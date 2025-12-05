ETV Bharat / state

മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യാപേക്ഷയുമായി രാഹുല്‍ ഹൈക്കോടതിയില്‍; സംരക്ഷണമൊരുക്കുന്നത് കർണാടകയിലെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവോ?

ഉപാധികൾ അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കാമെന്നും താൻ നിരപരാധിയെന്നും രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ പറയുന്നു

എറണാകുളം, കാസര്‍കോട്: ബലാത്സംഗക്കേസിൽ പ്രതിയായി ഒളിവില്‍ കഴിയുന്ന രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എം.എൽ.എ. മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയുമായി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ഹര്‍ജി ഇന്നു തന്നെ ഹൈക്കോടതി പരിഗണിച്ചേക്കും.

തിരുവനന്തപുരം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയതോടെയാണ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. കീഴ്‌ക്കോടതി താൻ സമർപ്പിച്ച തെളിവുകൾ കൃത്യമായി പരിഗണിച്ചില്ല, കീഴ്‌ക്കോടതി വിധിയിൽ പിഴവുണ്ടെന്നും ഹര്‍ജിയില്‍ പറയുന്നു. അന്വേഷണത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമുണ്ട്, ഉപാധികൾ അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കാമെന്നും താൻ നിരപരാധിയെന്നും രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ പറയുന്നു.

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് എതിരെയുള്ള ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾക്ക് പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ തെളിവുകളുണ്ടെന്ന നിരീക്ഷണത്തോടെയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഇന്നലെ തള്ളിയത്. എന്നാൽ, വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന ആരോപണം നിലനിൽക്കില്ലെന്നും ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നുമാണ് രാഹുലിന്റെ വാദം. പ്രോസിക്യൂഷൻ സമർപ്പിച്ച തെളിവുകൾ കീഴ്‌ക്കോടതി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയത്. ഗൗരവമേറിയ കുറ്റകൃത്യമാണ് മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ചെയ്തതെന്നും മുൻകൂർ ജാമ്യം നൽകിയാൽ സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാൻ ഇടയുണ്ടെന്നും കീഴ്‌ക്കോടതി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

രാഹുലിന് സംരക്ഷണമൊരുക്കുന്നത് കർണാടകയിലെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവോ?

അതേസമയം, അതിജീവിതയുടെ പരാതി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നൽകിയതിനു പിന്നാലെ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ പാലക്കാടുനിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടത് ബംഗളൂരുവിലേക്ക് ആയിരുന്നു എന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. ഇതേത്തുടർന്ന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്.ഐ.ടി.) വ്യാപകമായി പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. രാഹുലിന് ബംഗളൂരുവിൽ ഉന്നത രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ സഹായം ലഭിച്ചു എന്നാണ് എസ്.ഐ.ടി.യുടെ വിലയിരുത്തൽ. ഇത് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്.

ബംഗളൂരുവിലെ കോൺഗ്രസ് എം.എൽ.എ.യുടെ മകനും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ വ്യക്തിക്ക് രാഹുലുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്. കർണാടകയിലെ ആ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവാണ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് എന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന സൂചന. ഇയാൾക്ക് കർണാടകയിലെ വിവിധ ഇടങ്ങളിലായി എട്ട് ഫാം ഹൗസുകൾ ഉണ്ട്. ഇവയെല്ലാം കർണാടകയുടെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ ആണെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്‍റെ കണ്ടെത്തൽ. എന്നാൽ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് എത്തിപ്പെടാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

അന്വേഷണ സംഘം ബംഗളൂരുവിൽ വലവിരിച്ചപ്പോൾ രാഹുലിനെ ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിലെ, കേരളവുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന സുളള്യ, പുത്തൂർ മേഖലകളിലേക്ക് മാറ്റിയെന്നാണ് വിവരം. ഇതിനുപിന്നാലെ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ എസ്.ഐ.ടി. വ്യാപകമായി പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും ഇപ്പോഴും രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ കാണാമറയത്ത് ആണ്. ഇന്നലെ പുത്തൂർ വഴി കാഞ്ഞങ്ങാട് ഹോസ്ദുർഗ് കോടതിയിൽ ഹാജരാകുമെന്നുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഹാജരായില്ല. വൈകീട്ട് കോടതി സമയം കഴിഞ്ഞതിനു പിന്നാലെ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി വിജയ് ഭാരത് റെഡ്ഡിയുടെ നിർദേശത്തെത്തുടർന്ന് വലിയ പൊലീസ് സന്നാഹത്തെ വിന്യസിച്ചിരുന്നു.

പിന്നാലെ ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ, ബി.ജെ.പി. പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി. എന്നാൽ രാഹുൽ എത്തില്ലെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ നാടകീയ സംഭവങ്ങൾക്ക് വിരാമമാകുകയായിരുന്നു. ഇന്നും ഹോസ്ദുർഗ് കോടതിയിലോ കാസർഗോഡ് കോടതിയിലോ രാഹുൽ ഹാജരാകുമെന്ന അഭ്യൂഹം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.

