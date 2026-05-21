വാഹനമില്ല;ദേവികുളത്ത് മൊബൈല്‍ മെഡിക്കല്‍ യൂണിറ്റിൻ്റെ പ്രവര്‍ത്തനം നിലച്ചു, വലഞ്ഞ് ഗോത്ര മേഖല

ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് കീഴിൽ ദേവികുളം താലൂക്ക് പരിധിയിലെ വിവിധ ആദിവാസി ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന യൂണിറ്റാണ് മാസങ്ങളായി വാഹനമില്ലാതെ വലയുന്നത്.

Mobile Medical Units in Devikulam's Tribal Areas face Amid Crisis (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 21, 2026 at 7:00 PM IST

ഇടുക്കി : ദേവികുളം തോട്ടം - ഗോത്രമേഖലകളിലെ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർക്ക് ഏറെ ആശ്വാസമായിരുന്ന മൊബൈൽ മെഡിക്കൽ യൂണിറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വാഹനമില്ലാത്തതിനെ തുടർന്ന് പ്രതിസന്ധിയിൽ. ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് കീഴിൽ ദേവികുളം താലൂക്ക് പരിധിയിലെ വിവിധ ആദിവാസി ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന യൂണിറ്റാണ് മാസങ്ങളായി വാഹനമില്ലാതെ വലയുന്നത്. മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ പോലും മുടങ്ങുന്ന അവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളത്.

ലേലം വിളിച്ചെടുത്തു, പകരം വാഹനമില്ല!

ഒരു ഡോക്‌ടർ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് ജീവനക്കാരാണ് ഈ മൊബൈൽ മെഡിക്കൽ യൂണിറ്റിലുള്ളത്. താലൂക്കിലെ ഉൾക്കാടുകളിലും ഗോത്ര മേഖലയിലും തോട്ടം മേഖലകളിലും നേരിട്ടെത്തി ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുക, സൗജന്യ ആരോഗ്യ പരിശോധന നടത്തുക, മരുന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്യുക എന്നിവയാണ് ഈ യൂണിറ്റിൻ്റെ പ്രധാന ചുമതലകൾ. എന്നാൽ, യൂണിറ്റിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന വാഹനം കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കി ലേലം ചെയ്‌ത് പോയതോടെയാണ് പ്രതിസന്ധി തുടങ്ങിയതെന്ന് പൊതു പ്രവർത്തകനായ കോയ അമ്പാട്ട് പറഞ്ഞു. പുതിയ വാഹനം അനുവദിക്കുന്നതിൽ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും കടുത്ത വീഴ്‌ചയുണ്ടായതായാണ് ആക്ഷേപം.

ദേവികുളത്തെ ഗോത്രമേഖല (ETV Bharat)

മുടങ്ങുന്ന ക്യാമ്പുകൾ; ദുരിതത്തിലായി ആദിവാസി ജനവിഭാഗങ്ങൾ

നിലവിൽ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫിസിൽ (DMO) നിന്നും താത്കാലികമായി നൽകുന്ന വാഹനത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് യൂണിറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനം. എന്നാൽ പല ദിവസങ്ങളിലും ഈ വാഹനം ലഭ്യമാകാറില്ല. ഇതോടെ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച ക്യാമ്പുകൾ പോലും റദ്ദാക്കേണ്ടി വരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അടിമാലി മച്ചിപ്ലാവ് കുടിയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് വാഹനം ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് മുടങ്ങിയിരുന്നു. മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തിരുന്ന ശേഷമാണ് ചികിത്സ തേടിയെത്തിയ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ നിരാശയോടെ മടങ്ങിയത്. ആശുപത്രികൾ കുറവുള്ള ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത്തരം ക്യാമ്പുകൾ മുടങ്ങുന്നത് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട്.

മൊബൈൽ മെഡിക്കൽ യൂണിറ്റ് പ്രതിസന്ധിയില്‍ (ETV Bharat)

പ്രധാന ആശങ്കകൾ ചുരുക്കത്തിൽ

ഒറ്റയൊരു മരുന്ന്: ഇടുക്കി ജില്ലയിലാകെ ഹെൽത്ത് സർവീസിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏക മൊബൈൽ മെഡിക്കൽ യൂണിറ്റാണിത്. ഇതിനോടാണ് അധികൃതരുടെ ഈ അവഗണന.

ഡോക്‌ടറെ മാറ്റാൻ നീക്കം: വാഹനം ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ യൂണിറ്റിലെ ഡോക്‌ടറെ 'വർക്കിങ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ്' (Working Arrangement) വ്യവസ്ഥയിൽ മറ്റൊരിടത്തേക്ക് ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിയോഗിക്കാൻ ജില്ലാ ആരോഗ്യവകുപ്പ് നീക്കം നടത്തുന്നതായി സൂചനയുണ്ട്.

പൂട്ടലിൻ്റെ വഴിയിൽ: ഡോക്‌ടറെക്കൂടി മാറ്റിയാൽ മൊബൈൽ മെഡിക്കൽ യൂണിറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പൂർണമായും നിലയ്ക്കും. ഇത് അനാഥമാക്കുന്നത് നൂറുകണക്കിന് ഗോത്രകുടുംബങ്ങളെയാണ്.

അടിയന്തര ഇടപെടൽ വേണം

ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ വളരെ കുറഞ്ഞ ദേവികുളത്തെ ആദിവാസി ഊരുകൾക്ക് താങ്ങായിരുന്ന ഈ പദ്ധതി തകർച്ചയുടെ വക്കിലാണ്. ജില്ലാ ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്ന അനാസ്ഥയാണ് ഈ ദുരവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് വ്യാപകമായ ആക്ഷേപമുണ്ട്. അടിയന്തരമായി മൊബൈൽ മെഡിക്കൽ യൂണിറ്റിന് സ്വന്തമായി പുതിയ വാഹനം അനുവദിക്കാനും, നിലവിലുള്ള ജീവനക്കാരെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ക്യാമ്പുകൾ പുനരാരംഭിക്കാനും ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫിസറുടെയും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെയും ഭാഗത്തുനിന്ന് അടിയന്തര ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും ആവശ്യം.

