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"ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വീട്ടിൽ ഭാര്യയും മക്കളുമുള്ളതാണ്"; മണിയുടെ പ്രസംഗത്തിന് ‘പ്രായം’ പറഞ്ഞ് വനംമന്ത്രിയുടെ കൊട്ട്

വനംവകുപ്പിനും പൊലീസിനുമെതിരെ കടുത്ത ഭാഷയിൽ ഭീഷണി മുഴക്കിയ മുൻ മന്ത്രി എം എം മണിക്ക് മറുപടിയുമായി വനംവകുപ്പ് മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോൺ രംഗത്ത്

CPM forest office march Shibu Baby John forest department Idukki Idukki revenue land dispute
ഷിബു ബേബി ജോൺ , എം എം മണി (fb@Shibu Baby John﻿, fb@MM Mani)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 16, 2026 at 6:59 PM IST

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ഇടുക്കി/തിരുവനന്തപുരം: മലയോര മേഖലയിലെ ഭൂമി തർക്കങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻ മന്ത്രിയും സിപിഎം മുതിർന്ന നേതാവുമായ എം എം മണിയും, വനംവകുപ്പ് മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോണും തമ്മിൽ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പുതിയ വാക്പോരിന് തിരികൊളുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

മുൻ മന്ത്രി എം എം മണി (ETV Bharat)

ഇടുക്കി കഞ്ഞിക്കുഴിയിൽ വനംവകുപ്പിനും പൊലീസിനുമെതിരെ "അടിച്ചാൽ തിരിച്ചടിക്കും" എന്ന കടുത്ത ഭാഷയിൽ എം എം മണി പരസ്യ ഭീഷണി മുഴക്കിയപ്പോൾ, മണിയുടെ പ്രായം കണക്കിലെടുത്ത് താൻ ഇതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നില്ലെന്ന പരിഹാസ മറുപടിയുമായി മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോണും രംഗത്തെത്തി. റവന്യൂ ഭൂമി വനംവകുപ്പ് പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനെതിരെ സിപിഎം കഞ്ഞിക്കുഴിയിൽ നടത്തിയ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസ് മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യവെയായിരുന്നു മണിയുടെ വിവാദ പ്രസംഗം.

‘വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം’; ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കുടുംബത്തെ ഓർമ്മിപ്പിച്ച് മണി

ജനങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വന്നാൽ വനംവകുപ്പിനെയും പൊലീസിനെയും ശക്തമായി നേരിടുമെന്നാണ് എം എം മണി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. നൂറോ നൂറ്റമ്പതോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചിന്നക്കനാലും കട്ടപ്പനയുമെല്ലാം വനമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജനങ്ങളുടെ മേലേക്ക് കുതിരകയറാൻ വരേണ്ടതില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. "ഞങ്ങൾക്ക് നിയമമൊക്കെ നന്നായി അറിയാം. അതുകൊണ്ട് നിയമം മാങ്ങാതൊലി എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടതില്ല," എന്ന് മണി തുറന്നടിച്ചു.

ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നേരെ വ്യക്തിപരമായ പരാമർശങ്ങളും പ്രസംഗത്തിലുണ്ടായി.

"ഫോറസ്റ്റുകാർക്കും പൊലീസുകാർക്കും ഒക്കെ വീട്ടിൽ ഭാര്യയും മക്കളും ഉള്ളതാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഭാര്യയും മക്കളും ഒക്കെയുണ്ട്, എന്നാൽ അവരോടൊപ്പം സുഖമായി ജീവിക്കാം എന്ന് കരുതിയല്ല ഞങ്ങൾ പൊതുപ്രവർത്തനത്തിന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. വരുന്നിടത്ത് വച്ച് കാണാം എന്ന മനോഭാവമാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത്," എം.എം. മണി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അടിച്ചാൽ തിരിച്ചടിക്കുമെന്നും മാധ്യമങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കിയാണ് അദ്ദേഹം പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചത്.

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‘ചീത്തവിളിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രീതി’

"ചോദിക്കുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക, നാല് ചീത്ത പറയുക എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാവുന്നത്. അങ്ങനെ അത് ശീലിച്ചുപോയി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രായം വച്ച് ഓരോരുത്തർ പോയി ഓരോന്ന് ചോദിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന് എൻ്റെ പേരുപോലും അറിയില്ല. ഒത്തിരി ജോലിയുള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങേർക്കൊക്കെ മറുപടി പറഞ്ഞ് സമയം കളയാനാകില്ല. അതുകൊണ്ട് മറുപടി പറയുന്നില്ല." വനംവകുപ്പ് മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോൺ പറഞ്ഞു.

തുടരുന്ന രാഷ്‌ട്രീയ വാക്പോര്

എം എം മണിയുടെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ശൈലിയിലുള്ള പ്രസംഗവും അതിന് മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോൺ നൽകിയ പരിഹാസ രൂപേണയുള്ള മറുപടിയും ഭരണ പ്രതിപക്ഷ ഭേദമന്യേ വൻ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്. ഇടുക്കിയിലെ ഭൂമി തർക്കങ്ങളിൽ സിപിഎം സമരം കടുപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുമെന്ന സൂചനയാണ് വനംവകുപ്പിൻ്റെ പ്രതികരണത്തിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ വാക്പോര് കൂടുതൽ ശക്തമാകാനാണ് സാധ്യത.

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TAGGED:

CPM FOREST OFFICE MARCH
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