നും കമ്മിഷണർ വ്യക്തമാക്കി. സ്വർണക്കടത്ത് സംഘങ്ങളുമായി ഇവർക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്ന സംശയം ശക്തമായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇരകളെ ഉപയോഗിച്ച് സ്വർണക്കടത്ത് നടന്നതായി ഇതുവരെ തെളിവ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. പ്രതികൾക്ക് ഗുണ്ടാസംഘങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ടോയെന്ന കാര്യത്തിലും വിശദമായ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്. സിന്ധുവിൻ്റെ ഇവൻ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് കമ്പനിയുടെ പോസ്റ്ററിൽ ചില പ്രമുഖ താരങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ചും വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് വിധേയമാക്കും.
