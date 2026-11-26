തൃത്താല പരുതൂർ സ്കൂൾ വെടിവെപ്പ് കേസ്: വിവാദപരാമർശവുമായി ടിഎം ശശി എംഎൽഎ
സഹപാഠിയെ കൊല്ലണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് കുട്ടി തോക്കുമായെത്തിയതെന്നാണ് എംഎൽഎയുടെ പ്രസംഗം.
Published : November 26, 2026 at 5:42 PM IST
പാലക്കാട്: തൃത്താല പരുതൂർ സ്കൂൾ വെടിവെപ്പിൽ സഹപാഠിയെ കൊല്ലണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് കുട്ടി തോക്കുമായെത്തിയതെന്ന വിവാദ പരാമർശവുമായി ടിഎം ശശി എംഎൽഎ. അബദ്ധത്തിൽ വെടി പൊട്ടിയതല്ലെന്നും കൊല്ലാൻ തന്നെയാണ് കുട്ടി തോക്കുമായി സ്കൂളിലെത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. പഴമ്പാലക്കോട് എസ്എംഎം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്ന ആലത്തൂർ ഉപജില്ലാ കലോത്സവത്തിൻ്റെ സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ടിഎം ശശി.
''വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ചില വാർത്തകള് ഇപ്പോള് നമ്മുടെ നാട്ടിലും നടക്കുന്നു. സ്കൂളിൽ തോക്ക് കൊണ്ട് വന്ന് സഹപാഠിയെ വെടിവച്ച് വീഴ്ത്തുകയാണ്. കൊല്ലണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് കുട്ടി തോക്കുമായി എത്തിയത്,'' എന്നും ടിഎം ശശി പ്രസംഗത്തിൽ വിമർശനമുന്നയിച്ചു.
അതേസമയം കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയെ ഇന്ന് ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കി. കുട്ടിയെ അടുത്ത മാസം അഞ്ച് വരെ കോഴിക്കോട് വെള്ളിമാടുകുന്ന് ജുവനൈൽ ഹോമിൽ പാർപ്പിക്കാൻ ബോർഡ് ഉത്തരവിട്ടു. സഹപാഠിയുടെ ശരീരത്തിൽ പതിച്ച വെടിയുണ്ട തൃത്താല പൊലീസ് ഫൊറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്ക് അയയ്ക്കും. നേരത്തെ, ലൈസൻസില്ലാത്ത നാടൻ കൈത്തോക്ക് വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചതിന് കുട്ടിയുടെ അമ്മയ്ക്കെതിരെ പൊലീസ് ആംസ് ആക്ട് പ്രകാരം കേസെടുത്തിരുന്നു.
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തോക്ക് കൈവശം വച്ചതിനെതിരെ അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കുകയാണ് പൊലീസ്. കുട്ടിയുടെ കയ്യിലുള്ളത് ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത നാടൻ തോക്കാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. തോക്ക് കൈവശം വച്ച വീട്ടുകാർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. കുട്ടിയുടെ അമ്മയ്ക്കെതിരെയാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. വെടിയുതിർത്ത വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കുടുംബം ഇന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നിൽ ഹാജരായേക്കില്ലെന്നാണ് വിവരം. പരതൂർ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അധികൃതർക്കെതിരെയും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ നടപടി ഉണ്ടാകും.
കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത തോക്ക് പ്രവർത്തനക്ഷമമെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 0.22 റിവോൾവർ ആണ് പിടിച്ചെടുത്തത്. ഇത് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച തോക്ക് ആണെന്നും തോക്കിനുള്ളിലെ ബുള്ളറ്റ് പഞ്ചാബിൽ നിർമ്മിച്ചതാണെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു. തോക്ക് കുട്ടിയുടെ മുത്തശ്ശൻ്റേതാണെന്നും വീട്ടിലെ അലമാരയിൽ സൂക്ഷിച്ചതായിരുന്നുവെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു. അതേസമയം, കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ തോക്ക് എങ്ങനെ വന്നു എന്നാണ് പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്.
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