സാബു ജേക്കബ് നുണകളുടെ രാജകുമാരൻ; തുറന്ന സംവാദത്തിന് വെല്ലുവിളിച്ച് പി വി ശ്രീനിജൻ എംഎൽഎ

തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ വരെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളാണ് പി വി ശ്രീനിജൻ എന്ന് സാബു പറഞ്ഞതിൽ നന്ദിയുണ്ടന്നും ശ്രീനിജൻ പരിഹസിച്ചു

പി വി ശ്രീനിജൻ എംഎൽഎ
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 10, 2025 at 2:32 PM IST

എറണാകുളം: ട്വൻ്റി 20 പ്രസിഡൻ്റ് സാബു എം ജേക്കബിൻ്റെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമായി കുന്നത്തുനാട് എംഎൽഎ പി വി ശ്രീനിജൻ. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ സ്വാധീനിച്ചു എന്ന സാബുവിൻ്റെ ആരോപണം അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട ശ്രീനിജൻ, സാബുവിനെ 'നുണകളുടെ രാജകുമാരൻ' എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയും തുറന്ന സംവാദത്തിന് വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്തു. തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ വരെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളാണ് പി വി ശ്രീനിജൻ എന്ന് സാബു പറഞ്ഞതിൽ നന്ദിയുണ്ടന്നും ശ്രീനിജൻ പരിഹസിച്ചു.

ട്വൻ്റി 20 മുന്നോട്ട് വച്ച വാഗ്ദാനങ്ങളൊന്നും നിറവേറ്റാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതിൽ കുന്നത്തു നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ അതൃപ്തരാണ്. സാബു എം ജേക്കബ് വോട്ട് ചെയ്ത ബൂത്തിൽ മാത്രമാണ് ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ടായത്. സാബു എം. ജേക്കബ് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു. നുണകളുടെ രാജകുമാരനാണ് സാബു എം ജേക്കബ്. സിപിഎം സ്ഥാനാർഥികൾ പാർട്ടി ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറയുന്ന സാബു തന്നെ താൻ ഇടപ്പെട് ഒരു സ്ഥാനാർഥിക്ക് പാർട്ടി ചിഹ്നം നൽകിയെന്നും പറയുന്നു. കിഴക്കമ്പലം പഞ്ചായത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയാൻ സാബുവിന് എന്താണ് അധികാരമുള്ളതെന്നും പി വി ശ്രീനിജൻ എം എൽഎ ചോദിച്ചു.

ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ സാബുവിന് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണം നടക്കണം. ട്വൻ്റി 20 ഭരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റോ മെമ്പർമാരോ പ്രതികരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? സാബുവാവാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. സാബു ജേക്കബ് ഏകാധിപതിയെ പോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ട്വൻ്റി 20ക്ക് വേണ്ടി കോലഞ്ചേരിയിൽ മത്സരിച്ചത് ബിജെപി പ്രവർത്തകൻ പ്രജീഷ് കുമാറാണ്.


ബൂത്തുകളിൽ സംരക്ഷണമാവശ്യപ്പെട്ട് 12 ഹർജികളൊന്നും നൽകേണ്ടതില്ലന്നും നല്ല ഒരുഹർജി മതിയെന്നും ശ്രീനിജൻ പറഞ്ഞു. പഞ്ചായത്ത് രേഖകൾ സാബുവിന് ചോർന്ന് കിട്ടുന്നതിൽ മന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകും. തനിക്കെതിരെ വ്യക്തി അധിക്ഷേപം നടത്തുന്ന സാബു ജേക്കബ് വികസന രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളിൽ നേരിട്ടുള്ള പരസ്യ സംവാദത്തിന് തയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് വപി വി ശ്രീനിജിൻ എം എൽ എ വെല്ലുവിളിച്ചു.

സാബു ജേക്കബ് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെതിനെ സ്ഥലം എംഎൽഎ എന്ന നിലയിൽ പ്രതിരോധിക്കും. കുന്നത്തുനാട് മണ്ഡലത്തിൽ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ ഒട്ടേറെ വികസന പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷം സാബുവിൻ്റെ സമനില തെറ്റിയിരിക്കുകയാണെന്നും പി വി ശ്രീനിജൻ പറഞ്ഞു.

