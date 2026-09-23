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'അക്രമകാരികളായ കാട്ടാനകളെ കൊല്ലണം, എന്തിനാണിത്ര ദാക്ഷിണ്യം', എംഎം മണി

ചിന്നക്കനാല്‍ കാട്ടാന ആക്രമണത്തില്‍ പ്രതികരിച്ച് എംഎം മണി. പിടിച്ച് മാറ്റുന്നത് ശരിയായ നടപടിയല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം. മനുഷ്യരുടെ കാര്യത്തില്‍ ഇല്ലാത്ത ദാക്ഷിണ്യം എന്തിനാണ് മൃഗങ്ങളോടെന്നും ചോദ്യം.

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എംഎം മണി (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 23, 2026 at 2:31 PM IST

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ഇടുക്കി: അക്രമികാരികളായ കാട്ടാനകളെ സര്‍ക്കാര്‍ മുന്‍കൈയെടുത്ത് കൊല്ലുക തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് മുന്‍ മന്ത്രിയും സിപിഎം നേതാവുമായ എംഎം മണി. അത്തരത്തില്‍ ജനങ്ങള്‍ക്ക് സംരക്ഷണമൊരുക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇടുക്കിയില്‍ മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകരോട് സംസാരിക്കവേയാണ് പ്രതികരണം.

മേഖലയില്‍ ഇതിനോടകം തന്നെ 60ലധികം പേരെയാണ് കാട്ടാന കൊന്നിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലാണ് നാല്‌ പേരാണ് കാട്ടാന ആക്രമണത്തില്‍ പൊലിഞ്ഞത്. ഇത്തരത്തില്‍ മരിക്കുന്നവരുടെ കുടുംബങ്ങള്‍ അനാഥരാകുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളത്. ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങള്‍ ഭീതിയിലാണ്. ജനങ്ങള്‍ യാതൊരുവിധത്തിലും ജീവിക്കാനാകാത്ത സ്ഥിതിയാണുള്ളതെന്നും എംഎം മണി പറഞ്ഞു.

എംഎം മണിയുടെ പ്രതികരണം (ETV Bharat)

ജനങ്ങളുടെ ഭീതി അകറ്റേണ്ടതുണ്ട്. ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വം സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ബാധ്യതയാണ്. അതിന്‍റെ ഉത്തരവാദിത്വം വനം വകുപ്പിനും പൊലീസിനുമെല്ലാം ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സര്‍ക്കാര്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ കൃത്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വനം വകുപ്പും പൊലീസും ഇക്കാര്യത്തില്‍ കര്‍ശന നിലപാട് കൈക്കൊള്ളണം.

പിടിച്ച് മാറ്റുന്നത് ശരിയായ നടപടിയല്ല. അങ്ങനെ ചെയ്‌താല്‍ അവയ്‌ക്കെല്ലാം തീറ്റ കൊടുക്കണമെന്നും കൊല്ലുകയല്ലാതെ മറ്റ് മാര്‍ഗങ്ങളില്ല. ഇത്തരത്തില്‍ മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്നവരെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു? എന്നാല്‍ അക്രമകാരികളെ കൊല്ലണമെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോയെന്ന് ചോദിച്ചാല്‍, താന്‍ എന്‍റേതായ തീരുമാനമാണ് പറയുന്നത് എന്നാണ് എംഎം മണി പറഞ്ഞത്.

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ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും ഭീഷണി നേരിടുന്ന എന്തിനെയും നേരിടണം. അവര്‍ക്ക് സുരക്ഷയൊരുക്കിയതിന് ശേഷമാകണം മറ്റെന്തും. കൊല്ലരുതെന്ന് പറയുന്ന മൃഗസ്നേഹികളോട് കാട്ടാനകളെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ പറയാം. പ്രതിഷേധിക്കാനെത്തുന്നവന് യാതൊരു മുടക്കുമില്ലെന്നും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും പ്രതിഷേധിച്ചാല്‍ മതിയെന്നും ഇവിടെ അനുഭവിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മനുഷ്യന്‍റെ ജീവനാണോ പ്രധാനം അതോ മൃഗങ്ങളുടേതോയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. കാട്ടാനകളെ പിടിച്ചുമാറ്റാനുള്ള നടപടിയാണെങ്കിലും കൊല്ലാനുള്ള നടപടിയാണെങ്കിലും തങ്ങള്‍ അതിനെ പിന്താങ്ങും കാരണം ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയാണ് മുഖ്യം. ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാന്‍ വേണ്ടി ഒരാളെ കൊലപ്പെടുത്തിയാല്‍യെന്ന് കോടതിയോട് പറഞ്ഞാല്‍ സ്വയം രക്ഷയ്‌ക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് കോടതി അത് അംഗീകരിക്കുമെന്നും അതുകൊണ്ട് സ്വയം രക്ഷയ്‌ക്ക് വേണ്ടി മൃഗങ്ങളെ കൊന്നാലും അത് കോടതി അംഗീകരിക്കുമെന്ന് എംഎം മണി പറഞ്ഞു. മനുഷ്യരുടെ കാര്യത്തില്‍ ഇല്ലാത്ത ദാക്ഷിണ്യം എന്തിനാണ് മൃഗങ്ങളോട്? ഏത് സര്‍ക്കാരാണെങ്കിലും അത് ചെയ്യണമെന്നാണ് താന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

മലയോര മേഖലയെ വീണ്ടും കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി ഇടുക്കിയിൽ കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ ശാന്തൻപാറ പന്നിയാർ പന്തടിക്കളം സ്വദേശിയായ വിജയൻ (47) ഇന്ന് മരിച്ചിരുന്നു. ഇടുക്കി ചിന്നക്കനാൽ, ദേവികുളം റേഞ്ചുകളിൽ മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷത്തില്‍ കഴിഞ്ഞ നാല് മാസത്തിനിടെ ഈ മേഖലയിൽ മാത്രം പൊലിയുന്ന നാലാമത്തെ ജീവനാണിത്. വന്യമൃഗ ആക്രമണം രൂക്ഷമായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് എംഎം മണിയുടെ പ്രതികരണം.

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TAGGED:

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IDUKKI ELEPHANT ATTACK
MM MANI
കാട്ടാന ആക്രമണം
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