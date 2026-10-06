പെട്ടിമുടി ദുരന്തപാഠം മറന്നു; ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി വാങ്ങിയ മൊബൈൽ ടവർ കാടുകയറി നശിക്കുന്നു
2020 ഓഗസ്റ്റ് ആറിനാണ് 70 പേരുടെ ജീവനെടുത്ത പെട്ടിമുടി ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തമുണ്ടായത്
Published : October 6, 2026 at 8:08 AM IST|
Updated : October 6, 2026 at 8:43 AM IST
ഇടുക്കി: അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ ദുരന്തമേഖലകളിൽ തടസമില്ലാത്ത വാർത്താവിനിമയ സൗകര്യമൊരുക്കാൻ സർക്കാർ ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി വാങ്ങിയ ചലിക്കുന്ന മൊബൈൽ ടവർ (സെൽ ഓൺ വീൽസ്) ഉപയോഗിക്കാതെ കാടുകയറി നശിക്കുന്നു. 2020 ഓഗസ്റ്റിൽ മൂന്നാർ പെട്ടിമുടിയെ നടുക്കിയ ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തത്തിന് പിന്നാലെ ദേവികുളത്ത് എത്തിച്ച അത്യാധുനിക സംവിധാനമാണ് വർഷങ്ങളായി അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥ മൂലം തുരുമ്പെടുത്ത് ഇല്ലാതാകുന്നത്.
പെട്ടിമുടി ദുരന്തപാഠവും ചലിക്കുന്ന മൊബൈൽ ടവറും
2020 ഓഗസ്റ്റ് ആറിനാണ് 70 പേരുടെ ജീവനെടുത്ത പെട്ടിമുടി ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തമുണ്ടായത്. അന്ന് ദുരന്തവിവരം പുറംലോകമറിയാനും രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കാനും ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയായത് വാർത്താവിനിമയ സംവിധാനങ്ങളുടെ അഭാവമായിരുന്നു.
കനത്ത മഴയിലും മണ്ണിടിച്ചിലിലും പ്രദേശത്തെ മൊബൈൽ ടവറുകളുടെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചതും റേഞ്ച് ലഭ്യമാകാതിരുന്നതും രക്ഷാപ്രവർത്തനം മണിക്കൂറുകളോളം വൈകാൻ ഇടയാക്കി. ഈ കയ്പേറിയ അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് ഭാവിയിൽ സമാന സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ അടിയന്തരമായി ദുരന്തസ്ഥലത്ത് എത്തിച്ച് നെറ്റ്വർക്ക് കവറേജ് ലഭ്യമാക്കാൻ ചലിക്കുന്ന മൊബൈൽ ടവർ സജ്ജമാക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്. പുതിയ ലോറിയിൽ കൂറ്റൻ ടവർ ഘടിപ്പിച്ച് ഉയർന്ന ശേഷിയുള്ള ജനറേറ്ററും മറ്റ് അത്യാധുനിക അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് സംവിധാനം ദേവികുളത്ത് എത്തിച്ചത്.
ഒരിക്കൽ പോലും ഉപയോഗിച്ചില്ല; ഇപ്പോൾ കാടുകയറിയ അവസ്ഥയിൽ
ലക്ഷങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്ന ഈ സംവിധാനം ദേവികുളത്ത് എത്തിച്ച ശേഷം നിർണായകമായ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പോലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് ഉയർന്നുവരുന്ന പ്രധാന ആരോപണം. ദേവികുളം ഡിഎഫ്ഒ ഓഫിസിന് സമീപത്തുള്ള ഇടമലക്കുടി പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ക്യാമ്പ് ഓഫിസ് പരിസരത്താണ് നിലവിൽ ഈ വാഹനം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കിടക്കുന്നത്. വർഷങ്ങളായി ഒരേയിടത്ത് കിടക്കുന്ന വാഹനം പൂർണമായും കാടുമൂടിയ അവസ്ഥയിലാണ്. കൃത്യമായ പരിപാലനവും സംരക്ഷണവും ഇല്ലാത്തതിനാൽ ലോറിയുടെ ബോഡിയും എൻജിനും ടവറിൻ്റെ അനുബന്ധ യന്ത്രഭാഗങ്ങളും കാലപ്പഴക്കത്താൽ തുരുമ്പെടുത്ത് നശിച്ചു തുടങ്ങി. വാഹനം ഇടയ്ക്കിടെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയോ ജനറേറ്റർ സർവീസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാത്തതിനാൽ ലക്ഷങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്ന യന്ത്രോപകരണങ്ങളുടെ ആയുസും പൂർണമായി അവസാനിക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണുള്ളത്.
2020 ൽ പെട്ടിമുടിയിൽ വലിയ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായി. ഇത് ലോകമറിഞ്ഞത് വൈകിയാണ്. അതിന് ശേഷം നെറ്റുവർക്കിന് വേണ്ടി ചലിക്കുന്ന മൊബൈൽ ടവർ സ്ഥാപിച്ചു. ഇനിയും ഉരുൾ പൊട്ടൽ പോലെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഉടൻ അവിടെ എത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ആ സംവിധാനം അവിടെ സ്ഥാപിച്ചത്. ഇന്ന് ആ വാഹനം ദേവികുളത്ത് തുരുമ്പടിച്ച് കിടക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല. ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്തവും അധികാരികൾക്കാണ്. അവരാണ് ഇതിന് മറുപടി പറയേണ്ടത്. ലക്ഷങ്ങൾ വിലയുള്ള ആ വാഹനവും ആ ടവറും നശിക്കുകയാണ്. ആയതിനാൽ അധികാരികൾ ഇതിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് പ്രദേശവാസിയായ ഗണേഷ് പറയുന്നു.
അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥയ്ക്ക് എതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തം
ദുരന്തസാധ്യതയേറിയ ഇടുക്കി മലയോര മേഖലയിൽ അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ ഏറെ ഉപകാരപ്പെടേണ്ട സുപ്രധാന വാർത്താവിനിമയ സംവിധാനമാണ് അധികൃതരുടെ കൺമുന്നിൽ കിടന്ന് നശിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ നിന്നും പൊതുജനങ്ങളുടെ നികുതിപ്പണത്തിൽ നിന്നും വൻ തുക മുടക്കി വാങ്ങിയ വാഹനം ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താതെ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം കനക്കുകയാണ്.
ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട വാഹനം ഉടനടി അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തി പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കണമെന്നും വീഴ്ച വരുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നുമാണ് പ്രദേശവാസികളുടെയും പൊതുപ്രവർത്തകരുടെയും ആവശ്യം. വരും നാളുകളിൽ മഴ കനക്കുകയും പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് സാധ്യത വർധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ പ്രവർത്തനസജ്ജമാക്കി നിലനിർത്തേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെട്ട് ഈ മൊബൈൽ ടവർ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പൂർത്തിയാക്കി ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെയോ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളുടെയോ കീഴിൽ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
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