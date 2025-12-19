ആൾക്കൂട്ട വിചാരണ... ചോര തുപ്പി മരിക്കും വരെ ക്രൂരത; വാളയാറിലെ അതിഥി തൊഴിലാളിയുടെ മരണത്തിൽ അഞ്ച് പേർ അറസ്റ്റിൽ
കയ്യിൽ മോഷണവസ്തുക്കളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും നാട്ടുകാർ രാമനാരായൺ ഭയ്യാറിനെ തല്ലിച്ചതച്ചു എന്നാണ് എഫ്ഐആർ.
Published : December 19, 2025 at 12:37 PM IST|
Updated : December 19, 2025 at 12:44 PM IST
പാലക്കാട്: ആദ്യം ചോദ്യം ചെയ്തു... പിന്നെ നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടി... ഒടുവിൽ ചോര തുപ്പി മരിക്കും വരെ ക്രൂരത. യുപിയിലോ ബിഹാറിലോ അല്ല പ്രബുദ്ധ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള വാർത്തയാണിത്. മോഷണക്കുറ്റം ആരോപിച്ച് ആൾക്കൂട്ട മർദനമേറ്റ് മരിച്ച അതിഥി തൊഴിലാളി നേരിട്ടത് കൊടും ക്രൂരത. സംഭവത്തിൽ അഞ്ച് പേരുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി വൈകിയാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. നാട്ടുകാരായ ചിലരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതിൽ അഞ്ച് പേരുടെ അറസ്റ്റാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിനൊടുവിലാണ് അറസ്റ്റ്. കയ്യിൽ മോഷണവസ്തുക്കളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും നാട്ടുകാർ രാമനാരായൺ ഭയ്യാറിനെ തല്ലിച്ചതച്ചു എന്നാണ് എഫ്ഐആർ.
വാളയാർ അട്ടപ്പള്ളത്ത് തൊഴിൽ തേടി എത്തിയതാണ് ഛത്തീസ്ഗഡ് ബിലാസ്പൂർ സ്വദേശി രാമനാരായൺ ഭയ്യാർ (31). എന്നാൽ രാമനാരായൺ ഭയ്യാർ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ നേരിട്ടത് കൊടും ക്രൂരതയെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. മദ്യലഹരിയിലായിരുന്ന രാമനാരായണനെ മോഷ്ടാവെന്ന് സംശയിച്ച് നാട്ടുകാര് വളയുകയായിരുന്നു. ചോദ്യം ചെയ്യലെന്ന പേരില് തുടങ്ങിയ മര്ദനം പിന്നീട് അതിക്രൂര മർദനമായി മാറി. അട്ടപ്പാടിയിലെ മധുവിൻ്റെ കൊലപാതകത്തിന് സമാനമായ രീതിയില് വിചാരണ നടത്തിയായിരുന്നു ഈ കൊടും ക്രൂരത.
മര്ദ്ദനമേറ്റ് ആന്തരിക അവയവങ്ങള്ക്ക് ക്ഷതമേറ്റ രാമനാരായണ് ചോര തുപ്പി നിലത്തു വീഴുകയായിരുന്നു. തുടര്ന്ന് പരിക്കേറ്റ ഭയാറിനെ പാലക്കാട് ജില്ലാ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് മരിക്കുകയായിരുന്നു.
അതേസമയം രാമനാരായണിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അടിയേറ്റ പാടുകളുണ്ടെന്നും കൃത്യമായ മരണകാരണം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമായാലേ വ്യക്തതമാകൂവെന്നും വാളയാർ പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഇയാള് മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നുവെന്നും വഴിതെറ്റി അവിടെ എത്തിയതാണെന്നുമാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ കൂടുതൽ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല.
2018ൽ പാലക്കാട് അട്ടപ്പാടി മുക്കാലിക്കടുത്ത് കടുകുമണ്ണ ആദിവാസി ഊരിലെ മധുവിനെ മോഷണം ആരോപിച്ച് ആൾക്കൂട്ട വിചാരണ നടത്തി മർദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത് കേരളത്തെ ഞെട്ടിച്ച സംഭവമായിരുന്നു. അതിന് പിന്നാലെയാണ് വീണ്ടും ദാരുണ സംഭവം കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പുറത്തു വരുന്നത്. മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യമുള്ള മധുവിനെ കെട്ടിയിട്ട് ക്രൂരമായി മർദിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. കേസിലെ 14 പ്രതികളില് 13 പേര്ക്കും ഏഴുവര്ഷം കഠിനതടവ് ലഭിച്ച കേസായിരുന്നു അട്ടപ്പാടി മധു കൊലപാതകം.
