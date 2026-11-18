പയ്യന്നൂരിൽ വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ എംഎൽഎയുടെ പ്രസംഗത്തിനിടെ കൂക്കുവിളി, പിഎയ്ക്ക് നേരെ സിപിഎം പ്രവര്ത്തകരുടെ കൈയേറ്റശ്രമം
യൂണിയൻ സഹകരണ വാരാഘോഷം ഉദ്ഘാടനതിനിടെ വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ എംഎൽഎയുടെ പ്രസംഗം തടസപ്പെടുത്തി. സഹകരണ സംഘങ്ങളിലെ ഭാരവാഹികളായ സിപിഎം പ്രവർത്തകരാണ് വേദിക്ക് മുന്നിലേക്കെത്തി പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസംഗം തടസപ്പെടുത്തിയത്.
Published : November 18, 2026 at 1:30 PM IST
കണ്ണൂർ: തളിപ്പറമ്പ് സർക്കിൾ സഹകരണ വാരാഘോഷം ഉദ്ഘാടനത്തിനിടെ വി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ എം.എൽ.എയുടെ പ്രസംഗം തടസപ്പെടുത്തി സി.പി.എം പ്രവർത്തകർ. എം.എൽ.എയുടെ പി.എയ്ക്ക് നേരെ കയ്യേറ്റ ശ്രമവും നടന്നു. സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ എം.എൽ.എ രംഗത്തെത്തി. സഹകരണ മേഖലയിലെ യു.ഡി.എഫ് നേതാക്കളും പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു.
പ്രസംഗം തടസപ്പെടുത്തിയ നടപടിയും പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിനെ കയ്യേറ്റം ചെയ്തതും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാണ് പയ്യന്നൂരിൽ പ്രതിഷേധം നടക്കുന്നത്. സംഭവത്തിൽ നടപടി വേണമെന്ന് എം.എൽ.എ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ നിലയിലുള്ള അവസ്ഥയുണ്ടാകും എന്ന് കരുതിയിരുന്നില്ലെന്നും ബോധപൂർവം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.
'പ്രതിഷേധം നടത്തിയവരെ പരിപാടി കഴിയും മുമ്പ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം. വാരാഘോഷം അലങ്കോലപ്പെടുത്താൻ സംഘാടകരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും തന്നെ ശ്രമം ഉണ്ടായി. ഇത് അത്യന്തം ഖേദകരമാണ്. ശരിയായ ദിശയിൽ അല്ല പയ്യന്നൂരിലെ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് പുറത്തുവരുന്നത്, ഇത് തിരുത്താൻ അവർ തന്നെ തയ്യാറാകണമെന്നും' കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ എം.എൽ.എ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തളിപ്പറമ്പ് സർക്കിൾ സഹകരണ യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂരിൽ നടന്ന വാരാഘോഷ പരിപാടിക്കിടെയായിരുന്നു സംഭവം. എം.എൽ.എ സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ സഹകരണ സംഘം ഭാരവാഹികളായ ഒരു വിഭാഗം സി.പി.എം പ്രവർത്തകർ വേദിക്ക് മുന്നിലെത്തി പ്രതിഷേധിക്കുകയും ബഹളം വെച്ച് പ്രസംഗം തടസപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു. തളിപ്പറമ്പ് സർക്കിൾ സഹകരണ യൂണിയൻ സഹകരണ വാരാഘോഷം സ്ഥലം എം.എൽ.എയായ വി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണനെ ഒഴിവാക്കി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ സരിൻ ശശിയെ കൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യിക്കാൻ ആയിരുന്നു സി.പി.എം അനുകൂല സംഘടനയുടെ ആദ്യ ശ്രമമെന്ന് വി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ എം.എൽ.എ ഇടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കി.
ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ കുഞ്ഞികൃഷ്ണനെ ഒഴിവാക്കിയതിൽ വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നു. യു.ഡി.എഫ് നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വാരാഘോഷവുമായി സഹകരിക്കില്ലെന്നും തീരുമാനിച്ചു. വിഷയം സഹകരണ മന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷമാണ് കുഞ്ഞികൃഷ്ണനെ ഉദ്ഘാടകനാക്കി പുതിയ ഉത്തരവിറങ്ങിയത്. വകുപ്പ് നൽകിയ പുതിയ നിർദേശപ്രകാരം ക്രമീകരണം നടത്തിയെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വ്യക്തമാക്കിയെങ്കിലും കണ്ടോത്ത് കൂർബ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ പരിപാടി നടക്കുന്നതിനിടെ നടന്നത് നാടകീയ സംഭവങ്ങളാണുണ്ടായത്.
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പരിപാടി നടക്കുന്ന വേദിയുടെ പ്രവേശന കവാടത്തിന് സമീപം പരിപാടിയുടെ ബാനറിൽ സരിൻ ശശിയുടെ പേരും ഫോട്ടോയുമാണ് കൊടുത്തത്. ഇതാണ് എം.എൽ.എയെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. എം.എൽ.എ ഈ വിഷയം ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിനിടെ പ്രതിപാദിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതാണ് സി.പി.എം അനുകൂല സംഘടന നേതാക്കളെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്. പ്രസംഗം തുടരുന്നതിനിടെ വലിയ കൂക്കുവിളി ഉയർന്നു. സി.പി.എം അനുകൂല സംഘടന നേതാക്കളുടെ പ്രതിഷേധം ചിത്രീകരിച്ചവർക്ക് നേരെയും എം.എൽ.എയുടെ പി.എയ്ക്ക് നേരെയും കയ്യേറ്റം ഉണ്ടാകുകയായിരുന്നു.
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