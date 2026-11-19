'ഇത് അവസാനത്തെ ബസാണ്, പൊളിഞ്ഞാൽ വരാൻ പോകുന്നത് ബിജെപി': ഭരണത്തിന് മുന്നറിയിപ്പുമായി കാരശ്ശേരി
ബിജെപി ഒരുതവണ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ പിന്നെ മാറ്റാൻ എളുപ്പമല്ല. എൽഡിഎഫ് യുഡിഎഫ് ഇങ്ങനെ മാറിവരുന്ന ചിത്രം ആയിരിക്കില്ല ബിജെപി കേരളത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നതെന്നും കാരശ്ശേരി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി
Published : November 19, 2026 at 10:37 AM IST
കെ ശശീന്ദ്രന്
കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാനത്ത് വിലക്കയറ്റം വല്ലാതെ വർധിച്ചുവെന്നും അത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അനുഭവപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് താനെന്നും പ്രമുഖ ചിന്തകനും എഴുത്തുകാരനുമായ എംഎൻ കാരശ്ശേരി. വളരെ ചെറിയ കുടുംബമായിട്ടും തൻ്റെ കുടുംബ ബജറ്റിനെ വിലക്കയറ്റം വിചാരിക്കാത്ത രീതിയിൽ ബാധിച്ചുവെന്നും താഴെത്തട്ടുവരെ ഒരേപോലെ വലയ്ക്കുന്ന ഈ വിഷയത്തിൽ യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ ഇടപെടൽ അത്യാവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ഭരിക്കുന്ന യുഡിഎഫും കോൺഗ്രസുകാരും ജനകീയ വിഷയങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഭരണമുന്നണിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു വീഴ്ചയും ഗുണകരമാകാൻ പോകുന്നത് ബിജെപിക്കാണ്. കോൺഗ്രസുകാരും മുസ്ലിം ലീഗുകാരും മാത്രം വോട്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ടല്ല യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിൽ എത്തിയത്. നിഷ്പക്ഷ വോട്ടുകളാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എല്ലാം മാറ്റിമറിച്ചത്.
അതിൽത്തന്നെ എൽഡിഎഫിൻ്റെ അണികളാണ് മാറ്റി ചിന്തിച്ചത്. പയ്യന്നൂരിലും തളിപ്പറമ്പിലും അമ്പലപ്പുഴയിലും സിപിഎം വിമതന്മാർക്ക് വോട്ട് ചെയ്തത് എൽഡിഎഫ് അണികളാണെന്നത് ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്. വോട്ടർമാരിലുണ്ടായ ഈ മാറ്റം വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. കേരളത്തിലെ യുഡിഎഫും എൽഡിഎഫും ഒരുപോലെയാണെന്ന് ജനങ്ങൾ കരുതിയാൽ പിന്നീട് അവരുടെ അടുത്ത മാർഗം ബിജെപി ആയിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ബംഗാൾ അനുഭവവും ബിജെപിയുടെ വളർച്ചയും
ബംഗാളിലെ രാഷ്ട്രീയ അനുഭവത്തിൽനിന്ന് സിപിഎം മാത്രം പാഠം പഠിച്ചാൽ പോരാ, കോൺഗ്രസും പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിലവിൽ നിയമസഭയിൽ ബിജെപിക്ക് മൂന്ന് അംഗങ്ങളുണ്ട്. അവരെക്കുറിച്ച് പൊതുവിൽ മികച്ച അഭിപ്രായങ്ങളുമുണ്ട്. അഖിലേന്ത്യ തലത്തിലും കേരളത്തിലും നവമാധ്യമങ്ങളിൽ ശക്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ബിജെപിയാണ്. മറ്റ് പാർട്ടിക്കാർ അസഭ്യം പറയാൻ വേണ്ടി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ബിജെപി അവിടെ കാര്യമായി പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ബിജെപി വളരാതിരിക്കാൻ യുഡിഎഫും പ്രത്യേകിച്ച് കോൺഗ്രസുമാണ് ആദ്യം അച്ചടക്കം പഠിക്കേണ്ടത്.
ബിജെപി ഒരുതവണ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ പിന്നീട് അവരെ മാറ്റുക എളുപ്പമല്ല. 2014ൽ കേന്ദ്രത്തിൽ നരേന്ദ്ര മോദി അധികാരത്തിൽ വന്നത് ഓർമപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു കാരശ്ശേരി ഇതിന് അടിവരയിട്ടത്. രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറം മതവും ജാതിയും വികാരവുമെല്ലാം കെട്ടുപിണഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഒന്നാണത്.
എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും മാറിമാറി വരുന്നതുപോലെയുള്ള ചിത്രമായിരിക്കില്ല ബിജെപി കേരളത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്. നവമാധ്യമങ്ങളിലും പത്രങ്ങളിലും ചർച്ചകളിലുമെല്ലാം ബിജെപി സജീവമായിക്കഴിഞ്ഞു. അതിനൊപ്പം അവർ അധികാരത്തിൽ വന്നുകഴിഞ്ഞാലും വലിയ കുഴപ്പമില്ല എന്ന ചിന്താഗതിക്കാരായി സാഹിത്യകാരന്മാരും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
നവമാധ്യമങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രീയവും കോൺഗ്രസിലെ ഗ്രൂപ്പിസവും
ഇന്ന് രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത് റോഡരികിലോ ഓഫിസുകളിലോ ഫാക്ടറികളിലോ മറ്റെവിടെയുമല്ല, പകരം നവമാധ്യമങ്ങളിലാണ്. സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഓരോ പാർട്ടിയും നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങളെല്ലാം ജനങ്ങളിലേക്ക് അപ്പപ്പോൾ എത്തുന്നുണ്ട്. അവിടെ സത്യത്തിനപ്പുറം അർധസത്യങ്ങളും വിലസുന്നുണ്ട്. സത്യവും സ്നേഹവും അഹിംസയുമൊന്നും യുക്തികൊണ്ടും ശാസ്ത്രംകൊണ്ടും തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കോൺഗ്രസിൽ നേരത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണോ ഗ്രൂപ്പുകൾ പ്രതിപക്ഷമായി പ്രവർത്തിച്ചത്, അതുപോലെ ഇപ്പോഴും ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണരുകയാണ്. ഭരണത്തെ പാർട്ടികൊണ്ടും പാർട്ടിയെ ഭരണംകൊണ്ടും വിമർശിക്കുന്ന രീതിയാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റേത്.
എന്നാൽ ഇതെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കാൻ ശക്തനായ ഒരു കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് ഉടൻ വന്നേ മതിയാകൂ. അദ്ദേഹം മറ്റ് ചുമതലകളൊന്നുമില്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളായിരിക്കണം. അതിനുയോജ്യനായ ഒരാളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എകെ ആൻ്റണിയും മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനും വിഎം സുധീരനുമൊക്കെ ഇടപെട്ട് രംഗത്തിറങ്ങണം. കാരണം ഇത് അവസാനത്തെ ബസാണ്, ഇത് തകർന്നാൽ പിന്നെ വരാൻ പോകുന്നത് ബിജെപിയാണെന്നും കാരശ്ശേരി ഓർമപ്പെടുത്തി.
കാമരാജ് പദ്ധതിയും പിഎം ശ്രീയും
മുൻപ് ഇതേപോലൊരു പ്രതിസന്ധി കോൺഗ്രസിൽ ഉടലെടുത്തപ്പോൾ അന്ന് എഐസിസി പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന കെ കാമരാജ് ഒരു പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയിരുന്നു. മുതിർന്ന നേതാക്കളൊക്കെ അധികാരപദവി ഒഴിഞ്ഞ് പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്ന കാമരാജ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു.
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കോഴിക്കോട് ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതുപോലും ഹൈക്കമാൻഡ് ആണ്. ആ രീതി മാറി തൊട്ടുമുകളിലെ കമ്മിറ്റിക്ക് ഇത്തരം അധികാരങ്ങൾ നൽകണം. പ്രതിപക്ഷത്തായിരുന്നപ്പോൾ പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിക്കെതിരെ ഘോരഘോരം ശബ്ദമുയർത്തിയവർ ഇപ്പോൾ നിശ്ശബ്ദരാണ്. അവരൊക്കെ എവിടെപ്പോയെന്ന് അറിയില്ലെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്ത് ആ പദ്ധതി നടപ്പാക്കില്ലെന്നാണ് തൻ്റെ വിചാരമെന്നും എംഎൻ കാരശ്ശേരി വ്യക്തമാക്കി.
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