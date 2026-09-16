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കാട്ടാന ഭീഷണി ഇനി പഴങ്കഥ; ഉടുമ്പൻചോലയിലെ ആദിവാസി ഊരുകളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന റേഷൻ കടയെത്തി

ഉടുമ്പൻചോല താലൂക്കിലെ കോഴിപ്പന്നകുടി, പന്തടി കളം തുടങ്ങിയ ദുർഘടമായ ആദിവാസി മേഖലകളിലേക്കാണ് പുതിയ ഘട്ടത്തിൽ റേഷൻ സാധനങ്ങൾ നേരിട്ടെത്തിക്കുന്നത്

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ഉടുമ്പൻചോലയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന റേഷൻ കടയ്ക്ക് തുടക്കമായി (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 16, 2026 at 1:01 PM IST

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ഇടുക്കി: കാട്ടുപാതകളിലെ വന്യമൃഗ ഭീഷണിയും കിലോമീറ്ററുകളോളം ഭാരം പേറിയുള്ള ദുരിതയാത്രയും ഒഴിവാക്കി വിദൂര ആദിവാസി ഊരുകളിൽ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ നേരിട്ടെത്തിക്കുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ 'സഞ്ചരിക്കുന്ന റേഷൻ കട' പദ്ധതി ഉടുമ്പൻചോല താലൂക്കിലും സജീവമാകുന്നു. ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ ഉപഭോക്തൃകാര്യ വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാംഘട്ട ഉദ്ഘാടനവും വാഹനത്തിൻ്റെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് കർമവും അഡ്വ. സേനാപതി വേണു നിർവഹിച്ചു.

ദുർഘട പാതകളിലേക്ക് നേരിട്ട്
ഉടുമ്പൻചോല താലൂക്കിലെ കോഴിപ്പന്നകുടി, പന്തടി കളം തുടങ്ങിയ ദുർഘടമായ ആദിവാസി മേഖലകളിലേക്കാണ് പുതിയ ഘട്ടത്തിൽ റേഷൻ സാധനങ്ങൾ നേരിട്ടെത്തിക്കുന്നത്. 2013ലെ ദേശീയ ഭക്ഷ്യഭദ്രതാ നിയമം സംസ്ഥാനത്ത് കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായും സമഗ്രമായും നടപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി ഒറ്റപ്പെട്ടുകിടക്കുന്ന ആദിവാസി കോളനികളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഈ മാതൃകാ പദ്ധതി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

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ഉടുമ്പൻചോലയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന റേഷൻ കടയ്ക്ക് തുടക്കമായി (ETV Bharat)

വിശപ്പുരഹിത കേരളം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള വലിയ ചുവടുവയ്പ്പായി മാറുന്ന ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ, ഒറ്റപ്പെട്ട മലയോര മേഖലകളിൽ താമസിക്കുന്ന ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് അർഹതപ്പെട്ട റേഷൻ സാധനങ്ങൾ ചൂഷണത്തിന് വിധേയമാകാതെ വാതിൽപ്പടിയിൽ ലഭിക്കും. സംസ്ഥാനത്തെ പത്ത് ജില്ലകളിലായി ഇരുപത്തിയൊന്ന് താലൂക്കുകളിലെ നൂറ്റിനാല്പത്തിരണ്ട് ആദിവാസി ഉന്നതികളിൽ വിജയകരമായി നടപ്പാക്കപ്പെട്ട പദ്ധതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉടുമ്പൻചോലയിലും കൂടുതൽ കരുത്താർജിക്കുന്നത്.

കാട്ടാന ഭീഷണിക്കും തലച്ചുമടിനും പരിഹാരം
ശാന്തൻപാറ പന്നിയാർ എസ്റ്റേറ്റിലെ പൊതുവിതരണ കേന്ദ്രത്തിന് കീഴിൽ വരുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. മുൻപ് റേഷൻ വാങ്ങുന്നതിനായി ഊരുകളിൽനിന്ന് ഏറെ ദൂരം സഞ്ചരിച്ച് പൊതുവിതരണ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിയ ശേഷം, അരിയും മറ്റ് അവശ്യസാധനങ്ങളും തലച്ചുമടായി കൊണ്ടുപോകേണ്ട ദുരിതാവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ നിവാസികൾ. കാടുകളിലൂടെയുള്ള യാത്രയിൽ കാട്ടാന ഉൾപ്പെടെയുള്ള വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണം പതിവായതോടെ റേഷൻ വാങ്ങാൻ പോകുന്നതുപോലും വലിയ ജീവൻമരണ പോരാട്ടമായിരുന്നു. സഞ്ചരിക്കുന്ന റേഷൻ കട എത്തിയതോടെ ഈ സുരക്ഷാ ഭീഷണിക്കും ശാരീരിക അധ്വാനത്തിനും ശാശ്വത പരിഹാരമായിരിക്കുകയാണ്. മുൻകാലങ്ങളിൽ റേഷൻ കടകളിൽ പോയിവരാൻ ഒരു ദിവസത്തെ കൂലി നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നിരുന്ന അവസ്ഥയ്ക്കും ഇതോടെ മാറ്റംവന്നു.

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ഉടുമ്പൻചോലയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന റേഷൻ കടയ്ക്ക് തുടക്കമായി (ETV Bharat)

പദ്ധതിയുടെ വ്യാപനം
പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അടുവിളാന്താൻ കുടിയിലാണ് വിജയകരമായി റേഷൻ ധാന്യങ്ങൾ വാതിൽപ്പടിയായി എത്തിച്ചു നൽകിയത്. ഇതിൻ്റെ വിജയത്തെയും പ്രയോജനത്തെയും തുടർന്നാണ് പദ്ധതി കൂടുതൽ ഊരുകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ചത്. പന്നിയാർ പൊതുവിതരണ കേന്ദ്രത്തെ പ്രധാന കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടാണ് മറ്റ് ആദിവാസി മേഖലകളിലേക്കും സഞ്ചരിക്കുന്ന റേഷൻ കടയുടെ പ്രവർത്തനം വിപുലീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

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സർക്കാരിൻ്റെ ജനക്ഷേമ പദ്ധതികൾ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും താഴെത്തട്ടിലുള്ള മനുഷ്യരിലേക്ക് തടസങ്ങളില്ലാതെ എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ഇതിലൂടെ പൂർത്തിയാകുന്നത്. കാടിൻ്റെ മക്കളുടെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയും ജീവൻ്റെ സംരക്ഷണവും ഒരുപോലെ ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഈ വൻ ചുവടുവെപ്പിന് പ്രദേശവാസികളിൽനിന്നും വലിയ വരവേൽപാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇടനിലക്കാരുടെ ചൂഷണം ഒഴിവാക്കി കൃത്യമായ അളവിലും തൂക്കത്തിലും ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഉറപ്പാക്കാൻ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഊരുകളിലേക്ക് പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിക്കാനും വകുപ്പ് ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്.

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MOBILE RATION SHOP KERALA
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