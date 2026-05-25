മലയിടംതുരുത്ത് കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ: ഹൈക്കോടതി നിലപാട് നിർണായകം, ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുമെന്ന് മന്ത്രി
ക്യാമ്പസുകളിൽ ആരോഗ്യകരമായ വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയം നിലനിർത്താൻ ഔദ്യോഗിക ചട്ടക്കൂട് വേണമെന്ന് മന്ത്രി റോജി എം ജോൺ
Published : May 25, 2026 at 6:51 PM IST|
Updated : May 25, 2026 at 7:10 PM IST
കോട്ടയം: മലയിടംതുരുത്ത് ഒഴിപ്പിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദ വിഷയത്തിൽ തങ്ങൾ എപ്പോഴും സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പമാണെന്ന് മന്ത്രി റോജി എം. ജോൺ. പ്രദേശവാസികൾക്ക് പൂർണമായ നീതി ലഭ്യമാക്കാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
രണ്ടാഴ്ചത്തെ കോടതി സമയം; ചർച്ചകളിലൂടെ ശാശ്വത പരിഹാരമെന്ന് മന്ത്രി
മുൻപ് ഈ വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും കേസിൻ്റെ മെറിറ്റിലേക്ക് കടക്കാൻ നിയമപരമായി സാധിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ, നിലവിൽ കോടതി തുടർനടപടികൾക്കായി രണ്ടാഴ്ചത്തെ സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ അനുകൂല പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കക്ഷികളുമായി സംസാരിച്ച് എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യമായ ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ നടത്തുമെന്നും പ്രദേശവാസികളുടെ ആശങ്കകൾ പൂർണ്ണമായി പരിഹരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി ഉറപ്പുനൽകി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൂവാറ്റുപുഴ മലയിടംതുരുത്തിലെ ദളിത് കുടുംബങ്ങളുടെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ ഹൈക്കോടതി സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാട് അതീവ നിർണ്ണായകമാകും. വാഴക്കുളം വില്ലേജിലെ പാരിയത്ത്കാവ് പ്രദേശത്തെ 2 ഏക്കർ 92 സെൻ്റ് ഭൂമിയിൽ അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി താമസിക്കുന്ന എട്ട് കുടുംബങ്ങളെ ഒഴിപ്പിക്കാനാണ് കോടതി ഉത്തരവ്. ഭൂമിയുടെ കൃത്യമായ ഉടമസ്ഥാവകാശ രേഖകൾ ഇല്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സ്വകാര്യ വ്യക്തിയായ കണ്ണാട്ട് ശങ്കരൻ നായരുടെ ഹർജി ഹൈക്കോടതി അംഗീകരിക്കുകയും സുപ്രീംകോടതി അത് ശരിവയ്ക്കുകയുമായിരുന്നു.
എന്നാൽ, എതിർകക്ഷികൾ വ്യാജപ്പേര് ഉണ്ടാക്കിയാണ് കോടതിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതെന്നാണ് കുടുംബങ്ങളുടെ ആക്ഷേപം. നിലവിൽ ശങ്കരൻ നായരുടെ മക്കളാണ് ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥർ. കോടതിക്ക് പുറത്ത് ഒത്തുതീർപ്പിനോ പുനരധിവാസത്തിനോ തങ്ങൾ തയ്യാറല്ലെന്ന് ഉടമകൾ വ്യക്തമാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ, വിഷയം സങ്കീർണ്ണമായി തുടരുകയാണ്. കേസിൽ സർക്കാർ നേരിട്ട് കക്ഷിയല്ലാത്തതിനാൽ മാനുഷിക പരിഗണന മുൻനിർത്തി പുനരധിവാസം പൂർത്തിയാക്കാൻ കൂടുതൽ സാവകാശം തേടാൻ മാത്രമാകും സർക്കാർ ഇന്ന് കോടതിയിൽ ശ്രമിക്കുക.
ക്യാമ്പസുകളിൽ സമാധാനം വേണം; വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഔദ്യോഗിക സംവിധാനം
ക്യാമ്പസുകളിലെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകർക്കുന്ന നീക്കങ്ങളോട് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും എന്നാൽ ജനാധിപത്യപരമായ വിദ്യാർഥി രാഷ്ട്രീയം നിലനിൽക്കേണ്ടതാണെന്നും മന്ത്രി റോജി എം. ജോൺ പറഞ്ഞു. കേരളത്തിൽ വലിയ പാരമ്പര്യമുള്ള വിദ്യാർഥി രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ മികച്ച നേതാക്കൾ ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്.
ക്യാമ്പസുകളിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് സുഗമമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ ജനാധിപത്യ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കപ്പെടണം. ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ കൃത്യമായി ആലോചിച്ച് ഒരു ഫോർമൽ സംവിധാനം രൂപീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കണം. വിവിധ സർവകലാശാലകളിൽ നിലവിലുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ചട്ടങ്ങൾ അടിയന്തരമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ കടന്നുവന്ന ആളുകൾ എന്ന നിലയിൽ ക്യാമ്പസുകളിൽ മികച്ച ജനാധിപത്യ സംവിധാനം ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് തങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും, സമാധാനപരമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള അന്തരീക്ഷമാണ് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഉണ്ടാകേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Also Read: 'എന്നെക്കൊണ്ട് വെറുതെ രാഷ്ട്രീയം പറയിപ്പിക്കരുത്'; ആരോപണങ്ങള്ക്കെതിരേ ആഞ്ഞടിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി