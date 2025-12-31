ETV Bharat / state

തുടർക്കഥയായി ആൾക്കൂട്ട മർദനം; വടകരയിൽ യുവാവിനെ തല്ലിച്ചതച്ചു, വീഡിയോ പുറത്ത്

വടകര തിരുവള്ളൂരിൽ പേരാമ്പ്ര സ്വദേശിക്കാണ് ക്രൂരമായ മർദനമേറ്റത്. ഗുഡ്‌സ് ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായ യുവാവ് ബൈക്കിൽ ഇടിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു മർദനമെന്നാണ് വിവരം.

Representative Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 31, 2025 at 10:18 AM IST

2 Min Read
കോഴിക്കോട്: വടകര തിരുവള്ളൂരിൽ യുവാവിന് നേരെ ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണം. പേരാമ്പ്ര സ്വദേശിയായ യുവാവിനെയാണ് സംഘം ചേർന്ന് ആക്രമിച്ചത്. മർദനത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. മർദനത്തിൽ യുവാവിന് കൈക്കും തലയ്ക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടെന്ന് വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു.

യുവാവിൻ്റെ ഗുഡ്‌സ് ഓട്ടോ ബൈക്കിൽ ഇടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നാരോപിച്ചാണ് യുവാവിന് നേരെ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടത്. നിരവധി തവണ ക്ഷമാപണം നടത്തിയിട്ടും വാഹനത്തിനുണ്ടായ കേടുപാടുകൾ പരിഹരിക്കാമെന്ന് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തിട്ടും യുവാവിനെതിരെ മർദനം തുടരുകയായിരുന്നു എന്നും ആരോപണമുണ്ട്.

വടകരയിലെ ആൾക്കൂട്ട വിചാരണ (ETV Bharat)

പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും പ്രദേശത്ത് പ്രതിഷേധം കനക്കുന്നുണ്ട്. തിരുവള്ളൂരിലെ ഒരു കടയിലെ തൊഴിലാളിയാണ് ആൾക്കൂട്ട മർദനത്തിൽ പരിക്കേറ്റ യുവാവെന്നാണ് വിവരം. അക്രമി സംഘത്തിൽ നിന്നും പെട്ടന്ന് തന്നെ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടതിനാൽ മറ്റ് വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

തുടർക്കഥയാകുന്ന ആൾക്കൂട്ട വിചാരണകൾ

മോഷണക്കുറ്റം ആരോപിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പാലക്കാട് വാളയാറിൽ ആൾക്കൂട്ട മർദനമേറ്റ് അതിഥി തൊഴിലാളി കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. ഛത്തീസ്‌ഗഡ് ബിലാസ്‌പൂർ സ്വദേശി രാമനാരായൺ ഭയ്യാർ (31) ആണ് ക്രൂരമായ മർദനത്തിനൊടുവിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തിൽ അഞ്ച് പേരുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

മദ്യലഹരിയിലായിരുന്ന രാമനാരായണനെ മോഷ്‌ടാവെന്ന് സംശയിച്ച് നാട്ടുകാര്‍ വളയുകയും ചോദ്യം ചെയ്യലെന്ന പേരില്‍ ക്രൂരമായി മർദിക്കുകയുമായിരുന്നു. മര്‍ദനമേറ്റ് ആന്തരിക അവയവങ്ങള്‍ക്ക് ക്ഷതമേറ്റ രാമനാരായണ്‍ ചോര തുപ്പി നിലത്തു വീണതിനെ തുടര്‍ന്ന് രാമനാരായൺ ഭയ്യാറിനെ പാലക്കാട് ജില്ലാ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു.

കൊല്ലണമെന്ന ബോധപൂർവമായ ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയായിരുന്നു ആക്രമണമെന്നാണ് റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ഒന്നാം പ്രതി അനു, രണ്ടാം പ്രതി പ്രസാദ് എന്നിവർ വടികൊണ്ടും കൈകൾകൊണ്ടും മർദിച്ചെന്നും മൂന്നാം പ്രതി മുരളി മുഖത്ത് അടിച്ചെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ. നാലാം പ്രതി ആനന്ദൻ വയറ്റിൽ ചവിട്ടുകയും അഞ്ചാം പ്രതി തലയിൽ അടിക്കുകയും ചെയ്‌തെന്നും റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. കള്ളൻ എന്ന് ആരോപിച്ചാണ് പ്രതികൾ യുവാവിനെ തടഞ്ഞുവച്ച് മർദിച്ചത്.

2018ലാണ് പാലക്കാട് സമാന സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത്. അട്ടപ്പാടി മുക്കാലിക്കടുത്ത് കടുകുമണ്ണ ഗോത്രവർഗ ഉന്നതിയിലെ മധുവിനെയാണ് മോഷണകുറ്റം ആരോപിച്ച് ആൾക്കൂട്ട വിചാരണ നടത്തി മർദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത്.

ഇത് രാജ്യം മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്‌ത സംഭവമായിരുന്നു. മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യമുള്ള മധുവിനെ കെട്ടിയിട്ട് ക്രൂരമായി മർദിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ അടക്കം പ്രചരിച്ചിരുന്നു. കേസിലെ 14 പ്രതികളില്‍ 13 പേര്‍ക്കും ഏഴുവര്‍ഷം കഠിനതടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ച കേസായിരുന്നു അട്ടപ്പാടി മധുവിൻ്റെ കൊലപാതകം.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

