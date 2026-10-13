ഭിക്ഷാടകനെ മർദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം; അഞ്ച് പേർ കസ്റ്റഡിയിൽ
ഭിക്ഷാടകനെ ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തില് അന്വേഷണം ഊര്ജിതം. ഞായറാഴ്ചയാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. കൊലപാതക കാരണം വ്യക്തമല്ല.
Published : October 13, 2026 at 7:07 PM IST
പാലക്കാട്: മൂലത്തറയിൽ ഭിക്ഷാടകനെ മർദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ അഞ്ച് പേരെ മീനാക്ഷിപുരം പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. മൂലത്തറ ഡാമിന് സമീപത്തെ കള്ളുഷാപ്പിന് മുന്നിൽ വച്ച് കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് സംഭവം നടന്നതെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പ്രദേശവാസികളാണ് ഭിക്ഷാടകനെ സംശയാസ്പദമായ നിലയിൽ മരിച്ചുകിടക്കുന്നത് കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്ന് മീനാക്ഷിപുരം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. സ്ഥലത്തെത്തിയ പൊലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയ്ക്കും തുടർനടപടികൾക്കും ശേഷമാണ് മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി അയച്ചത്.
പ്രദേശവാസികളാണ് ഭിക്ഷാടകൻ മരിച്ച വിവരം അറിയിച്ചതെന്നും അപ്പോൾ തന്നെ പൊലീസ് സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിയെന്നും ചിറ്റൂര് ഡിവൈഎസ്പി ശശീന്ദ്രന് പറഞ്ഞു. പരിശോധന നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയതിനുശേഷം മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് അയച്ചു. സംഭവത്തിൽ അഞ്ച് പേരെ നിലവിൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന കാരണം വ്യക്തമല്ല. കേസില് അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണ്. കൊലപാതകത്തില് കൂടുതല് പേര്ക്ക് പങ്കുണ്ടോയെന്ന കാര്യം അന്വേഷിച്ച് വരികയാണെന്നും ഡിവൈഎസ്പി ശശീന്ദ്രന് പറഞ്ഞു.
തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ നടത്തിയ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിലാണ് ഭിക്ഷാടകൻ്റെ മരണം കൊലപാതകമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതോടെ സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹത നീക്കുന്നതിനും പ്രതികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുമായി മീനാക്ഷിപുരം പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി. പൊലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഞ്ച് പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഭിക്ഷാടകനെ മർദിക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം എന്താണെന്നും സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ വ്യക്തിവൈരാഗ്യമോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളോ ഉണ്ടോയെന്നും പൊലീസ് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.
സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് പങ്കുണ്ടോയെന്നും കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ച സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. കസ്റ്റഡിയിലുള്ളവരെ ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലെ കണ്ടെത്തലുകളും അന്വേഷണത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന മൊഴികളും അടിസ്ഥാനമാക്കി സംഭവത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
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